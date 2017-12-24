外来診療の結果、入院の必要がある場合は看護師が必要な書類をお渡しして、手続きなどについてご説明します。

１．午前９時～１０時の間に、外来（再来）受付においでください。その際、次のものをお持ちください。

２．外来での手続きや検査などの終了後、職員が病室までご案内します。

衣 類：ねまき（パジャマ）・下着類

洗面用具：タオル・石けん・歯みがき・シャンプー・洗面器など

食事用具：湯のみ・はし・スプーンなど

そ の 他：ティッシュペーパー・スリッパ・ちりかごなど

※多額の現金はお持ちにならないようお願いします。床頭台にカギ付きの引き出しがありますが 、最小限の貴重品に限るようにしてください。

なお、正面玄関横に肥後銀行の現金自動引出機が設置してあります。

敷地内の駐車場は手狭なため、主に外来患者さま用に使っていただいています。

外来患者さまのご迷惑ともなりますので、入院患者さまの駐車はご遠慮ください。

通常の病室では携帯電話の電源を入れたままでも構いませんが、

、同室の患者さまのご迷惑になりますので、必ずマナーモードにした上で、通話は原則として病室外でお願いします。

検査室・放射線室・ＩＣＵなどの使用禁止区域では必ず携帯電話の電源を切ってください。

当院はとなっています

平成１５年５月の健康増進法施行以来、当院では分煙・館内禁煙を進めて参りましたが、さらに受動喫煙の防止を推進するため平成１９年７月より 「敷地内全面禁煙」 にさせていただきました。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

入院費は月末に締め切り、月単位で計算して翌月１０日頃に請求書をお渡しします（退院日には退院当日までの請求書をお渡しします）。

請求書のお受け取り後は、早目に１階の会計窓口でお支払いください。

なお、当院では平成２０年7月より入院費の計算をＤＰＣ（診断群分類別包括評価）方式に変更しました。詳しくは こちら をご覧ください。

※当院は開放型病院ですので、一部の病床が開放型病床となっています。

開放型病床にて、「当院の主治医」と「かかりつけ医（紹介医）」との両者で共同診療が行われた場合は、

ダブルウィンドウペンのブラックチェック柄七分袖丈ワンピース【7号～13号】【送料無料】【サイズ「1」】Gling Glo(グリン・グロー）ベルギーリネン ボートネックAラインワンピース【決済完了営業日10日以内に発送します。】ロール レディース アウター ジャケット【Lole Packable Claudia Jacket】Dark Berry Heather【60%OFF!!】デュアルビュー(DUAL VIEW )コート, LACOSTE (W)ハイゲージ裏毛ジップアップブルゾン ラコステ【送料無料】マイケルコース レディース ジャケット＆ブルゾン アウター Four-Pocket Hooded Anorak M322149R74 Navyself-portrait レディース ドレス ワンピース 送料無料 Dark blue Self Portrait Multi Cold Shoulder Strap Mini Dressトラファルガー Trafalgar Nevada Leather Brace - Brown ベルトマウンテンカーキ Mountain Khakis Lake Lodge Twill Short - Light Khaki パンツ ショートパンツコースト レディース アウター ポンチョ【Carrie Check Cape】multi-colouredグレンチェックプリーツスカート／アンタイトル（UNTITLED）.ブルー ロッド ビーティー 服 水着 レディース マルチ Bleu Rod Beattie Bleu Rod Beattie Over The Edge Bandeau Mio w/ Removable Soft Cupsエヌワイディージェイ レディース デニムパンツ ボトムス Alina Leggings in Future Fit Denim in Mist MistKeen Utility キーン シューズ Sante FE 6 Aluminum Toe Waterproof Boot Cascade Brown LeatherOpening Ceremony Printed Shift.

、当院への入院費用お支払いの他に、かかりつけ医の先生にお支払い頂く費用が一部発生しますので、、、ご承知おきください。

