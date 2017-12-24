熊本県北の地域中核病院として、地域の他の医療機関や地域自体の役に立つ地域の医療を守る存在へ－
外来診療の結果、入院の必要がある場合は看護師が必要な書類をお渡しして、手続きなどについてご説明します。
１．午前９時～１０時の間に、外来（再来）受付においでください。その際、次のものをお持ちください。
２．外来での手続きや検査などの終了後、職員が病室までご案内します。
衣 類：ねまき（パジャマ）・下着類
洗面用具：タオル・石けん・歯みがき・シャンプー・洗面器など
食事用具：湯のみ・はし・スプーンなど
そ の 他：ティッシュペーパー・スリッパ・ちりかごなど
※多額の現金はお持ちにならないようお願いします。床頭台にカギ付きの引き出しがありますが 、最小限の貴重品に限るようにしてください。
なお、正面玄関横に肥後銀行の現金自動引出機が設置してあります。
敷地内の駐車場は手狭なため、主に外来患者さま用に使っていただいています。
外来患者さまのご迷惑ともなりますので、入院患者さまの駐車はご遠慮ください。
通常の病室では携帯電話の電源を入れたままでも構いませんが、、同室の患者さまのご迷惑になりますので、必ずマナーモードにした上で、通話は原則として病室外でお願いします。
検査室・放射線室・ＩＣＵなどの使用禁止区域では必ず携帯電話の電源を切ってください。
当院はとなっています
平成１５年５月の健康増進法施行以来、当院では分煙・館内禁煙を進めて参りましたが、さらに受動喫煙の防止を推進するため平成１９年７月より 「敷地内全面禁煙」 にさせていただきました。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
入院費は月末に締め切り、月単位で計算して翌月１０日頃に請求書をお渡しします（退院日には退院当日までの請求書をお渡しします）。
請求書のお受け取り後は、早目に１階の会計窓口でお支払いください。
なお、当院では平成２０年7月より入院費の計算をＤＰＣ（診断群分類別包括評価）方式に変更しました。詳しくは こちら をご覧ください。
※当院は開放型病院ですので、一部の病床が開放型病床となっています。
開放型病床にて、「当院の主治医」と「かかりつけ医（紹介医）」との両者で共同診療が行われた場合は、
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