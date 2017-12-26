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【50％OFF】【ジェルベ】【_北陸】【ギフト対応】薄手ウールタートルニット[グレ―] サマーブラッククフオーマルバッグセット喪服夏用ロングタイトスカート Pants Etoile【今こそ送料無料!】

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日付 スタート 大会名 料金 ゲーム数
1日 (火)20:50ミニレッスンT/M 2,000円 3G
4日 (金)20:50ガメラを倒せ！ 2,200円 3G
5日 (土)12:00亀ちゃんをぶっとばせ 2,200円 3G
6日 (日)9:20サントリー杯サンデーモーニングT／M 2,200円 3G
8日 (火)20:50ミニレッスンT/M 2,000円 3G
11日 (金)9:20フレームチャンスT/M 2,200円 3G
 20:50須藤スタッフと投げよう 2,200円 3G
12日 (土)12:00ガメラを倒せ！ 2,200円 3G
13日 (日)9:20サントリー杯サンデーモーニングT／M 2,200円 3G
15日 (火)20:50ミニレッスンT/M 2,000円 3G
18日 (金)20:50社長杯ダブルス 1人 2,300円 1人 3G
20日 (日)9:20サントリー杯サンデーモーニングT／M 2,200円 3G
22日 (火)20:50ミニレッスンT/M 2,000円 3G
25日 (金)20:50ハイフレームT/M 1人 2,300円 1人 3G
26日 (土)12:00亀ちゃんをぶっとばせ 2,200円 3G
27日 (日)9:20マンスリーチャンピオン決定戦 2,300円 予選 3G
29日 (火)20:50ミニレッスンT/M 2,000円 3G

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9月の大会予定表

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※通常商品と同梱の場合は、送料無料となります。
※セール品の送料は、何点購入でも一律５４０円です。

 
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（アウトレット商品の為、別途料金がかかります。ご了承ください。）

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コメント
薄手ウール100％のすっきり着こなしながら、暖かさもキープという万能ニット。ベーシックカラーと綺麗カラー展開なのでお手持ちカラー以外をセール時に購入するのもいいですね♪細めのケーブル編みデザインが何気でお洒落な仕上がりになっています♪
カラーバリエーション

　　　　　　　　　　　
【レッド】
レッド		【グレー】
グレー

※上記の写真をクリックすると他カラーの商品がご覧いただけます。

素材

　毛100％

ドライセキユ系手洗い可 サイズ

ぴったり ややぴったり ふつう ややゆったり ゆったり
       
 肩幅バスト袖丈裾幅着丈
9号3380573363
11号3483583464

注意

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【ジェルベ】【ニット・セーター】【_北陸】【ギフト対応】【2014AW】

 

ジェルベ(GERVE)
薄手ウールタートルニット
定価23,760円(税込)

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カラー × サイズ
  グレー(18)
9号
11号 ×
×・・・売り切れ
ギフト対応　 　


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