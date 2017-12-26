【50％OFF】【ジェルベ】【_北陸】【ギフト対応】薄手ウールタートルニット[グレ―] サマーブラッククフオーマルバッグセット喪服夏用ロングタイトスカート Pants Etoile【今こそ送料無料!】

|日付
|スタート
|大会名
|料金
|ゲーム数
|1日 (火)
|20:50
|ミニレッスンT/M
|2,000円
|3G
|4日 (金)
|20:50
|ガメラを倒せ！
|2,200円
|3G
|5日 (土)
|12:00
|亀ちゃんをぶっとばせ
|2,200円
|3G
|6日 (日)
|9:20
|サントリー杯サンデーモーニングT／M
|2,200円
|3G
|8日 (火)
|20:50
|ミニレッスンT/M
|2,000円
|3G
|11日 (金)
|9:20
|フレームチャンスT/M
|2,200円
|3G
|20:50
|須藤スタッフと投げよう
|2,200円
|3G
|12日 (土)
|12:00
|ガメラを倒せ！
|2,200円
|3G
|13日 (日)
|9:20
|サントリー杯サンデーモーニングT／M
|2,200円
|3G
|15日 (火)
|20:50
|ミニレッスンT/M
|2,000円
|3G
|18日 (金)
|20:50
|社長杯ダブルス
|1人 2,300円
|1人 3G
|20日 (日)
|9:20
|サントリー杯サンデーモーニングT／M
|2,200円
|3G
|22日 (火)
|20:50
|ミニレッスンT/M
|2,000円
|3G
|25日 (金)
|20:50
|ハイフレームT/M
|1人 2,300円
|1人 3G
|26日 (土)
|12:00
|亀ちゃんをぶっとばせ
|2,200円
|3G
|27日 (日)
|9:20
|マンスリーチャンピオン決定戦
|2,300円
|予選 3G
|29日 (火)
|20:50
|ミニレッスンT/M
|2,000円
|3G
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