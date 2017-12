WordPress.com アカウントを使ってコメントしています NYDJ レディース ジーンズ ジーパン デニム 送料無料 Silverado Alina Legging Super Stretch Denim

Primordial creatures mix with vibrantly colored flora ion this lushly colored dress cut from silky jersey that hugs the figure for a sleek body-conscious fit.

38" length (size Medium).

Slips on over head.

Jewel neckline.

Elbow-length sleeves.

Unlined.

90% viscose 10% elastane.

Dry clean.

By Mary Katrantzou made in the UK of Italian fabric.

Collectors.

Watch the video:Dress Fit Fundamentals

Learn More:The Best Dress for Your Body Type



サイズ Small Large 'X-Large 'XX-Large

14から20営業日でお届け

。 ( ログアウト