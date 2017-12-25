 >  >  > 【30%OFF】kelen ケレン パンツ ストライプ テーパード トラウザーパンツ(2色)LKL15HPT9 レディース 通販レディース 送料無料 SALE セール 通販 【コンビニ受取対応商品】

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2017-12-25

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おばあさん、わたしのことを心にかけてくれていてありがとう。

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わたしが県外へ働きに出るとき、おばあさんはわたしにお金と手紙を渡して、わたしを助けてくれました。手紙は今も大切にとってあります。おばあさんは、いつも優しく私を迎えてくれました。その優しい語り口は今も心に残っています。 そして、

、おばあさんの伝えたいことは「最後まで耐え忍んでください。」ということです。 おばあさんの趣味は、ご詠歌を歌うこと、絵を描くこと、小物入れを作ること、折り紙です！ご詠歌は東京まで仲間と出かけました。 家族のご馳走は、正月に食べる鯉のさしみやフナを焼いて煮た料理でした！ この話を聞いたのは勉おじさんだったのですが、おじさんも楽しそうにこの話をしてくれました。 本当に多くの苦難を乗り越え、１２人の家族を支え養いました。そしておばあさんは、人が良すぎるくらいいい人だったと房子おばさんは言いました。 あけみさんが誕生日に何が食べたいか聞いた時、おばあさんはグラタンやオムライスが食べたいと言ったそうです。 何でも周りの人よりも先に新しいものを取り入れる人だったそうです。 好きな色を聞きたくて聞いたのですが分からなかったので、洋服のことを聞きました。歳を取ってからは派手な洋服も着るようになったそうです。 おばあさんはいい意味で周りの人のことは気にせずに、自分のやりたいと思ったことはやる人でした。

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