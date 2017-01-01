【宇佐美選手直筆サイン入り】12/13　ホッフェンハイム　Away（白）　＃33　USAMI　PUMA【送料無料】 H-030 モトーレ 収納用品【爆発的な人気】

請負業者賠償責任保険では、

管理財物損壊に関する免責が複数存在します。

それに該当するものは、損害が発生しても保険は効かないよ、

という注意すべき項目です。



そもそも管理財物とは何ぞや？というところですが、

下記の５つを示します。

①第三者から借用中の物

⇒いわゆる借りものです。イメージとしては現場ごとにリースする重機・機械・作業車等

です。これは借用財物損壊特約により補償を受けられるようにすることができます。

ただし、この特約自体にも細かい免責がありますので、注意が必要です。

②支給された資材・商品等の財物

（仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定で被保険者が管理する財物を含む。）

⇒たとえば、

・元請け業者が仕入れて、取り付けを依頼された太陽光発電装置自体

・量販店から取り付けを依頼されたエアコン自体

・施主が購入して、取り付けを依頼されたシステムキッチン自体

いわゆる手間請けした時の、取り付けるために預かった商品・機械・設備です。

これは支給財物損壊担保特約にて、対象とすることができます。



③所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、なし

点検等を目的として、被保険者が受託している財物

⇒たとえば、組立てのために自社に持ち帰り、持ち帰っている間の損害です。

これは預かり品として解釈され、火災保険では補償されませんので、注意が必要です。

これは受託者賠償責任保険で対象とすることができます。

※火災保険では原則、自分の所有物が対象となります。



④運送または荷役のために受託している財物

⇒運送・荷役目的で預かっているものはダメよ。

という意味です。

わかりやすい区切りとしては、運賃・荷役料等の対価を受け取っているかどうかです。



⑤上記①～④の目的がいかなる場合でも、現実に被保険者の管理下にある財物

（被保険者が仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含みます）

⇒この免責が一番曲者です。

たとえば、

・水道の配管修理を依頼され、その配管自体を壊してしまった。

・天井のダクト工事をしている際、誤ってその天井ボードを踏みぬいてしまった。

など、その作業をするために、自分の管理下にあるものは補償しないよ。

という免責です。

事故が起きる可能性の高い免責ですが、特約により補償対象とすることができます。



必ず付帯してください。