【宇佐美選手直筆サイン入り】12/13　ホッフェンハイム　Away（白）　＃33　USAMI　PUMA【送料無料】 H-030 モトーレ 収納用品【爆発的な人気】

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請負業者賠償責任保険では、
管理財物損壊に関する免責が複数存在します。
それに該当するものは、損害が発生しても保険は効かないよ、
という注意すべき項目です。
そもそも管理財物とは何ぞや？というところですが、
下記の５つを示します。
①第三者から借用中の物
⇒いわゆる借りものです。イメージとしては現場ごとにリースする重機・機械・作業車等
です。これは借用財物損壊特約により補償を受けられるようにすることができます。
ただし、この特約自体にも細かい免責がありますので、注意が必要です。
②支給された資材・商品等の財物
（仕事の遂行のために使用する目的をもって購入する予定で被保険者が管理する財物を含む。）
⇒たとえば、
・元請け業者が仕入れて、取り付けを依頼された太陽光発電装置自体
・量販店から取り付けを依頼されたエアコン自体
・施主が購入して、取り付けを依頼されたシステムキッチン自体
いわゆる手間請けした時の、取り付けるために預かった商品・機械・設備です。
これは支給財物損壊担保特約にて、対象とすることができます。
③所有するまたは賃借する施設において貯蔵、保管、組立、加工、修理、なし
点検等を目的として、被保険者が受託している財物
⇒たとえば、組立てのために自社に持ち帰り、持ち帰っている間の損害です。
これは預かり品として解釈され、火災保険では補償されませんので、注意が必要です。
これは受託者賠償責任保険で対象とすることができます。
※火災保険では原則、自分の所有物が対象となります。
④運送または荷役のために受託している財物
⇒運送・荷役目的で預かっているものはダメよ。
という意味です。
わかりやすい区切りとしては、運賃・荷役料等の対価を受け取っているかどうかです。
⑤上記①～④の目的がいかなる場合でも、現実に被保険者の管理下にある財物
（被保険者が仕事を遂行するにあたり、現実かつ直接的に作業を行っている財物を含みます）
⇒この免責が一番曲者です。
たとえば、
・水道の配管修理を依頼され、その配管自体を壊してしまった。
・天井のダクト工事をしている際、誤ってその天井ボードを踏みぬいてしまった。
など、その作業をするために、自分の管理下にあるものは補償しないよ。
という免責です。
事故が起きる可能性の高い免責ですが、特約により補償対象とすることができます。
必ず付帯してください。
全国47都道府県、企業向け工事保険相談取り扱い件数５,２６５件（平成20年）
昨年、労災・賠償保険の年間相談受付件数、325件
工事保険事故処理件数年間平均92件
現在、インターネット販売による企業向け工事保険相談にて、多くの取り扱い件数を誇る。
大手損害保険会社・工事保険営業・事故処理業務等、広く従事。
外資系大手生命保険会社にて、生命保険集中研修。
専門課程取得ライフコンサルタント認定（9900389340）
損害保険特級（一般）資格取得
変額保険資格
証券2級外務員資格・特級損害調査資格取得
厚生労働省ファイナンシャルプランナー技能士認定（F20210644108号）
全国ＭＶＰタイトルを２種目で獲得。
主席にて保険会社退社後、
有限会社東京リスクマネジメント設立
AFP資格取得、、特定非営利活動法人日本ファイナンシャルプランナーズ協会加盟（No.39422473）
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三井住友海上火災の工事保険・建設保険 このホームページのご案内は商品の特徴を説明したものです。
詳しくはパンフレットをご確認ください。承認番号：B17-100491有効期限：2018年6月19日