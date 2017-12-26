● 【送料無料】 New Balance (ニューバランス) ランニング レディースランニングシューズ W1040B8 2E レディース BLUE W1040B8 2E お買い得ジュニアスキースーツ ザ Z-BM270Aショッピングをお楽しんで

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さ行


齊藤 真吾（さいとうしんご）
齊藤法律事務所
【生年月日】S58.11.23
【登録年度】H23
【事務所】
〒760-0062
高松市塩上町3丁目2-4
中村第一ビル6階北中号室
TEL 087-813-2868（080-5355-9281）
FAX 087-813-2869
【執務時間】9:00〜18:00
（平日時間外、土・日・祝日については応相談）
【取り扱う分野】不動産関係、建築紛争等、交通事故等の損害賠償請求、売掛金請求、自己破産、民事再生、離婚、相続、高齢者問題、

、ホームローヤーサービス、刑事事件
【取り扱わない分野】

佐々木 寿徳（ささきひさのり）
蓮寿法律事務所
【生年月日】S50.11.9
【登録年度】H19
【事務所】
〒760-0033
高松市丸の内11番10号開発ﾋﾞﾙ2階
TEL　087-802-3512
FAX　087-802-3513
【執務時間】9：00〜18：00（土・日・祝日を除く。ただし、ご事情に応じて対応致します。）
【取り扱う分野】民事（損害賠償・交通事故・労働・不動産等）、家事（離婚・相続・後見等） 、倒産（破産・再生等）、その他法律業務全般
【取り扱わない分野】特にありません

佐藤 圭吾（さとうけいご）
のぞみ総合法律事務所
【生年月日】S63.11.8
【登録年度】H27
【事務所】
〒760-0026
高松市磨屋町6番地5　のぞみビル2階
TEL 087-811-0177
FAX 087-811-0166
E-mail k-sato@nozomi-law-office.jp
HP http://www.nozomi-law-office.jp/
【執務時間】9:00〜19:00
【取り扱う分野】民事、家事、刑事、その他法律業務全般
【取り扱わない分野】なし

佐藤 利男（さとうとしお）
佐藤利男法律事務所
【生年月日】S18.12.6
【登録年度】平成19年1月1日
【事務所】
〒761-0104
高松市高松町529-15
TEL　087-816-6201
FAX　087-816-6202
【執務時間】9:00〜17:30(日曜休み)
【取り扱う分野】刑事事件・民事一般についてもご相談に応じます。
【取り扱わない分野】

佐野 孝次（さのこうじ）
佐野･吉田茂法律事務所
【生年月日】S8.2.10
【登録年度】S44
【事務所】
〒760-0020
高松市錦町2丁目9番27号
TEL　087-821-7847（代）
FAX　087-851-9268
【執務時間】原則9：00〜17：00
【取り扱う分野】民事、家事、刑事、商事
【取り扱わない分野】

《モットー》 正義・公平・進化
重 哲郎（しげてつろう）
重哲郎法律事務所
【生年月日】S25.6.1
【登録年度】S58
【事務所】
〒760-0034
高松市内町1-6 井元ビル3階
TEL　087-823-0661
FAX　087-823-0662
【執務時間】9：00〜17：30（土・日・祝日休み）
【取り扱う分野】労働問題（残業代未払等）・労働災害・個人破産・会社破産等債務整理
遺産分割・離婚等家事事件
交通事故等民事全般
刑事全般
【取り扱わない分野】特許等知的財産権

島村 研策（しまむらけんさく）
渡辺光夫法律事務所
【生年月日】S50.2.24
【登録年度】H23
【事務所】
〒760-0022
高松市西内町3-7 森ビル３階
TEL 087-822-6080
FAX 087-822-6470
【執務時間】9:00〜18:00
【取り扱う分野】民事、商事、家事事件一般
【取り扱わない分野】特にありません

白井 一郎（しらいいちろう）
白井一郎法律事務所
【生年月日】S31.1.4
【登録年度】
【事務所】
〒760-0018
高松市天神前8番1号　横山ﾋﾞﾙ2階
TEL　087-834-2777
【執務時間】
【取り扱う分野】民事・刑事、会社、家事、相続、交通事故、倒産、その他
【取り扱わない分野】

白河原 将（しらかわらしょう）
法人吉田泰郎法律事務所
【生年月日】H2.1.10
【登録年度】H27
【事務所】エバニュー EVERNEW ボール整理カゴ 角-5 [型番：EKE237]【送料込/送料無料】
〒760-0023
高松市寿町二丁目2番10号
高松寿町プライムビル8階
TEL 087-822-6075
FAX 087-822-6076
E-mail info@bengo.jp
HP http://www.bengo.jp
【執務時間】9:30〜17:30
【取り扱う分野】一般民事
【取り扱わない分野】

砂原 惣太郎（すなはらそうたろう）
法人アディーレ法律事務所
【生年月日】S58.8.7
【登録年度】H24
【事務所】
〒760-0020
高松市サンポート2-1高松シンボルタワー
サンポートビジネススクエア20F
TEL 087-822-1175
FAX 087-822-1057
E-mail s.sunahara@adire.jp
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【執務時間】10:00〜19:00
【取り扱う分野】債務整理、交通事故、家事、刑事、労働、その他
【取り扱わない分野】

関谷 利裕（せきやとしひろ）
アローズ法律事務所
【生年月日】S35
【登録年度】H3
【事務所】
〒760-0023
高松市寿町2丁目2番10号　高松寿町プライムビル5階
TEL　087-826-3880
【執務時間】9：00〜18：00（土・日・祝日休み）
【取り扱う分野】民事、家事、商事全般、倒産
【取り扱わない分野】特に定めてはいない。

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わかりやすい説明を心がけています｡



坂入　誠（さかいりまこと）
坂入法律事務所
【生年月日】S50
【登録年度】H20
【事務所】
〒762-0001
坂出市京町三丁目3番8号
坂出商工会館2階
TEL 0877-45-2900
FAX 0877-45-2901
【執務時間】9:00〜18:00（土・日・祝日休み）
【取り扱う分野】民事、家事、債務整理、破産、消費者問題、刑事、労働、扶助相談
【取り扱わない分野】

・平成25年4月1日より、坂出に事務所を構えました。
・地元に根ざして、誠実に職務に取り組んでまいります。
佐藤 和代（さとうかずよ）
有明法律事務所
【生年月日】
【登録年度】H27
【事務所】
〒768-0067
観音寺市坂本町1丁目3番17号
グランシャトー坂本2階
TEL 0875-82-7773
FAX 0875-23-0773
HP http://ariake-law.jp
【執務時間】9:00〜17:00（土・日・祝日休み）
【取り扱う分野】
【取り扱わない分野】

佐藤 倫子（さとうみちこ）
田岡・佐藤法律事務所
【生年月日】S50
【登録年度】H14
【事務所】
〒763-0034
丸亀市大手町二丁目4番24号　大手町ビル7階
TEL 0877-85-7742
FAX 0877-85-7743
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【執務時間】9:00〜17:00（土・日・祝日休み。）
【取り扱う分野】どのようなご相談にも対応いたします。
【取り扱わない分野】ありません。

私たちは「あなたに寄り添うでありたい」をモットーに、ひとりひとりが尊重される公正な社会の実現を目指します。ひとりで悩まず、どのようなことでもお気軽にご相談ください。
佐野 美鶴（さのみつる）
田岡・佐藤法律事務所
【生年月日】H1
【登録年度】H28
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【執務時間】9:00〜17:00（土・日・祝日休み）
【取り扱う分野】どのようなご相談にも対応します。
【取り扱わない分野】ありません

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嶋田 幸信（しまだゆきのぶ）
嶋田法律事務所
【生年月日】S8.6.5
【登録年度】S46
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〒763-0013
丸亀市城東町2丁目13番36号
TEL　0877-22-1512
FAX　0877-22-1502
【執務時間】9：00〜17：00（土・日・祝日休み）
【取り扱う分野】民事、刑事、家事、破産事件など全般事件
【取り扱わない分野】

仙頭 真希子（せんとうまきこ）
せんとう法律事務所
【生年月日】S56.1.23
【登録年度】H19
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〒763-0034
丸亀市大手町2丁目4番24号
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    Published on 2017-12-26

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    【執務時間】9:00〜17:00（土・日・祝日は休み）
    【取り扱う分野】離婚・相続等の家事事件全般、交通事故、賃金請求・賃貸借契約等の一般民事事件、破産等の債務整理事件、その他
    【取り扱わない分野】事件の内容によってはお受けできない案件もあります。

    平成19年に登録をしてから5年間、横浜の法律事務所に勤務していましたが、 、地元に戻り平成２５年７月に丸亀に法律事務所を開業しました。詳しい事務所案内につきましては、HPをご覧ください。
    　せんとう法律事務所は、「皆様のお話をじっくりとお聞きして、、、皆様の不安や疑問に丁寧にお答えすること」をモットーとしています。安心してご相談ください。
    {yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-1937