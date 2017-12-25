中津テント DSマット60mmフェルト入りマット（すべり止め） DS-962 [分類:体操・運動マット (白帆布・裏面ノンスリップ加工)] MIZUNO PISTBIKE グローブ】

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先輩のメッセージ
ＩＴ営業部　所属　平成２２年４月入社　（Ｎ）
入社して２年目になり、通信分野で活動してます。
ここ１年間は、リプレース対象既存顧客の計画訪問を行なってきました。日々上司に報告・連絡・相談を行ない、指導の下で最近リプレース営業案件の受注ができました。初受注の喜びと工事が完成し納品を終えた時の達成感は今も忘れません。
ＩＴ営業部　所属　平成１８年１月入社　（S）
三友電子に入社前は、異業種の営業を行なっておりましたが、職安で募集の情報を知り、通信関係に興味があり、入社しました。入社当時は、通信の知識はほとんどありませんでしたが、情報・通信設備のイロハを先輩から教えて貰い、少しづつですが、仕事を任されてきて、

、楽しく仕事を行なっております。通信の仕事は奥が深くお客様にいろいろな提案を行うために日々勉強中です。ここ1年前までは東京営業所に３年間の勤務も経験しました。
システムサービス部　（保守担当）　所属　平成１６年４月入社　（Ｍ）
愛知県の工業高校を卒業し社会人の一年生として入社して、まもなく8年目になります。入社から4年6ヶ月の間は主に工事を経験して、その後は保守担当としてメンテナンスを行いながら工事も行っております。入社当時は情報通信についての知識も浅く工事の経験もありませんでしたが、実践を通じて先輩から指導して頂き、知識・技術を習得して、今では情報通信のプロとしての自覚を持ち、

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Posted on 2017-12-25 by admin

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中途入社で10年、全くの異業種からの転職で前職の経歴がほとんど生かせない状況での入社でした。最初は慣れない作業で大変さもありましたが、そんな中でも期限内にシステムを構築する楽しさや完成させたときの達成感等うれしい事も感じれるようになりました。やがて会社からも評価され中途であっても努力次第でハンディを感じることなく仕事に打ち込む事ができるようになりました。
システムサービス部　課長職
昭和５３年４月入社　（Ｗ）

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「平成16年度 優秀施工者国土交通大臣顕彰」された私は 、国土交通大臣様から、表彰状を頂き、心豊かな仕事を行なっております。平成16年 5月27日、平成16年度 優秀施工者国土交通大臣顕彰の顕彰式典が行われ、現在システムサービス部所属の私は、職種：電気通信工で「建設マスター」として顕彰されました。優秀施工者国土交通大臣顕彰制度とは、建設現場において直接施工に従事している個人を対象に、優れた建設現場従業者を広く顕彰することにより、「ものづくり」に携わっている者の誇りと意欲を増進させ、能力と資質の向上及び社会的評価・地位の向上を図り、ひいては建設業の健全な発展に資することを目的として、、、平成４年度から行われています。「建設マスター」とは優秀施工者国土交通大臣顕彰者の通称です。

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