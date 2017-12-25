システムサービス部 課長職

昭和５３年４月入社 （Ｗ） 中津テント DSマット60mmフェルト入りマット（すべり止め） DS-962 [分類:体操・運動マット (白帆布・裏面ノンスリップ加工)] MIZUNO PISTBIKE グローブ】新品入荷します！



「平成16年度 優秀施工者国土交通大臣顕彰」された私は 、国土交通大臣様から、表彰状を頂き、心豊かな仕事を行なっております。平成16年 5月27日、平成16年度 優秀施工者国土交通大臣顕彰の顕彰式典が行われ、現在システムサービス部所属の私は、職種：電気通信工で「建設マスター」として顕彰されました。優秀施工者国土交通大臣顕彰制度とは、建設現場において直接施工に従事している個人を対象に、優れた建設現場従業者を広く顕彰することにより、「ものづくり」に携わっている者の誇りと意欲を増進させ、能力と資質の向上及び社会的評価・地位の向上を図り、ひいては建設業の健全な発展に資することを目的として、、、平成４年度から行われています。「建設マスター」とは優秀施工者国土交通大臣顕彰者の通称です。