ポイント１０倍（エントリー＆カード決済）【送料無料】【ELITE】（エリート）ヴォラーレ アルミニウム サイクルトレーナー【固定ローラー台】【自転車 アクセサリー】 ランニング IMPERIAL 少年軟式グラブ【80%OFF限定数量】

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ご連絡者さまとご契約者さまが異なる場合には、後日、個人情報の同意についてご契約者さまに確認させていただく場合があります。
受付後、保険金お支払い担当部署からお電話もしくは保険金請求書類の発送等で、事故内容の確認や今後の手続きなどについて順次ご案内いたします。
当社からの連絡時間帯：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
※お電話でご連絡の場合は、下記連絡先、 、またはご契約時の当社代理店まで直接ご連絡ください。
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その他に、お客さまが本サービスを保険契約にご加入のために利用される場合、または既にご加入いただいている保険契約に関するサービスの提供を受けるために利用される場合において、損保ジャパン日本興亜は業務上必要とする範囲で、次の1から4（特約火災保険（注）にご加入のお客さまは次の1から3）に掲げるとおり、お客さま情報を取得・利用・提供または登録することがあります。
（注）特約火災保険の内容はこちらです。
|1.
|損保ジャパン日本興亜が、本サービスの履行のために、業務委託先（保険代理店を含みます。）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、グループ企業や提携先企業 、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けること。
|2.
|損保ジャパン日本興亜が、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けること。
|3.
|損保ジャパン日本興亜が、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、再保険会社等に提供を行うこと （再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。）。
|4.
|損保ジャパン日本興亜が、、グループ企業や提携先企業に提供を行い、当該企業がその取扱う金融商品等の案内または提供を行うこと。
なお、保健医療等の特別な非公開情報（センシティブ情報）については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。
損保ジャパン日本興亜の個人情報保護宣言、グループ企業や提携先企業については、損保ジャパン日本興亜のホームページ内をご覧いただくか、、、以下の窓口までお問合せ願います。
損害保険ジャパン日本興亜 株式会社
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
電話番号 0120-238-381（カスタマーセンター）
受付時間
平日：午前9時～午後8時
土日・祝日：午前9時～午後5時
（12月31日～1月3日は休業）
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