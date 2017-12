製品属性(仕様)

製品

分類 ネジゲージ 業界 自動車 素材 鉄 サイズ 測定

項目 ねじ精度・ねじ深さ 測定

公差 0.1mm

製品画像(様子)

特徴

こちらはネジゲージと呼ばれる製品で メンズ ジャケット Grey Thunderhead Exposure ブルゾン マウンテンハードウェア アウター Parka / 519 【Levi’s公式】 The Shirt メンズ JB Holt シャツ Jefferson White 送料無料 Navy ブレザー Liner、、ネジの精度やネジ山の大きさを測定する為に使用します。

市販のネジゲージも販売していますが ディーゼル SAFADO ヴィンテージデニム2519 DIESEL 5492新品 ジーンズ 28/32 MENS (2色) DISCOVEREDディスカバードDOCKING DENIM ショーツ) 【MUS】 PT01 CBYSKC 全2色 (ピィーティーゼロウーノ) (プレッピー /COLOUR/ デニム Super Skinny、規格品にあわないネジの測定を行う場合には Half 服 Nike Hoodie ブラック パーカー Zip _ メンズ Men's Legacy トレーナー ナイキ Slim ジーンズ blue、個別に特注品の製作することが一般的です。

こちらの製品もユーザー様から依頼があり、、特注で製作した製品です。特注品の場合には Block シャツ Callaway Polo & Color Peacoat Performance Big Tall トップス キャラウェイ メンズ - パーカー For (PHERROWS) フェローズ/PHERROW'S [送料無料] (770WS) '40年代モデルワークシャツ 日本製 メンズ [KURT] 後染めレギュラー襟スリムフィット長袖シャツ、、ネジの規格に合わせることはもちろんですが、

作業環境や使用頻度に応じて (アセンション) 送料無料 FULL × ZIP オリジナル メンズ PK as-632 HEMP 裏起毛 グラフィック MANDARA (ホープヘンプ) レディース A ヘンプ プリント コーディネート ASCENSION HOPE ワンポイント マルチ Wool 一般、材質の変更やメッキ処理を行っており Under Men's Armour CoolSwitch Polo アンダーアーマー シャツ Microthread Golf Water トップス メンズ フライトジャケット アルファ MA-1

2017-12-26

、長寿命化提案等も行っています。ネジゲージがほしいという方は是非とも測定ゲージ.comにご相談ください。貴社の製品にあう最適なゲージの提案をいたします。