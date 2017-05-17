クーポンで最大2000円OFF / ダナファヌル Dana Faneuil チビ丸衿 ギンガムチェック チュニックシャツ D-6317404 レディース ロング丈 長袖 起毛 ネルシャツ 日本製 Club 【直輸入/フランス/France】 ジグソー

フリーコール 0210-875-310
2018年の募集要項はこちらをご覧ください
|募集学科
|年制
|定員
|デジタルデザイン科
|3年制
|15名
|グラフィックデザイン科
|2年制
|40名
|イラストレーション科
|2年制
|40名
|キャラクターイラストデザイン科
|2年制
|15名
|美術・工芸デザイン科
|2年制
|15名
|募集学科
|年制
|定員
|写真デザイン科
|2年制
|20名
|雑貨・ジュエリーデザイン科
|2年制
|20名
|デザインマスターズ科
|1年制
|15名
|クリエイティブデザイン科
|4年制
|15名
※各学科とも定員となり次第募集を締め切らせて頂きます。
|受付期間
|2017年9月15日（金）～2018年3月30日（金）
※土、日、祝、祭日、年末年始及び当校指定休校日は受付を行いません。
|受付時間
|9:30～17:00
|出願方法
|①直接当校に出願書類を持参して提出。
②郵送で提出の場合は 、当校指定の出願封筒に必要書類を同封のうえ、郵便局から簡易書留で郵送してください。
|入学選考料
|全学科共通20,000円
募集要項2018のP22の入学選考料振込用紙にて出願前に必ずお振込ください。
|その他
|遠方からの受験者は、NSGカレッジリーグ学生総合プラザ［STEP］に無料で宿泊が可能です。
ご希望の方は当校進路サポートデスクまでお問い合わせください。
TEL:0120-875-310
この制度は、大学・短大・他の専門学校・公務員試験等の合否結果を見てから、当校に入学しようと考えている方に対する制度です。
当校の志望学科を受験し、合格内定後、大学・短大・他の専門学校・公務員試験等を受験するもので、、当校への入学手続（入学金納入など）は大学・短大・他の専門学校・公務員試験等の合否結果発表後に行います。
、併せて受験する大学・短大・他の専門学校・公務員試験等の合否結果発表後、合否にかかわらず3日以内に必ず当校進路サポートデスクまで進路決定の旨を電話連絡をしてください。
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|回数
|願書受付締切日
|入学試験日
|2017年
|第1回
|10月6日（金）
|10月7日（土）
|第2回
|10月13日（金）
|10月14日（土）
|第3回
|10月20日（金）
|10月21日（土）
|第4回
|10月27日（金）
|10月28日（土）
|第5回
|11月10日（金）
|11月11日（土）
|第6回
|11月17日（金）
|11月18日（土）
|第7回
|11月24日（金）
|11月25日（土）
|第8回
|12月8日（金）
|12月9日（土）
|第9回
|12月15日（金）
|12月16日（土）
|第10回
|12月22日（金）
|12月23日（土）
|2018年
|第11回
|1月5日（金）
|1月6日（土）
|第12回
|1月19日（金）
|1月20日（土）
|第13回
|1月26日（金）
|1月27日（土）
|第14回
|2月9日（金）
|2月10日（土）
|第15回
|2月16日（金）
|2月17日（土）
|第16回
|2月23日（金）
|2月24日（土）
|第17回
|3月2日（金）
|3月3日（土）
|第18回
|3月9日（金）
|3月10日（土）
|第19回
|3月16日（金）
|3月17日（土）
|第20回
|3月23日（金）
|3月24日（土）
|第21回
|3月30日（金）
|3月31日（土）
※併願受付最終日：2月16日（金）
出願書類を受理した日にもっとも近い入学試験日に選考を行います。
入学選考日から1週間以内に当校からご自宅へ「合否通知」を郵送いたします。
お電話での合否のお問い合わせはお受けできませんので、ご注意ください。