【送料無料】NITREAT正規代理店ニトリート　ＥＢテープ　50mm（EB-50）　２４巻入りテーピング(テーピング/サポート/伸縮性/膝/肘/肩/厚手) 【特注 DPZ83 （1.5間×2間）

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八形工業の会社情報をご紹介しています

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「創造の環」
弊社は人造りを目的とし、
「弊社とお客様｣、「弊社の利益とお客様の利益｣、「自分と相手｣と、
単独ではなくいつも関係しあって物事は循環している。
循環しているものを大事にしたい。

会社名
八形工業株式会社
本社所在地
〒497-0058 愛知県海部郡蟹江町富吉一丁目622番地
TEL : 0567-95-2210 / FAX : 0567-95-0982
創立
昭和32年
資本金
1,000万円
代表者
代表取締役　浅田光政
従業員数
92名
事業内容
輸送用機械器具の製造
取引銀行
  • 三菱東京UFJ銀行 蟹江支店
  • 商工組合中央金庫 名古屋支店
  • 百五銀行 富吉支店
  • 愛知銀行 蟹江支店
  • 大垣共立銀行 蟹江支店
主要取引先
  • KYB株式会社
  • アイシン精機株式会社
  • マルヤス工業株式会社
  • 大橋鉄工株式会社
主要生産品
  • 自動車用部品
  • 二輪車用部品

昭和32年
愛知県名古屋市南区にて八形製作所として創立
昭和35年
現在地に移転、社名を八形工業株式会社に改名
昭和39年
深絞り製品の生産を開始
昭和48年
パワーステアリング用オイルタンクの製造を始める
昭和58年
無酸化連続ろう付炉を設備し、オイルタンクの一貫生産開始
昭和60年
NC旋盤を導入し、プレス加工後の切削を開始
昭和61年
ナックルブラケットのラインをシステム化し、一貫生産を開始
平成元年
浅田光政、代表取締役社長に就任
平成6年
社内LAN 完成によりデータの一元化を達成
平成14年
ISO9001取得
平成18年
ISO14001取得

◆住所
〒497-0058　愛知県海部郡蟹江町富吉一丁目622番地
◆交通・アクセス
近鉄名古屋線「富吉」駅下車　徒歩4分

給与（初任給）
四大卒 月給：199,430円
その他支給手当
残業手当、家族手当、役職手当、

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、交通費全額支給など
昇給
年1回(5月)
賞与
年2回(7月・12月)
休日
週休2日制（土日）、年末年始、夏季休暇、ゴールデンウィーク
年間休日合計１０９日　その他有給休暇、慶弔休暇
福利厚生
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災、退職金
勤務地・時間
8：00～17：05 （昼休憩45分　午前午後　各10分）
教育制度
金型、機械設計基礎研修
OJT研修
資格試験対策勉強会
外部OFFJT研修　など
エントリー方法
メールフォームに必要事項をご入力の上、送信してください。
ご入力いただいた内容を確認し、セミナー(会社訪問)の日程等をご連絡（メールまたは電話）いたします。

机上の考えで決して生まれない。
人と会い、情報に敏感になって、開発の仕事は始まる。
これまでプレスでは難しいとされていた加工をプレスで実現できるようトライしてくれないか─、無理難題な発注がいつも開発チームへ舞い込む。
だがスタッフはあきらめない。
「未知な分野に踏み込む第一歩が快感なんだ」と意欲満々だ。試作してはつぶし、試作してはつぶしと試行錯誤をくり返し新しい技術が生まれる。機械メーカーの担当者と打ち合わせしたり、他工場の生産ラインを見学したり、自社の製造部門のスタッフたちの生の声を聞いたり…。研究室ばかり閉じ込もっていては、開発のアイデアは生まれない。人一倍動き、視野を拡げ 、勉強していってこそ、解決の糸口は見つかるからだ。
「新たな挑戦は苦労が絶えない。でもやりがいは充分ある。壁を越えた分、成長もできるしね」と全スタッフの意見。もちろん前述の発注は無事クリアし、お客様から絶大の称賛をいただいた。

効率化や生産性を考慮し、品質にこだわる。
工場の切り札として、力量が問われる生産技術。
『何回プレスが上下作動したか分かるように機械に表示ランプを設置』、一見何でもない工夫だが、これによって作業ミスが減り、ラインがスムーズに稼働し生産能率が上がった─、

、効率良く生産でき、働く人も気持ち良く働けることを念頭に置き行動する彼ら。当然仕事の幅は拡がり、役割も増える。生産過程での機械保全、設備改善の提案を始め、専用機の機械設計、新しいライン計画、量産化に対する打合せ…。時には営業マンになって取引先と交渉し、時には企画マンのように開発に熱を上げる。彼らの判断一つで工場が円滑に進むかどうか決まるだけに責任は重く、その達成感と喜びは大きい。
工場の切り札役として活躍中のスタッフの言葉。「ライン上で製品の長さが正しいかどうか検査する機械をつくりました。仕事に枠がないので、、、意欲的に挑戦できる職場です」。

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〒497-0058
愛知県海部郡蟹江町富吉一丁目 622番地





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