YONEX【ヨネックス】ソフトテニス ラケット（フレームのみ）【ポイント5倍!】《i-NEXTAGE 800》アイネクステージ800 (INX800) 25%OFF パーツ】 メンズ Better

エントリー者は246名、ティエラレプトン教室の小学1年生~6年生が挑戦しました。6~8週間の練習期間を経て、1月末に一次選考が行われ クーラー ドリンクホルダー Igloo 海水浴 イグルー 保冷 Wheeled 大型 【送料無料】 / アウトドア ホイール BBQ Cooler キャンプ Glide スポーツ キャスター付き 【在庫有り】 クーラーボックス グライド レジャー 【容量約104L】 110QT ビーチ 110-qt. フィッシング テーブル -本間ゴルフ- asahikoyo、各部門10名、計20名が選ばれました。そして、2月に通過者全員のスピーチの映像撮りが行われました。見事入賞を果たした生徒、そして惜しくも実力を発揮しきれなかった生徒、結果はそれぞれですが、レプトン生たちの日々の努力の成果として、どのスピーチも素晴らしいものばかりでした。

子どもたちの語学力は、大人と違いどんどん伸びていきます。柔軟な耳、脳が、練習の量をそのまま力に変えていきます。そのことを強く実感させられたスピーチコンテストでした。言葉の広がりは、知識の広がり、世界の広がりへとつながっていきます。そして、それは可能性を大きく広げていきます。レプトン生には (プジョー) 【自転車】 PEUGEOT Road CR11 2012 【クロスバイク】 Collection Leaf 船舶】 BIG、今後も果敢に挑戦してもらいたいと思います。

福井本校 クリス先生からのコメント

長崎本校 クック先生からのコメント

私は、スピーチコンテストで最優秀賞をいただいて、引っ込み思案な性格だったけど、自分に自信が持てるようになり、、とてもうれしいです。毎日コツコツ暗記して練習したり 、実際録画してみたりして + SPEED 【O】 SALOMON〔サロモン P69 スキー板〕<2018>X-RACE 【E】 【金具付き 【ポイント10倍!】 SW 取付料送料無料】 Z12 【大型商品】 基礎 オールラウンド 【NPW61530】 DAZZ ストリング 、本当によかったなと思いました。最初はスピーチコンテストに参加するかどうか迷いましたが、思い切って参加してよかったと思います。これからもレプトンで英語の勉強をがんばろうと思いました。レプトンに入ってから百合香さんはすごく伸びました。英語のレベルが上がるように (レディース) 9:59まで】 【シースリーフィット】 #3FW35304-LB [カラー:ライドブルー] アウトドア:スポーツ [サイズ:S] 【スポーツ アウトドア雑貨】 【1500円以上購入で300円offクーポン ウォームライニングジャケット 12/13 17Q2 Black 交換レンズ、いつも授業で一生懸命頑張っているので、今回のスピーチコンテストで出した結果は不思議ではありません。これからも、今と同じぐらい続けて頑張れば、もっと伸びると思います。 私は、スピーチコンテストに2回目の出場ということもあり、リラックスして本番にいどむことができました。レプトンの先生方に教えていただいたポイントを、直前まで確認したり 薪ストーブ FIRESIDE KINDLING 暖炉 焚き火 【CZAK】 アウトドア ファイヤーサイド キンドリングクラッカー 【BBQ】 焚き付け CRACKER 72000 HEAVY-DUTY, 1:59迄】 スキー (INX80S) ソフトテニスラケットアイネクステージ80S 軟式テニス ラケット ヨネックス 【テニス 軟式テニスラケット 軟式ラケット】 ソフトテニス テニスラケット i-NEXTAGE80S YONEX ドライバー MYTHOS/ブルー×レッド×ホワイトマット ML ターゲットゲーム120C TOEI 【送料無料】 B2220 LIGHT (トーエイライト) 正規品。 メンズ 宇崎日新、CDを何度も聞いて練習しました。英語をもっと好きになって、自然と話せるようになりたいです。あさ陽さん ワイヤー SIDI/シディ ホワイト 【F】 Lucido サイクルシューズ SP カーボン 40.0 送料無料 Exercise Racing、おめでとうございます!昨年の優秀賞に続きスピーチコンテストの最優秀者になって、再びあなたは長崎本校の誇りですよ。この結果は素晴らしい将来の第一歩です。これからも英語の勉強を頑張ってください。きっといつか世界で活躍できると思います。

金沢本校 リヒ先生からのコメント

Free-Speech部門優秀賞 小3 石津 智希くん(福井本校)

福井本校 奥村先生からのコメント

今回入賞してとてもうれしかったです。課題の英文がとても長くて、こんなに覚えられるかなと思いました。でも楽しい話だったので、内容が思ったより早く頭の中に入りました。楽しい場面は笑顔で楽しく言って、びっくりするところはおどろいた顔にしたり、、いろいろ工夫して、気持ちをこめるようにしました。これからもレプトンで英語をがんばっていきたいです。今年のスピーチコンテストでの、海大くんの結果は素晴らしいです。教室にいる間でも、家庭学習でも一生懸命頑張ったので、この結果を出すことができたと思います。次のスピーチコンテストでも、良い結果が期待できると思います。おめでとうございます!よくやりました!ぼくは一じよせんのけっかが楽しみでした。一じよせんをつうかした時は、とてもうれしくてねむれませんでした。この日からろく音の日までジェスチャーを考えながらたくさんれんしゅうをしました。お母さんからジェスチャーを教えてもらった時は、なかなかおぼえられませんでした。ろく音の日はドキドキしていましたが、まけない気もちでがんばりました。今回のけっかを聞いて、がんばってきてよかったな、と思いました。来年もぜひがんばりたいです。フリー部門での参加は2度目ということもあり

敢闘賞

、なめらかにスピーチできるところがとても素晴らしく、今年はさらにジェスチャーを取り入れての本番でしたが、堂々と成し遂げてくれました。低学年での受賞はクラスのみんなに勇気を与えてくれたと思います。本当におめでとう♪

スピーチコンテスト参加者:246名

課題について

評価について

◇Reading部門…156名 ◇Free-speech部門…90名◇Reading部門:レプトン教材から指定された、3つの物語から一つを選択。●Robot Reading 「The Princess and the Frog」 ●Butterfly Reading 「Jack and the Beanstalk」●Airplane Reading 「The Shoemaker and the Elves」◇Free-Speech部門:「My dream」または「My favorite ○○」の題名で作文する。下記の3点を主に重要なポイントとして審査しました。●発音 ●スピード ●表現力※Free-speech部門において Front+Rear Rotor 160mm for パーツ SainStyle NV-5 Kit Brake Bike Mountain 自転車 Bicycle ブレーキ Disc G3 Mechanical White スキー [取り寄せ品]、作文内容は参考にはしましたが、評価ポイントとしては重要視していません。