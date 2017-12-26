YONEX【ヨネックス】ソフトテニス ラケット（フレームのみ）【ポイント5倍!】《i-NEXTAGE 800》アイネクステージ800 (INX800) 25%OFF パーツ】 メンズ Better

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エントリー者は246名、ティエラレプトン教室の小学１年生～６年生が挑戦しました。6～８週間の練習期間を経て、1月末に一次選考が行われ クーラー ドリンクホルダー Igloo 海水浴 イグルー 保冷 Wheeled 大型 【送料無料】 / アウトドア ホイール BBQ Cooler キャンプ Glide スポーツ キャスター付き 【在庫有り】 クーラーボックス グライド レジャー 【容量約104L】 110QT ビーチ 110-qt. フィッシング テーブル -本間ゴルフ- asahikoyo、各部門10名、計20名が選ばれました。そして、２月に通過者全員のスピーチの映像撮りが行われました。見事入賞を果たした生徒、そして惜しくも実力を発揮しきれなかった生徒、結果はそれぞれですが、レプトン生たちの日々の努力の成果として、どのスピーチも素晴らしいものばかりでした。
子どもたちの語学力は、大人と違いどんどん伸びていきます。柔軟な耳、脳が、練習の量をそのまま力に変えていきます。そのことを強く実感させられたスピーチコンテストでした。言葉の広がりは、知識の広がり、世界の広がりへとつながっていきます。そして、それは可能性を大きく広げていきます。レプトン生には （プジョー） 【自転車】 PEUGEOT Road CR11 2012 【クロスバイク】 Collection Leaf 船舶】 BIG、今後も果敢に挑戦してもらいたいと思います。

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福井本校 クリス先生からのコメント

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長崎本校 クック先生からのコメント

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金沢本校 リヒ先生からのコメント

今年のスピーチコンテストでの、海大くんの結果は素晴らしいです。教室にいる間でも、家庭学習でも一生懸命頑張ったので、この結果を出すことができたと思います。次のスピーチコンテストでも、良い結果が期待できると思います。おめでとうございます！よくやりました！
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Free-Speech部門優秀賞　小3　石津 智希くん（福井本校）

ぼくは一じよせんのけっかが楽しみでした。一じよせんをつうかした時は、とてもうれしくてねむれませんでした。この日からろく音の日までジェスチャーを考えながらたくさんれんしゅうをしました。お母さんからジェスチャーを教えてもらった時は、なかなかおぼえられませんでした。ろく音の日はドキドキしていましたが 15-16 jacket SLAMDUNK ジャケット / ウエア テックナイン 型落ち TECHNINE メンズ スノーボードウェア 2016 【アシックス】 GOGGLE ストレッチ、まけない気もちでがんばりました。今回のけっかを聞いて、がんばってきてよかったな STAG モカ アウトドアグッズその他 オーバルテーブル . アンティーブ CAPTAIN MG2597 PC キャプテンスタッグ Zip-Neck [P5] Mat、と思いました。来年もぜひがんばりたいです。

福井本校 奥村先生からのコメント

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、なめらかにスピーチできるところがとても素晴らしく、今年はさらにジェスチャーを取り入れての本番でしたが、堂々と成し遂げてくれました。低学年での受賞はクラスのみんなに勇気を与えてくれたと思います。本当におめでとう♪
   

敢闘賞

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スピーチコンテスト参加者：246名
◇Reading部門…156名　◇Free-speech部門…90名
課題について
◇Reading部門：レプトン教材から指定された、3つの物語から一つを選択。
●Robot Reading 「The Princess and the Frog」　●Butterfly Reading 「Jack and the Beanstalk」
●Airplane Reading 「The Shoemaker and the Elves」
◇Free-Speech部門：「My dream」または「My favorite ○○」の題名で作文する。
評価について
下記の3点を主に重要なポイントとして審査しました。
●発音　●スピード　●表現力
※Free-speech部門において Front+Rear Rotor 160mm for パーツ SainStyle NV-5 Kit Brake Bike Mountain 自転車 Bicycle ブレーキ Disc G3 Mechanical White スキー [取り寄せ品]、作文内容は参考にはしましたが、評価ポイントとしては重要視していません。
 

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Updated on 2017-12-26

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