YONEX【ヨネックス】ソフトテニス ラケット（フレームのみ）【ポイント5倍!】《i-NEXTAGE 800》アイネクステージ800 (INX800) 25%OFF パーツ】 メンズ Better

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子どもたちの語学力は、大人と違いどんどん伸びていきます。柔軟な耳、脳が、練習の量をそのまま力に変えていきます。そのことを強く実感させられたスピーチコンテストでした。言葉の広がりは、知識の広がり、世界の広がりへとつながっていきます。そして、それは可能性を大きく広げていきます。レプトン生には （プジョー） 【自転車】 PEUGEOT Road CR11 2012 【クロスバイク】 Collection Leaf 船舶】 BIG、今後も果敢に挑戦してもらいたいと思います。
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