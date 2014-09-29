DMM mobileのSIMカードは以下の通信端末での動作を確認しています。
本ページに記載された内容はすべてDMM mobileで独自に調査した結果であり、その内容を保証・サポートするものではありません。
|メーカー
|種別
|端末
|LTE
|SIMカード
サイズ
|テザリング
|アンテナ
ピクト表示
|音声通話
|動作確認時の
バージョン
|備考
LTE
テザリング
アンテナピクト表示
音声通話
|LTE
|○
|LTE通信可能
|×
|ドコモのLTEでは利用不可
|空欄
|LTE非対応端末
|テザリング
|○
|テザリング可能
|×
|テザリング不可
|－
|テザリング機能なし
|アンテナピクト表示
|○
|SIMカードのSMS機能あり/なしに関係なく、アンテナピクトが表示されている
|△
|SMS機能付きSIMカードの利用で、アンテナピクトが表示される可能性が高い
|音声通話
|◎
|音声通話可能
|○
|音声通話機能のある端末のため音声通話可能と思われるが未検証
|×
|音声通話機能はあるが通話不可
|－
|音声通話機能のない端末
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