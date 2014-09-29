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DMM mobile 動作確認端末一覧

DMM mobileのSIMカードは以下の通信端末での動作を確認しています。

本ページに記載された内容はすべてDMM mobileで独自に調査した結果であり、その内容を保証・サポートするものではありません。

注意事項（必ずご確認ください）
メーカー 種別 端末 LTE SIMカード
サイズ		 テザリング アンテナ
ピクト表示		 音声通話 動作確認時の
バージョン		 備考

LTE

  • ○：LTE通信可能
  • ×：ドコモのLTEでは利用不可
  • 空欄：LTE非対応端末
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テザリング

  • ○：テザリング可能
  • ×：テザリング不可
  • －：テザリング機能なし
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アンテナピクト表示

  • ○：SIMカードのSMS機能あり/なしに関係なく、

    、アンテナピクトが表示されている
  • △：SMS機能付きSIMカードの利用で、アンテナピクトが表示される可能性が高い
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音声通話

  • ◎：音声通話可能
  • ○：音声通話機能のある端末のため音声通話可能と思われるが未検証
  • ×：音声通話機能はあるが通話不可
  • －：音声通話機能のない端末
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凡例

LTE LTE通信可能
× ドコモのLTEでは利用不可
空欄 LTE非対応端末
テザリング テザリング可能
× テザリング不可
テザリング機能なし
アンテナピクト表示 SIMカードのSMS機能あり/なしに関係なく、アンテナピクトが表示されている
SMS機能付きSIMカードの利用で、アンテナピクトが表示される可能性が高い
音声通話 音声通話可能
音声通話機能のある端末のため音声通話可能と思われるが未検証
× 音声通話機能はあるが通話不可
音声通話機能のない端末

注意事項

  • 動作確認端末であっても、OSのアップデートや端末の特別な設定等により、動作しなくなる場合があります。
  • au、ソフトバンクモバイルの端末は、通信方式の違いやSIMロックが解除できないことから利用できないケースが多く 、弊社では動作確認を行っておりません。
  • NTTドコモ端末の場合、 、SIMロック解除手続きは不要です。
  • iOS端末でのご利用の場合、SIMカードを利用するためのAPN設定にWi-Fiが必要になります。
  • カットされたSIMカードの利用や、SIMカードアダプタを使用した場合の動作確認は行っておりません。
    端末またはSIMカードが正常に動作しないなどの問題が発生した場合も、弊社では一切の保証をいたしかねます。
  • SMSに対応していないデータ端末では、SMSの送受信は行えません。
    DMM mobileでは、各端末でのSMS送受信の動作確認は行っておりません。
  • spモード、spモードメールなどのNTTドコモが独自に提供するサービスは利用できません。
  • 技術基準に適合していない（技適マークのついていない）端末では利用できません。
  • アンテナピクト表示案内に関しましては、アンテナピクトが表示されたかどうかの確認となり、、、セルスタンバイ問題アンテナピクト問題が発生する・しないの確認は行っておりません。
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