【P】【代引不可】日東工業　NLA15-36-1J 　スリムセーバ標準電灯分電盤 KAKUDAI マルチ 2354-UE-M割引価格

規約に定めがあれば 、事業主掛金に加えて、給与から加入者掛金を企業型DCに拠出することができます。これをマッチング拠出といいます。加入者掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となり、全額が課税所得から控除され、所得税や住民税の負担が減少します。（加入者掛金は社会保険料の算定対象となります。）加入者掛金も事業主掛金と同じ商品で運用します。加入者掛金も含めて年金資産は原則として60歳以降の資格喪失時まで受給できません。