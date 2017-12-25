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【人気沸騰】ツルミ 海水用水中チタンポンプ　５０ＨＺ 50TMA2.75 50HZ ハピアベイシス （吊花まゆみ） NS8-A1P

ツルミ 海水用水中チタンポンプ　５０ＨＺ 50TMA2.75 50HZ ハピアベイシス （吊花まゆみ） NS8-A1P通販正規販売店

通常
大人
2,900円（税込）
こども
1,600円（税込）
シルバー・
障害者割引
大人
1,700円（税込）
こども
1,100円（税込）
  • ※ シルバー・障害者割引は年齢を証明できるもの(免許証・保険証など)、障害者手帳をご提示下さい。
  • ※ シルバー料金は60歳からのご案内になります。
  • ※ 障害者の方の利用に際しては付添の方2名まで同料金といたします。
  • ※ 他の割引プランとの併用はできません。

こどもは3歳〜小学生となります。
0～2歳の入場は無料です。

森の湯（温泉エリア） 入場料

通常
大人
1,900円（税込）
こども
1,200円（税込）
シルバー・
障害者割引
大人
1,200円（税込）
こども
800円（税込）
  • ※ シルバー・障害者割引は年齢を証明できるもの(免許証・保険証など)、障害者手帳をご提示下さい。
  • ※ シルバー料金は60歳からのご案内になります。
  • ※ 障害者の方の利用に際しては付添の方2名まで同料金といたします 。
  • ※ 他の割引プランとの併用はできません。

こどもは3歳〜小学生となります。
0～2歳の入場は無料です。

パスポート（ユネッサン・森の湯）

通常
大人
4,100円（税込）
こども
2,100円（税込）
シルバー・
障害者割引
大人
2,200円（税込）
こども
1,400円（税込）
  • ※ シルバー・障害者割引は年齢を証明できるもの(免許証・保険証など)、障害者手帳をご提示下さい。
  • ※ シルバー料金は60歳からのご案内になります。
  • ※ 障害者の方の利用に際しては付添の方2名まで同料金といたします。
  • ※ 他の割引プランとの併用はできません。

こどもは3歳〜小学生となります。
0～2歳の入場は無料です。

駐車場

ご利用料金
1日
1,200円（税込）

収容台数：1,000台　ご利用時間：7:00～21:00

  • ※ ユネッサン駐車場は2時間まで無料となります。

レンタル料金

  • バスタオル　1枚 100円（税込）
  • フェイスタオル　1枚 50円（税込）
  • 館内着上下セット　1着 200円（税込）
  • 水着（男性用） 650円（税込）
  • 水着（女性用） 1,080円（税込）
  • 水着（こども用 ） 650円（税込）
  • 水着（ベビー用） 750円（税込）