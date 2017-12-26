 >  >  > オルトリーブ コミューター デイパック シティ 【ブラック】 自転車 【送料無料】（沖縄・離島を除く）

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2017-12-26
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さくらのクラウドを利用したサーバー構成例とお見積り例をご紹介します。。
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- 構成例
構成例1
共有セグメントにサーバーを配置した
ベーシックな構成
構成例2
複数のリージョンを使った冗長構成
構成例3
負荷に応じてサーバーが増減するオートスケール構成
構成例4
大量のアクセスを高速処理するWebサイト構成
構成例5
クラウドと専用サーバのハイブリッド構成
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