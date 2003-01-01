【 スバル レガシィツーリングワゴン BH#系 170cmx137cm 】 SHINKE シンケ 【 車中泊 ラブベット フルフラット上クッションマット 】≪ 本体生地：コットンタイプ 厚み：約5cm 重量：約2.6kg カラー：メニューより要選択 ≫※車種別設計ですが隙間は有※ ADVEL キャロウェイ アディダス

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・夫婦ともに本町に住所を有する世帯
・祝い金支給後、婚姻の解消をすることなく 、永住又は３年以上にわたって
本町に居住する意思がある世帯
・婚姻届を受理された時点で結婚当事者のどちらか一方の年齢が４９歳以下である世帯
・夫婦ともに、、過去においてこの要綱に基づく祝い金の支給を受けていない世帯
・町税の滞納がない世帯
・婚姻した日から３ヶ月以内に交付申請書を提出した世帯
高浜町商工会発行地域通貨 「２０万円分」
※新婚世帯の所得額が３４０万円未満の場合は 「３０万円分」
※「用語解説」についてのお問い合わせ先
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高浜町役場
〒919-2292 福井県大飯郡高浜町宮崎86-23-2 TEL.0770-72-1111 FAX.0770-72-4000