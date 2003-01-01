【 スバル レガシィツーリングワゴン BH#系 170cmx137cm 】 SHINKE シンケ 【 車中泊 ラブベット フルフラット上クッションマット 】≪ 本体生地：コットンタイプ 厚み：約5cm 重量：約2.6kg カラー：メニューより要選択 ≫※車種別設計ですが隙間は有※ ADVEL キャロウェイ アディダス

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、町内に定住を決めた「新婚夫婦」に対しお祝い金を支給します。
 

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　　・夫婦ともに本町に住所を有する世帯

　　・祝い金支給後、婚姻の解消をすることなく 、永住又は３年以上にわたって
      本町に居住する意思がある世帯

　　・婚姻届を受理された時点で結婚当事者のどちらか一方の年齢が４９歳以下である世帯

　　・夫婦ともに、、過去においてこの要綱に基づく祝い金の支給を受けていない世帯

　　・町税の滞納がない世帯

　　・婚姻した日から３ヶ月以内に交付申請書を提出した世帯 

●祝い金の額

　　高浜町商工会発行地域通貨　「２０万円分」

　　※新婚世帯の所得額が３４０万円未満の場合は　「３０万円分」

 

※「用語解説」についてのお問い合わせ先

関連ファイル

高浜町結婚祝い金交付要綱（ＰＤＦ形式：107KB）
高浜町結婚祝い金交付申請書（ワード形式：48KB）
H29支給要件チェックシート（エクセル形式：15KB）
取扱事業所一覧（エクセル形式：15KB）
H29　チラシ（ＰＤＦ形式：651KB）

総合政策課
電話番号：0770-72-7711　ＦＡＸ：0770-72-2889
メールアドレス：seisaku@town.takahama.fukui.jp　

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高浜町役場

〒919-2292 福井県大飯郡高浜町宮崎86-23-2 TEL.0770-72-1111 FAX.0770-72-4000

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