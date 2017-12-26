



その際には 1.ペットちゃんの種類とお名前 Kangol Worsted Player - Natural 帽子 キャップ、体重

2.亡くなられた日にち

3.飼い主さまのご希望(日時やお立会い、送迎の有無など) をおたずねいたしますので、、ご不明な点なども併せてお知らせ下さい。



ご希望に合わせた葬儀の内容、日時を決定し、お値段をお知らせします。

当日・翌日の火葬についても ASOS レディース ジャケット 送料無料 Pink Slim Coat with Contrast Frogging、お気軽にお問い合わせ下さい。



また、1日～3日のお通夜をされる場合や、すぐにお越し頂く事が出来ない場合のご遺体の措置方法などもご相談下さい。 まずはフリーダイヤル 0120-349-714 までご連絡下さい。その際にはをおたずねいたしますので、、ご不明な点なども併せてお知らせ下さい。ご希望に合わせた葬儀の内容、日時を決定し、お値段をお知らせします。当日・翌日の火葬についても ASOS レディース ジャケット 送料無料 Pink Slim Coat with Contrast Frogging、お気軽にお問い合わせ下さい。また、1日～3日のお通夜をされる場合や、すぐにお越し頂く事が出来ない場合のご遺体の措置方法などもご相談下さい。

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送迎有りをお選び頂きました場合、ご指定の日時にお迎えに上がります。



こちらに直接お越し頂きます場合には、ご予約頂いたお時間の10分位前までにお越し下さい。



少量であればペットフードやお花、お手紙などもお持ち頂いて構いません。



※缶詰やプラスチック製のおもちゃ キュール レディース アウター【Firefly Hoodie】Honey Dew、アクリル素材のお洋服など材質によっては一部添えて頂けないものもございます。係の者にご相談下さい。



服装は普段着でお越し頂いて差し支えありません。

心残りのないように、 、また、ペットちゃんが安心して旅立って行けるように、「お別れの間」で最後のお別れをして頂きます。





お別れの間 CHALAYAN レディース DRESSES 送料無料 Dark green Long dress マークジェイコブス カクタス stripe 合同火葬をお選び頂きました場合は パタゴニア/patagonia ウィメンズ・クラシック・レトロX・ジャケット レディース Women's Classic Retro-X Fleece Jacket 23074 もこもこ フリース レギュラーフィット 防寒 キャンプ 2017モデル【】【送料無料】 Columbia レディース コート 送料無料 Red Camellia Dotty D Splash A Little? Rain Jacket、ここが最後のお見送りとなります。

遺骨は火葬後に 、全て合同供養塔（敷地内：下画像）へ埋葬致します。





お寺敷地内にある合同供養塔 個別火葬・お立会い 「お別れの間」でのお別れの後、火葬になります。

火葬が始まるまでお見送り頂き、終わるまでの間、敷地内にある待合室で

お待ち頂きます。





待合室 、また、ペットちゃんが安心して旅立って行けるように、「お別れの間」で最後のお別れをして頂きます。合同火葬をお選び頂きました場合は パタゴニア/patagonia ウィメンズ・クラシック・レトロX・ジャケット レディース Women's Classic Retro-X Fleece Jacket 23074 もこもこ フリース レギュラーフィット 防寒 キャンプ 2017モデル【】【送料無料】 Columbia レディース コート 送料無料 Red Camellia Dotty D Splash A Little? Rain Jacket、ここが最後のお見送りとなります。遺骨は火葬後に 、全て合同供養塔（敷地内：下画像）へ埋葬致します。「お別れの間」でのお別れの後、火葬になります。火葬が始まるまでお見送り頂き、終わるまでの間、敷地内にある待合室でお待ち頂きます。

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