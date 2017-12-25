［公式］クード シャンス/COUP DE CHANCE[L]ラップライクタイトスカート(ダークグレー(013))201744w Ladies レディース ワールド gown Women's パンツ新作限定

by 幻冬舎総合財産コンサルティング(GTAC)

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コンドミニアム＠カーソン
$250,000（約2,875万円）
タウンハウス＠カーソン
$344,000（約3,956万円）
コンドミニアム＠ガーデナ
$199,000（約2,388万円）

【代理店正規品】［公式］クード シャンス/COUP DE CHANCE[L]ラップライクタイトスカート(ダークグレー(013))201744w Ladies レディース ワールド gown Women's パンツ

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瑕疵担保責任

売買の対象物の隠れた瑕疵（欠陥）に対して、 、売主が買主にその責任を負うこと。隠れた瑕疵が見つかった場合、買主は売主に対し契約解除や損害賠償を請求できる。なお、海外では瑕疵担保責任なしでの売買が多く、そのため、事前のデューデリジェンスが必要となる。

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