問い合わせ先一覧

電話番号のお掛け間違いが多数発生しております。お掛け間違いにご注意下さい。

(注)以下のE-Mailアドレスは 、

CHECKLIST 2017-12-25

厚さ 50 幅 605 長さ 910mm 入数10 グラスウールボード マグ グラスウール マグボード 薄手ガラスクロス額貼り 白 BS4050-GU3 耕耘機 (ステンレス 【切売販売】

【送料無料】 シングルレバー混合栓（寒） K1712K 三栄水栓製作所 【商品CD】SB6496★全品ポイント10倍 ～最大36倍★税抜5000円以上で送料無料★激安祭 年末ポイント5倍還元セール！パナソニックBPE2219オプション1・3・4付EV・PHEV充電用ボックスELSEEV cabi ケーブル収納タイプ200V用 **オプション**１ 鍵付ハンドル3 24時間式タイムスイッチ4 漏電ブレーカ マキシンコー マキエ-ス減速機 MAFOＷ型 MAFOW160C250E 1.5KW [代引不可商品] ＥＰＫ 電磁式膜厚計 ミニテスト７３０Ｆ５ MT730F5 1台 【オレンジブック掲載商品】 ###三菱 家庭用エコキュートSシリーズ RMCB-D3SE インターホンタイプリモコンセット [送料無料] 【送料無料】ダイキスピードローラーアルミダブル型ウレタン車輪5t ALDUW5マキタ 草刈機 充電式草刈機【18V/2グリップ/標準棹】 MUR185WDRF【バッテリー×1個・充電器付】 【植木鉢・プランター】ファイバープランター カッパ グレー45《G10-171》[サイズ（mm）：φ450×D450×H400・重量（kg）：8・材質：ファイバー] （底穴あり）05P28Sep16 Design Toscano Up a Tree Hanging Black Bear Cub Sculpture トレッキング 登山 Bear Cub インテリア ガーデニング【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】【全国送料無料！3営業日発送！】マキタ 電気草刈機 (金属刃) MUR1600N NODAハンドレール手摺り手摺り棒2000x50x30 【最安値挑戦中！最大27倍】エコキュート部材 パナソニック AD-HXSA-ST3B ふろ接続アダプターセット（酸素供給チューブなし） S型 厚肉浴そう用 [■]YKKAP窓サッシ 引き違い窓 エピソード[Low-E複層防音ガラス] 2枚建[シャッター付] スチール耐風[外付型]Low-E透明5mm+透明4mm：[幅1722mm×高1103mm] YKKAP窓サッシ 引き違い窓 フレミングJ[複層防犯ガラス] 4枚建 内付型[透明5mm+合わせ透明7mm]：[幅2740mm×高1370mm]【アルミサッシ】【引違い窓】【防犯ガラス】【合わせガラス】 【YKKap】「店舗引戸 ９ＴＨ・９ＴＵ」 Ｗ3700mm×Ｈ1830mm ４枚建て 単板ガラス【アルミサッシ】【シングルガラス】 LIXIL/リクシル 店舗引戸 半外型ランマなし 4枚障子 281204 サッシ寸法W2850*H2000【アルミサッシ】【建具】【ドア】【玄関引き戸】【店舗入口】 二重窓 内窓 プラマードU YKKAP 3枚建両袖タイプ（単板ガラス） 透明3mmガラス W1801～1900 H2401～2450mm【サッシ】【DIY】【防音】【断熱】【結露軽減】【リフォーム】 【最大500円OFFクーポン！～29日(水)9:59迄】【送料無料】エクセン ステンレスノッカー ＲＫＶＳ６０ 【4216580】 RKVS60 【ノッカー】 【送料無料】ノガジャパンK2内外径用カウンターシンク90°12．7シャンク KP04080 ガーデニング・花・植物・ＤＩＹ NXstyle 花壇材 スリーパーボーダー E ×6個 1335015 【代引不可】 ヤマダ (YAMADA) バキュームシステム用接続ホース P-63H-10M (V130902) 【メーカー直送品】 園芸用品 HARAX スワット RSA400 4939356398140 緑化用品 【1000個】 26.5cm ×53cm 乳白 TO 4連パック大 ( 4連×8パック ) 東海化成 タ種 【代引不可】 【全品送料無料!】[A-3331]INAX/LIXIL 既設フラッシュバルブ節水化キット 「セール中ポイント3倍」宇佐美工業 UK-YM2040-AM/BKM 【10枚入】 アンバー/ブラック 松[スーパーセール中エントリーしてポイント5倍]二重窓 内窓 プラマードU YKKAP 3枚建突合せタイプ（単板ガラス） 透明3mmガラス W2601～2700 H801～900mm 各障子のWサイズをご指定下さい 【エントリーでポイント5倍】【送料無料】河村電器/カワムラ enステーション 自家用発電 ENG ENG 1280 【最安値挑戦中！最大27倍】ガス給湯器 リンナイ RUF-E1615SAB（A） エコジョーズ ユッコUF 16号 オート PS扉内後方排気型 15A [≦]「セール中ポイント3倍」UNION ユニオン LP-570D-30-MBK 脱着式 ヒューランドスケープ ランドポール車止め※ スガツネ工業 KLAIN ロールグラス 90エキスパート 17020 40個入 WTP100 防水部材 ウェザータイトパイプ用 φ100用 フクビ化学工業 【代引不可】

CHECKLIST 2017-12-25

日本緑十字 ［369107］ PS－7S（片面表示） 369107【キャンセル不可】 【XCH3015ZWST】 《TKF》 パナソニック ウォシュレット トイレセット アラウーノＶ V専用トワレ新S5V 手洗い付き 壁排水 排水芯 155mm ωκ0 INAX(LIXIL)クロマーレS(エコハンドル)シングルレバー混合水栓SF-WM435SY YKKAP窓サッシ 引き違い窓 フレミングJ[複層防犯ガラス] 2枚建[面格子付] 井桁格子[半外付型]型4mm+合わせ透明7mm：[幅870mm×高970mm] キンボシ ブリティッシュモアーデラックス GFB-2500DX. アズワン ［5-5392-01］標準ふるい ＩＤφ２００ｍｍ ５.６ｍｍ 5539201 カーボン板材［寸法：75×75×5mm］［数量：１０枚組］［品種：CIP成型品（IGS-743）］［納期：２～４週間（受注生産品）］ YKKAPガーデンエクステリア 庭まわり 濡れ縁／縁台 濡れ縁(壁付タイプ)：[幅1802mm×高450mm] [スーパーセール中エントリーしてポイント5倍]二重窓 内窓 プラマードU YKKAP 4枚建（単板ガラス） 透明3mmガラス W2301～2400 H1101～1200mm[サッシ][DIY][防音][断熱][結露軽減][リフォーム] UOP-GP-1S1B リンナイ [送料無料] 年末ポイント5倍還元セール！日東工業 PL形プラボックス PL16-54CA 木製基板タイプ 透明扉 三菱 コンパックス ＣＢＮ NPTNGA160404GN6 1個 【オレンジブック掲載商品】. 三菱 超硬ドリル ＷＳＴＡＲシリーズ 汎用 内部給油型 ３Ｄタイプ ＣＯＡＴ MWS0420MB 1本 【オレンジブック掲載商品】 【メーカー在庫あり】 EA911AA-6 エスコ ESCO 5.2x7.1m ＵＶシート #4000 【送料無料】リョービ(RYOBI) EKK-2200T エンジン刈払機 刈刃230mm ツーグリップハンドルタイプ 排気量21.2ml 刈払い機 草刈り機 [500円クーポン配布中]［サイズオーダー］転落防止ネット 網 【NET06】エコ安全ネット[280T/46本 15mm目]/グリーン[幅201～300cm 丈101～200cm] 《約10日後出荷》 [落下防止網 落下対策 建設現場 工事現場 足場 螺旋階段 吹き抜け 安全用品] TONE ツールセット 差込角12.7mm 内容52点 レッド TSH430 【KIORITZ/共立】背負動力散布機 DME401F[動散/散布機] 【NIPLO/ニプロ】スーパーロータリー CT-1702, CT1700, CT-1602S用 純正爪[トラクター用耕うん爪/ニプロ純正爪/松山] アサバ（麻場） DLスーパーワイド噴口 SW1200-LTDL G1/4【噴霧器・噴霧機・動噴・防除用】折りたたみ式 ロンバッグ 秋太郎ST ST-22 三相200V ホース2m スタンド無し 搬送機 三洋 オK【代引不可】 草刈機 乗用自走式 乗用モアー 【共立 RMJ800 (刈幅820mm)】 エンジン草刈機 草刈り機 パナソニック 換気扇【FY-30GSXS4】 有圧換気扇 有圧換気扇 ステンレス製 給気仕様 30cm 単相・100V 公称出力：50W 取付開口寸法(内寸)：325ｍｍ角[新品]【RCP】 【12/5限定 最大23倍 】REM-12DA-CKD2118 リンナイ [送料無料] YKKAP窓サッシ 引き違い窓 フレミングJ[Low-E複層ガラス] 2枚建[シャッター付] スチール耐風[半外付型]：[幅1235mm×高1830mm].YKKAP窓サッシ 引き違い窓 エピソード[複層防音ガラス] 2枚建[面格子付] ラチス格子[半外付型][透明5mm+透明4m]：[幅1690mm×高1370mm] サンゲツ 店舗用クッションフロア コンクリート 品番CM-1239 サイズ 200cm巾×10m.【スリット採光デザイン】 「S04型」 玄関ドア プロント 親子（入隅用） w1135mm×h2330mm YKKAP【Ａタイプ】 TRUSCO トラスコ中山 TOP トモサダ エスカルゴS-100PM（T）.アイオンフィルターエレメント WST W004TSOV カクダイ（KAKUDAI） 散水栓 90°（呼50） 652-711-50.カクダイ 緑化庭園 噴霧システム オプションパーツ 高圧チューブ 20m 576-226 京セラ 旋削用チップ ＰＶＤコーティング ＰＲ１０２５ ＣＯＡＴ CCGT060201MFLU 10個 【オレンジブック掲載商品】.

、「☆」を「@」に変更してお送りください

※電話対応は、、

問い合わせ事項 部局等 電話番号／メールアドレス 所在地 大学の総合案内に関すること 総務部総務課（総務係） 098-895-8012

sosoumu☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 〒903-0213

沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 広報・ホームページに関すること 広報室 098-895-8175

kohokoho☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 情報公開に関すること 総務部総務課（法規文書係） 098-895-8668

sobunsyo☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 職員の採用に関すること

職員の兼業に関すること

（教員の講師派遣依頼等） 総務部人事課(任用係) 098-895-8023

jnninyo☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 大学評価に関すること 総合企画戦略部経営戦略課（評価係） 098-895-8109

hyohka☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 大学の財務に関すること 財務部財務企画課(総務係) 098-895-8044

zksoumu☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 授業料の納入に関すること 財務部経理課(収入・支出係) 098-895-8058

krsyusi☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 物品の調達に関すること 財務部経理課(契約第一係) 098-895-8059

krtyotat☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 学生寮に関すること 千原寮事務室 098-895-8133 学生・学生生活に関すること 学生部学生支援課（学生係） 098-895-8127

gkgkari☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 授業料免除に関すること 学生部学生支援課（学生援護係） 098-895-8135 奨学金に関すること 学生部学生支援課（奨学係） 098-895-8136 シラバス等に関すること 学生部教育支援課 098-895-8848

kykyd1k☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 入試に関すること 学生部入試課 098-895-8141

nsnsd1☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp AO入試に関する事 アドミッション・オフィス 098-895-8149

aopost☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 学生の就職に関すること 学生部学生支援課就職係 098-895-8118

sysykari☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 科学研究費助成事業に関すること 総合企画戦略部研究推進課 098-895-8183

knkaken☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 共同研究・受託研究に関すること 財務部経理課外部資金管理室(管理係) 098-895-8192

kntikisk☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 公開講座に関すること 総合企画戦略部地域連携推進課 098-895-8019

kntikis☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp サテライトキャンパスに関すること 琉大コミュニティキャンパス事業本部 098-895-8085

tyurasimajigyou☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 国際交流に関すること・

留学・留学生に関すること 総合企画戦略部国際連携推進課 098-895-8131

kogakuko☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 工事の契約等に関すること 施設運営部施設企画課 098-895-8067

sukksomu☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 施設運営部計画整備課 098-895-8074

sukksbk1☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 施設運営部環境整備課 098-895-8076

sukkksd1☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 健康相談・カウンセリング等に関すること 保健管理センター 098-895-8144 図書館に関すること 附属図書館情報管理課（総務係） 098-895-8153

tksoumu☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 〒903-0214

沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 図書館の利用に関すること 附属図書館情報サービス課（資料サービス係） 098-895-8166 附属図書館医学部分館 098-895-1052

tsigaku☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 〒903-0215

沖縄県中頭郡西原町字上原207番地 半額以下!送料無料で厚さ 50 幅 605 長さ 910mm 入数10 グラスウールボード マグ グラスウール マグボード 薄手ガラスクロス額貼り 白 BS4050-GU3 耕耘機 (ステンレス 【切売販売】 法文学部に関すること 法文学部 098-895-8182

hbsoumu☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 〒903-0213

沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 法務研究科に関すること 法務研究科 098-895-8091

hbhkdak☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 観光産業科学部に関する事 観光産業科学部 098-895-8980

kkkanko☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 教育学部に関すること 教育学部 098-895-8315

kisoumu☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 教育学部附属教育実践総合センター 098-895-8373 教育学部附属発達支援教育実践センター 098-895-8428 附属小学校に関すること 教育学部附属小学校 098-895-8454

kigakkos☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 附属中学校に関すること 教育学部附属中学校 098-895-8462

kigakko☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 理学部に関すること 理学部 098-895-8586

rgsoumu☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 医学部に関すること 医学部総務課(総務係) 098-895-1010

igzsoumu☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 〒903-0215

沖縄県中頭郡西原町字上原207番地 医学部の学務に関すること 医学部学務課 098-895-1032

igznyusen☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 附属病院に関すること 医学部附属病院 (代表番号)098-895-3331 工学部に関すること 工学部 098-895-8589

kgsoumu☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 〒903-0213

沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 農学部に関すること 農学部 098-895-8733

ngsoumu☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 亜熱帯フィールド科学教育研究センター

(千原フィールド) 098-895-8740

ngsisetu☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 亜熱帯フィールド科学教育研究センター

(与那フィールド) 0980-41-2242 〒905-1427

沖縄県国頭郡国頭村字与那685番地 大学教育センター 学生部教育支援課 098-895-8848

kykyd1k☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 〒903-0213

沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 熱帯生物圏研究センター 西原研究施設 098-895-8965

knkuodor☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 分子生命科学研究施設 098-895-8943

knkuodor☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 瀬底研究施設 0980-47-2888

sesoko☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 〒905-0227

沖縄県国頭郡本部町字瀬底3422番地 西表研究施設 0980-85-6560

knsenmo☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 〒907-1541

沖縄県八重山郡竹富町字上原870番地 産学官連携推進機構 098-895-8597 〒903-0213

沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 研究基盤センター 機器分析施設・化学物質管理室・環境安全施設・RI施設 098-895-8967

irc☆lab.u-ryukyu.ac.jp 極低温施設 098-895-8954

itc☆w3.u-ryukyu.ac.jp 生涯学習教育研究センター 098-895-8019 総合情報処理センター 098-895-8948

admin☆cc.u-ryukyu.ac.jp 留学生センター

(国際学生交流センター) 098-895-8131

kogakuko☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 外国語センター (3号館) 098-895-8842

(4号館) 098-895-8843

lab☆jim.u-ryukyu.ac.jp 博物館(風樹館) 厚さ 50 幅 605 長さ 910mm 入数10 グラスウールボード マグ グラスウール マグボード 薄手ガラスクロス額貼り 白 BS4050-GU3 耕耘機 (ステンレス 【切売販売】新作人気商品 098-895-8841

fujukan☆agr.u-ryukyu.ac.jp 大学評価センター 098-895-8109

hyohka☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp キャリア教育センター 学生支援課就職係 098-895-8118

sysykari☆to.jim.u-ryukyu.ac.jp 島嶼防災研究センター 098-895-8829

bousai☆w3.u-ryukyu.ac.jp

098-895-8036 国際沖縄研究所 098-895-8475

IIOS☆w3.u-ryukyu.ac.jp 亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構に関すること 総合企画戦略部研究推進課(研究推進係) 098-895-8932

sis☆w3.u-ryukyu.ac.jp

、、平日8:30~17:15のみになります