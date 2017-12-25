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お客様から感謝される、やりがいのある仕事

神戸の大学を卒業後、工具を扱う商社やホームセンターで働いていた山成健一さん。地元マスメディアで取り上げられていたグリーンツールの紹介を見て、「ニッチ産業で大きな可能性のある分野」と語る藤原社長の話に興味を持った。切削工具のリサイクルという未知の分野への挑戦。笠岡市に拠点を置く会社で、落ち着いて働ける環境に魅力を感じ、転職を決意した。

入社した頃はゼロに等しかった知識も 、お客様とのやり取りのなかでひとつずつ吸収してきた。「預かった工具を工場に持ち帰って、新品同様の状態にしてお戻しするのが役目です。今では、図面を見ればどういう状態にすればいいのか分かるようになってきました」と話す。

自動車などの製造ラインに欠かせない工具をお客様から預かる以上、納期遅延は許されない。「とにかく休まずに、お客様の元へ届け続けることが求められます。ものを売っているというよりも、お客様の手助けをさせてもらっているという感覚に近いですね。切削工具を通して、ものづくりの一端を担えていることが大きなやりがいです」と山成さん。新しく生まれ変わった工具を手に、今日も待っているお客様の元へと向かう。