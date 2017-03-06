 >  >  > Drumohr Jumpers & Cardigans 送料無料 brown Jumper - marrone

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融資制度について(担保有、無担保)
※無担保融資制度を知りたい方は「担保を不要とする融資制度」「新創業融資制度」「えいけい貸付（生活衛生改善資金貸付）」をご参照ください。
資金の使い道
|運転資金：
|■仕入資金 ■人件費 ■家賃 ■水道光熱費に充てる資金など
|設備資金：
|■お店の新築・増改築工事 ■店舗・土地等の取得費 ■お店を賃借する場合の入居保証金や敷金・権利金■設備や機械、営業用自動車等の購入代金など
生活衛生融資の一般貸付よりも融資条件（◎融資額、◎返済期間、◎利率）が有利です。
一般貸付では「県知事への推薦書」が必要ですが、組合からの融資申請では必要ありません。
|生活衛生関係営業
|一般貸付（非組合員）
|振興事業貸付(組合員対象)
|資金用途
|設備資金
|設備資金
|運転資金
|貸付限度額
|7,200万円
|1億5,000万円
|5,700万円
|返済期間
（据置期間）
|13年以内
（1年以内）
|18年以内
（2年以内）
|5年以内
（6カ月以内）
|年利率
|■基準金利
|特利C
|基準金利
|担保
|必要
|必要
■最新の利率や詳細については、最寄りの日本公庫各支店、もしくは事務局までお問い合わせください。
＊振興事業貸付・・・生衛組合員だけが利用できる制度。金利も一般貸付より低く、融資限度額・返済期間も有利。
＊生活衛生営業「一般貸付」・・・生活衛生関係営業者が利用できる制度融資。組合員でなくても利用できる。
＊振興事業貸付を特別な利率で利用している方が組合を脱退した場合は、適用の特別な利率を通常利率に変更されます。
特利Cは、基準金利より0.9％低
振興事業貸付で設備資金の場合、一般貸付より利率が最大で1.05％有利！(特利Cで0.9％）＋（事業計画書の提出で0.15％）
■標準営業約款(Ｓマーク)登録店は、運転資金の借入金利が、0.4％下がります。
|担保を不要とする融資
|資金用途
|設備資金
|運転資金
|貸付限度額
|4,800万円
|返済期間
（据置期間）
|15年以内
（2年以内）
|5年以内〔特に必要な場合7年以内〕
（6カ月以内）
|年利率
|特利C
|基準金利
■最新の利率や詳細については、最寄りの日本公庫各支店、もしくは事務局までお問い合わせください。
＊利用条件：税務申告を2期以上行っていること。税金を完納していること。
＊無担保で 、税務申告が2期に満たない場合はコチラ。
|新創業融資制度
|資金用途
|設備資金
|運転資金
|貸付限度額
|3,000万円以内
うち運転資金1,500万円以内
|返済期間
（据置期間）
|15年以内
（2年以内）
|5年以内〔特に必要な場合7年以内〕
（1年以内）
|年利率
|特利C
|基準金利
■最新の利率や詳細については インディアンモーターサイクル ウエスタンショートジャケット IM13205 東洋エンタープライズ メンズ アウター #119ブラック 新品、最寄りの日本公庫各支店、もしくは事務局までお問い合わせください。
＊創業開始前、または税務申告を終えていない場合は、創業時に10分の1以上の自己資金を確認できることなどの条件があります。
|えいけい貸付（生活衛生改善資金貸付）
|資金用途
|設備資金
|運転資金
|貸付限度額
|2,000万円以内
|返済期間
（据置期間）
|10年以内
（2年以内）
|7年以内
（1年以内）
|年利率
|特利F
■最新の利率や詳細については、、最寄りの日本公庫各支店、もしくは事務局までお問い合わせください。
■金利は、ご返済期間や資金の使いみち、担保の有無や担保内容によって異なります。
■最新の利率や詳細については、最寄りの日本公庫各支店、もしくは事務局までお問い合わせください。
■どの制度融資においても、組合で推薦したあと公庫で審査が行われます。その結果ご希望に添えない場合もあります。
■日本政策金融公庫
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