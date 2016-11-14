ナイキ メンズ ジャケット＆ブルゾン アウター Men's Nike Golf Therma Fit 1/2 Zip Cover Up Black/Black/Heather/White sweaters 男性 【171109PD】を海外通販

デバイスインストール制限では、設定後以降で新規にインストールするデバイスのドライバーのインストールを制限する機能です。

既にドライバーがインストール済みのデバイスは、使用可能となります。

デバイスを使用禁止にするためには、PCにインストールされているドライバーの削除が必要です。 ▽補足説明1.

デバイスインストール制限では、「PCに接続したデバイスのドライバーがインストールされる事」を禁止しますが、

制御する前にドライバーをインストール済みのデバイスについては、ドライバーを削除するまで

そのデバイスは使用可能です。 ▽補足説明2.

デバイスインストール制限ジョブの中で「インストール済みのUSBメモリをアンインストールする」を

指定する事ができますが、この機能では「USBメモリ」に該当するデバイスのドライバーのみ

アンインストールします。

そのため「USBメモリ」以外のデバイス（例えばUSB接続HDDやUSB接続CDドライブなど）で、

PCにドライバーがインストール済みの場合は、そのデバイスは引き続き使用可能です。

[ご注意]

以下は、デバイスマネージャーからドライバーを削除する実施例になります。

デバイス マネージャーの操作を誤ると、システムに重大な障害を及ぼします。

その場合、OSの再インストールを余儀なくされることもあります。

デバイス ドライバーの更新や削除の操作は慎重に行うとともに、お客様の責任において実施をお願いいたします。

弊社では、責任を負いかねます。ご了承ください。

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ドライバーの削除手順

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以下の画面は、デバイスをPCに接続し、正常に認識された状態のエクスプローラーとデバイスマネージャーになります。

ご利用環境によって表示が異なります。 1. USBメモリ デバイス(データ暗号化機能)

2. USB接続CD/DVD ドライブ デバイス

3. USB接続ハードディスク デバイス

デバイスをPCから取り外した状態のエクスプローラーとデバイスマネージャーになります。 非接続のデバイス情報をデバイスマネージャーに表示させるために、

環境変数の設定と表示メニューのカスタマイズを行います。

▼環境変数の設定 管理者権限で[コマンド プロンプト]を起動します。

以下のコマンドを順番に入力してください。 1. set devmgr_show_nonpresent_devices=1 2. start devmgmt.msc ※2のコマンドを入力した後は、デバイスマネージャーが表示されます。

▼デバイスマネージャーの表示メニューのカスタマイズ 表示メニューにある[非表示のデバイスの表示(W)]を選択します。

非接続デバイス(以前接続したことがあるデバイス)が淡色で表示されます。

淡色で表示されている不要なデバイス情報を右クリックし削除します。

削除完了後は、念のためOS再起動をしてください。

その後、デバイスインストール制限で設定している通り、制限対象のデバイスの

ドライバーがインストールされないことをご確認ください。

○ご参考○

[制限解除]ジョブ(PC再起動)成功後にデバイスを接続しても、

ドライバーがインストールされない場合は、[ハードウェア変更のスキャン(A)]を選択し

ドライバーがインストールされるかご確認ください。

または、デバイスを取り外し、デバイス情報を削除後にデバイスを接続し

ドライバーがインストールされるかご確認ください。

