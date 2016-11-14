ナイキ メンズ ジャケット＆ブルゾン アウター Men's Nike Golf Therma Fit 1/2 Zip Cover Up Black/Black/Heather/White sweaters 男性 【171109PD】を海外通販

デバイスインストール制限では、設定後以降で新規にインストールするデバイスのドライバーのインストールを制限する機能です。
既にドライバーがインストール済みのデバイスは、使用可能となります。
デバイスを使用禁止にするためには、PCにインストールされているドライバーの削除が必要です。
▽補足説明1.
デバイスインストール制限では、「PCに接続したデバイスのドライバーがインストールされる事」を禁止しますが、
制御する前にドライバーをインストール済みのデバイスについては、ドライバーを削除するまで
そのデバイスは使用可能です。
▽補足説明2.
デバイスインストール制限ジョブの中で「インストール済みのUSBメモリをアンインストールする」を
指定する事ができますが、この機能では「USBメモリ」に該当するデバイスのドライバーのみ
アンインストールします。
そのため「USBメモリ」以外のデバイス（例えばUSB接続HDDやUSB接続CDドライブなど）で、
PCにドライバーがインストール済みの場合は、そのデバイスは引き続き使用可能です。
ご利用環境によって表示が異なります。
1. USBメモリ デバイス(データ暗号化機能)
2. USB接続CD/DVD ドライブ デバイス
3. USB接続ハードディスク デバイス
デバイスをPCから取り外した状態のエクスプローラーとデバイスマネージャーになります。
非接続のデバイス情報をデバイスマネージャーに表示させるために、
環境変数の設定と表示メニューのカスタマイズを行います。
▼環境変数の設定
管理者権限で[コマンド プロンプト]を起動します。
以下のコマンドを順番に入力してください。
1. set devmgr_show_nonpresent_devices=1
2. start devmgmt.msc
※2のコマンドを入力した後は、デバイスマネージャーが表示されます。
▼デバイスマネージャーの表示メニューのカスタマイズ
表示メニューにある[非表示のデバイスの表示(W)]を選択します。
・デバイスインストール制限について
デバイスインストール制限をクライアントPCに展開する前に、必ず 、検証をしご確認をお願いいたします。
・デバイスID(ハードウェアID)について
デバイスIDは、ハードウェアベンダーがデバイスに対して定義したIDになります。
デバイスの仕様については、 、ご使用のデバイスハードウェアベンダーにご確認ください。
なお、デバイスの仕様によっては制限通りにならない場合がございます。
・Windowsでのデバイス情報について
Windowsに接続をした際、デバイスが正しく認識できるデバイスは制御をすることが可能です。
デバイスが認識されないなどについては、Microsoft社にご確認ください。
弊社では、、個々のデバイスでの検証結果、技術的な情報提供やお客様の目的や環境に合わせた
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