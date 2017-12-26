 >  >  > Yeezy メンズ Topwear 送料無料 Jupiter Short Sleeve T-Shirt

イスラエルでは、「人の命は地球より重い」等と、かつて福田赳夫総理が航空機乗っ取り事件の時に言った発言を少しひねって「人の命」を「なんびとの命」と変えて話をしたら、失笑を買った。イスラエルの人たちには、自国民の生命は他国の人のものよりも比較にならぬほど価値があるらしい。それは 【VANSON】VANSON 5SKULL STAND ZIP/バンソン 5スカル スタンド ジップ/SP-Z-21、自分たちが「選ばれた民」と信じることが根拠になっているからだ。だから、イスラエルは、自国民の安全を守るためには ペペジーンズ メンズ トップス スウェット・トレーナー【Nelson Pepe Sweatshirt】indigo、他国民を犠牲にしてでもその手を緩める事はしない。イスラエル人は「イスラエル人の一人の命は、アラブ人百人に値する」と考えていると言われる。実際に私は一時期、平均的イスラエル人にその考えを聞いてみたが、否定する人はほとんどいなかった。その考えは、戦争においても同様だ。偶然だろうが、今回の侵略攻撃のこれまでの双方の死者の数を比べてみると、イスラエル側の１３人に対して、パレスチナ側の死者は１０００人を超えた。それに、国家防衛という概念が加わると、さらにストイックになる。国の防衛の為なら自らの命を捧げるのも厭わないという考えが一般的だからだ。そんな考えが過剰防衛を生むと考えるのだが、私がそういう観点からイスラエル人と議論をしても、およそ両者がかみ合わない不毛の論議となる。過剰防衛はヒステリックな攻撃性をもたらす。目に余る酷い光景に私は兵士に対して声を荒げたことがある。その時言われたのが、「You are under arrest（あなたを逮捕する）」。国際法などイスラエル軍には通用しない。だから、イスラエルのパレスチナへの攻撃は 【SALE★7％OFF】【送料無料】【2017秋冬新作】Rokx ロックス ストレッチデニム ユーティリティー ナローパンツ 九分丈 クロップド ロング メンズ DENIM UTILITY NARROW PANTS RXMF7217【裾上げ不可】【着後レビューを書いて500円クーポンGET】、信じがたいほどの残虐性をもって行なわれる。いたいけな子どもたちが泣き叫ぼうとも冷徹な表情を崩す事はない。「やつらはテロリストの子ども達だ」と言って、通学する子ども達の列に発砲する兵士もいるほどだ。その行為に代表されるように、イスラエル軍のやり方は、非道の限りを尽くすと言っても過言ではない。自国防衛のためには、何でも許されると勘違いしているからだ。ガザを侵略攻撃しているイスラエル軍は、開戦以来、様々な非人道的行為を行ない、国際的世論から反発を食らっているが、それでも懲りる事はない。「ハマースはテロリストだ。市民と言ってもテロリストを支援している連中だ」と反省の色はない。だが、その言い草は、私が取材中、これまでに何度も聞いてきた。「アラファト（パレスチナ建国の父）」「ヒズボラー（レバノンのイスラーム組織）」が「ハマース」に変わっただけの話だ。イスラエル軍は、１４日夜には国連の車両を砲撃、運転手を負傷させた。さらに、翌１５日には白燐弾と思われる砲弾３発を、国連難民救済機関の本部に発射、援助物資が入る建物２棟を炎上させた。本部の敷地内に避難していた約７００名の市民に死傷者は出なかったが ノースフェイス メンズ ハーフ＆ショーツ ボトムス Red Rocks Shorts Dune Beige (Prior Season)、職員３名が負傷したという。イスラエル側は相変わらず、、「夜間で車両に書かれた『UN（国連）』の文字が確認できなかった」「建物からテロリストが攻撃してきた」などとたわ言で弁解している。私は侵略自体を認めぬ立場だから、どんな攻撃も善しとしないが、先日の国連運営の学校への砲撃があった時と同様、「万が一、“テロリスト”がいたとしても Luchino Camicie メンズ シャツ 送料無料 Green/White Cotton Slimfit Shirt、攻撃をしてはならない」と考える。分かり易いたとえとして、我々の身の回りで起きる、犯人が民間人を盾にして自らの生命を守ろうとする事件で、犯人が極悪非道だからといってが発砲したら、社会秩序に与える影響は計り知れない。学校への砲撃事件の場合、後になって、ハマースの戦闘員がイスラエル軍に発砲した事実はなかったことをイスラエル政府はしぶしぶ認めたが、世界中の多くの人たちの記憶には、最初に報道されていたイスラエル軍の主張が頭に残ってしまうだろう。このようなやり方にブッシュ政権は終始、「イスラエルには防衛する権利がある」などと言って擁護して来たし、オバーマ新政権の外交を担うクリントン氏もその姿勢を崩していない。だからこれからも米政府の基本的な対応が大きく変化をする事はないだろう。酷い話だ。人の土地を侵略して国を作るという無理を通せば、抵抗されるのは当然だ。それを、言うことを聞かぬからと、イスラエルは６０年間、過剰防衛を行なってきた。そんなイスラエルに対して今こそ国際世論は声を高らかに上げるべきではないか。かつて、南アフリカのアパルトヘイト政策に対してスクラムを組み、彼の地に変化をもたらした例もある。パレスチナの地を高い壁で囲っておいて兵糧攻めをして、平和的な交渉に応じろと言っても反発を買うだけだ。問題は、自爆攻撃に代表される“テロリズム”ではない。人の自由を奪う占領政策だ。心無い占領政策が、不幸な事件を引き起こしているのだ。オバーマ政権に過大な期待を抱く人たちの中には、「オバマだったら」と言う人もいるが、それは幻想に終わるだろう。それよりも、脱アメリカ路線を歩み始めたEUとこれから世界をリードしていく立場になるアジアが主導権を握っていけば、道が開けてくる可能性もある。政治レヴェルとは別に、それでは私たちにとって何が出来るか。それは、南アフリカに対して我々が行なったように、「不買運動」が有効な手段だろう。日本にはイスラエルから果物や化粧品などが入ってきている。皆さんも、買い物をする時、商品原産国を調べて不買運動にご協力いただきたい。最後に付け加えておくが、私は、

、イスラエルの人たちの生命がどうなってもいいと言っているわけではない。理想論と言われようが、現実を考えれば、イスラエル人をパレスチナの地から排除するというのも新たな悲劇を生むだけだ。それよりも共生の道を模索してもらいたいと強く望んでいる。