PROPA9ANDA×SMACK ENGINEER (プロパガンダ×スマックエンジニア) 2017 AW BLITZKRIEG PEACE BOP TEE Purple 【デヴィッド 2016-2017秋冬モデル取扱店

お買い得モデルPROPA9ANDA×SMACK ENGINEER (プロパガンダ×スマックエンジニア) 2017 AW BLITZKRIEG PEACE BOP TEE Purple 【デヴィッド 2016-2017秋冬モデル

ﾊﾟｿｺﾝおよび携帯電話・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝから「JR券申込」をご利用いただいた場合に、ご乗車日を基準としてﾎﾟｲﾝﾄを加算します。

◇基本ﾎﾟｲﾝﾄ

JR券申込

(指定席一枚ごと)

・JR東日本・JR北海道ｴﾘｱを運転する列車※｢指定席券売機｣発券､｢ﾁｹｯﾄﾚｽ申込｣:30ﾎﾟｲﾝﾄ

・JR東日本・JR北海道ｴﾘｱを運転する列車※｢みどりの窓口｣発券:20ﾎﾟｲﾝﾄ

・上記以外の列車｢指定席券売機｣発券:20ﾎﾟｲﾝﾄ

・上記以外の列車｢みどりの窓口｣発券:10ﾎﾟｲﾝﾄ

※JR東日本・JR北海道ｴﾘｱから他のJR線、東武鉄道や伊豆急行などの会社線へ直通する列車を含みます。北陸新幹線の「つるぎ」は含みません。

◇ﾎﾞｰﾅｽﾎﾟｲﾝﾄ

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ等でﾎﾞｰﾅｽﾎﾟｲﾝﾄを加算する場合があります。

◇加算日

乗車日の翌日以降

◇きっぷの変更・払戻をする場合のﾎﾟｲﾝﾄ加算

・変更の場合

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・電話による変更の場合、変更後の内容に対して加算

※電話の場合は一部加算の対象外があります。

きっぷの受取後の窓口における変更の場合、変更前の内容に対して加算

・払戻の場合

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・電話による払戻しをした場合は、ﾎﾟｲﾝﾄを加算いたしません。

◇加算対象外

・お申込みの指定券の全部または一部を、新幹線回数券・往復割引きっぷ等の「おﾄｸなきっぷ」と合わせてご利用の場合

・大人の休日割引、ｼﾞﾊﾟﾝｸﾞ割引等の割引やVIEWｶｰﾄﾞ・ｸﾞﾘｰﾝ車利用券をご利用の場合(乗継割引を除く)

・ﾗｲﾅｰ券をご予約の場合

・自由席券、乗車券をご利用の場合

・「えきねっとトクだ値」をみどりの窓口、びゅうﾌﾟﾗｻﾞまたは旅行ｾﾝﾀｰ（JR北海道）で受取った場合

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