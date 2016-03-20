VB.NET 日付や時刻を加算・減算する

日付と時刻の加算または減算する（＋で加算－で減算）方法を記載します。 。

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Dim dt As DateTime = DateTime.Parse("2016/01/01")
 
'３年加算する
dt = dt.AddYears(3)
 
'３ヶ月加算する
dt = dt.AddMonths(3)
 
'３日加算する
dt = dt.AddDays(3)
 
'３時間加算する
dt = dt.AddHours(3)
 
'３分加算する
dt = dt.AddMinutes(3)
 
'３秒加算する
dt = dt.AddSeconds(3)
 
'３ミリ秒加算する
dt = dt.AddMilliseconds(3)

 

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