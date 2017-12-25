ガーデンアーチローズ型 バラ アーチ ガーデンファニチャー 園芸用品 ばら ガーデニング 金具付スリング （着脱タイプ） 花器が続々入荷！

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イオンモバイル無料貸し出しサービス

イオンモバイル無料貸し出しサービスについてご紹介します。

大売出し！ガーデンアーチローズ型 バラ アーチ ガーデンファニチャー 園芸用品 ばら ガーデニング 金具付スリング （着脱タイプ） 花器

イオンモバイル無料貸し出しサービスとは 、イオンモバイルの端末・データSIMを1週間無料でお試しできるサービスです。
実際にサービスをご利用いただくことで、イオンモバイルの良さや、スマートフォンの利便性を体感いただけます。

対象
20歳以上のお客さま
貸し出し端末／
SIM
  • 端末…arrows　M03
  • SIM…イオンモバイルデータSIM
  • データプラン
  • ※音声通話はご利用いただけませんので、ご注意ください。
貸し出し期間
最大1週間(利用開始日を含めて7日間)
お申込み方法
イオンモバイル無料貸し出しサービス実施店舗店頭にて、サービス申込書にご記入ください。
  • ※お申込みの際、運転免許証、日本国パスポートなどの本人確認書類のご提示が必須となります。
対象店舗
全国のイオン店舗(ご契約即日お渡し店舗)、イオンモバイルショップ

大売出し！ガーデンアーチローズ型 バラ アーチ ガーデンファニチャー 園芸用品 ばら ガーデニング 金具付スリング （着脱タイプ） 花器

  • 本サービスは、20歳以上のお客さまを対象に、最大1週間スマートフォン本体と、イオンモバイルデータ通信サービスを無料でお貸し出しするサービスです。
  • 店頭にてお渡しする「イオンモバイル無料貸し出しサービスご利用規約」を必ずご確認ください。
  • 本サービスは、データ通信サービスを提供するものであり、音声通話・SMS機能はご利用いただけません。
  • お客さまがご利用中に端末に保存された電話帳・メール・画像・動画・アプリ・有料コンテンツ等のデータは、ご返却前に必ずお客さま自身で削除をお願いします。ご返却の際、上記データが残存していた場合、(以下残存データ)　これらに関する権利を放棄されたものとみなし、弊社でデータを消去します。なお、残存データに関する一切の補償はできません。
  • お客さまの責めに帰すべき理由により、貸し出し機器の故障・破損・紛失等が発生した場合、弁済をいただく場合がございます。貸し出し機器のお取扱いにつきましては、十分にご注意ください。
  • お申込み者による貸し出し機器の使用または管理に起因して第三者に発生したいかなる損害についても、当社は当該第三者に対しても責任を負わず、

    、お申込み者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。但し、弊社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
  • お貸し出しの期間は最大1週間です。期間内にご返却いただけない場合は、弊社よりお電話・書面等でお知らせする場合がございます。
  • お貸し出し用のスマートフォンには限りがございますので、 、、、貸し出しまでにお日にちをいただく場合がございます。予めご了承ください。

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