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STEP1イベント名

※今期もお疲れ様でした飲み会、打ち合わせなど

メモ（任意）

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STEP2候補日程

※候補日程／日時を入力してください

候補の区切りは改行で判断されます。

例:

　8/7(月) 20:00～

　8/8(火) 20:00～

　8/9(水) 21:00～

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