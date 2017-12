トステム ウッディーライン（ＷＬ）引戸上吊方式 引違い戸4枚建て WMHF-CA6 アクリル系パネル扉 室内ドア 引き戸 室内引き戸 室内 建具 引戸 ドア 扉 リクシル lixil tostem 室内建具 diy リフォーム 新築 住宅 室内扉 住宅扉 室内引戸 (KAG-D21D-02-RH) ダイライト保冷容器 イスカル

【「小鳥の家族」共催企画のご案内】

「小鳥の家族×Tottori Mama’s」(7/29(土),30(日))

本内容は8月実施の「小鳥の家族」と基本的に同じプログラム構成です。

異なる点は下記2点となります。

●撮影地が【鳥取砂丘こどもの国内キャンプ場】となります。

晴れていれば、日没時に鳥取砂丘へ星空ナイトハイク(1時間程度)へ 出かける予定です。

●キャンプ場もしくは鳥取砂丘で音楽会を予定しています。

(8月の実施回には音楽会の設定はありません)

小鳥の家族×Tottori Mama’s

https://kotorinokazoku-mamas.amebaownd.com/

(お申込み)

http://kotorinokazoku.tottori.jp/contact/

お早目にお申込みください。



【 星取県推進企画 】

(星取県ライトダウンキャンペーン関連イベント)

「小鳥の家族×鳥取砂丘」

【詳細】小鳥×鳥取砂丘特設サイトより

【申込・問合】「小鳥の家族」HP受付フォームより

参加申込定数に達しました!

→ただいまキャンセル待ち受付中です



【NEWS】

[2017.7.9]

●7/15(土)小鳥の家族×湖山池ベース(どなたでもご参加いただけます)

●7/16,17(日,月)小鳥の家族×山王谷キャンプ場・さじアストロパーク

(過去参加者対象、フレンチディナーバイキングのみの参加コースあり)

●7/29,30(土,日)小鳥の家族×Tottori Mama’s in 鳥取砂丘こどもの国

●8/5,6(土,日)小鳥の家族×鳥取砂丘①

●8/11-13(金-日)小鳥の家族×鳥取砂丘②③

※8/5,6、11-13実施分の参加受付は終了しました!→キャンセル待ちは受付中

[2017.7.2]

●6/30(金)小鳥の家族×”夜の”砂の美術館(マイトリー音楽会♪)

→ご参加ありがとうございました!鳥取砂丘では星と月の鑑賞会も開催しました!

●7/1(土) 小鳥の家族×湖山池ベース

→満員御礼!満天の星空の下、星取県スター大使・篠原ともえさんとのラジオ対談(収録)も行いました!

[2017.4.24]

●4/22,23(土,日)10年目の空山アースデー

→ご参加ありがとうございました!

●4/28(金)小鳥の家族×”夜の”砂の美術館

→満員御礼!ご参加ありがとうございました!

●4/29(土)小鳥の家族×湖山池ベース

→ご参加ありがとうございました!

[2017.3.15]

写真展「小鳥の家族 in 智頭の森」

期日:2017年3月18日(土)、19日(日) 両日11時~15時

展示作品:智頭の森で撮影した家族写真(因州手漉き和紙使用)

会場:智頭宿「ますや」(旧林家住宅/鳥取県八頭郡智頭町)

「小鳥の家族」は”雪”景色を求め、2016年より鳥取県智頭町の森を舞台に撮影を行っています。今回、撮影地の智頭町内にて写真展を行うことになりました。会場となるのは智頭宿にある築100年以上の町屋「お休み処ますや」。周辺には近代和風建築の集大成と呼ばれる国指定重要文化財の「石谷家住宅」が隣接。春の陽気の中、ぜひ智頭宿まで足をお運びください。

写真家は両日とも在屋予定です

両日(11時/13時)各回2組限定の撮影教室を実施(要申込)

珈琲、ホットサンド、スイーツのお店にもご出店いただきます♪

●コーヒーロースターハマサキ ●うたたねや

[2016.11.1]

鳥取砂丘新発見伝「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2016」写真展

会場:中電ふれあいホール/鳥取市片原一丁目201

会期:2016年11月18日(金)~11月23日(水) ※月曜休館

時間:9時30分~17時30分 ※最終日15時close

*11/18(土),19(日),23(水)11:00/14:00

写真家によるスライドトークを各回30分行います。

【入場無料・入退場自由】

[2016.8.7]

今夏開催全3回、晴天に恵まれ、無事終了となりました。

参加いただいたご家族のみなさま、鳥取県内外からお越しいただき、

ご協力いただいたスタッフ NTN NTN B 中形ボールベアリング 6824、ボランティアのみなさま、

本当にありがとうございました!!

また音楽会でコラボさせていただきました

音楽家のhacto さん、Rails-Tereo さん、マイトリー さん、

鳥取砂丘での素敵な歌声をありがとうございました♪



[2016.6.28]

小鳥サポーター(スタッフ)の登録、開始しました!

→スタッフ&ボランティア登録

*1日のみのご参加、テント設営、撤収のみのご協力も可です♪

お気軽にお申込みください。

[2016.6.27]

今夏開催全3回での「鳥取砂丘×音楽会」とのコラボ開催が実現(決定)しました!

【出演音楽家】

7月23日(土) hacto さん hactoの裏声ファるセット

7 月30日(土) Rails-Tereo さん http://rails-tereo.com

8月 6日(土) マイトリー さん もりさやさんHP

会場:鳥取砂丘一里松休憩舎

※こどもの国臨時駐車場(18-21時)をご利用いただけます。

※21時までに駐車場からお車を出してください。

開場18:00 開演19:00頃 終了19:30頃*日の入り時間によって多少変わります♪

観覧無料/荒天中止



[2016.6.14]

今夏開催全3回分、定員となりました!

以降のお申込みはキャンセル待ちにて受付いたします。

キャンセルが出ましたら、順番にそって速やかにご連絡差し上げます。

*キャンセル待ちの方には他の小鳥シリーズの撮影会のご案内も

随時ご連絡させていただきます。

「小鳥の家族 in あおや和紙工房」

日時:2016年7月16日(土)、17日(日)

各回:5組/日

参加申込:あおや和紙工房(0857-86-6060)へお電話にてお申込みください。

企画展「小鳥の家族×因州和紙」

[2016.6.12]

第3回(8/6,7)定員となりました!

12日(日)受付時点での申込状況は以下の通りとなります。

第1回(7/23,24)あと1組orキャンセル待ち

第2回(7/30,31)キャンセル待ち

第3回(8/6,7)キャンセル待ち

[2016.6.11]

第2回(7/30,31)定員となりました!

11日(土)8時時点での申込状況は以下の通りとなります。

第1回(7/23,24)あと4組

第2回(7/30,31)キャンセル待ち

第3回(8/6,7)あと3組

[2016.6.10]

本日10日(金)より参加家族受付開始しました!

11時時点で各回半数のお申込み受付状況となります。

[2016.5.23]

鳥取砂丘新発見伝「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2016」

①7月23,24日(土,日) ②7月30,31日(土,日) ③8月6,7日(土,日)

受付開始:2016年6月10日(金)より ※先着順となります

お問い合わせは受付フォームよりお願いします



【NEWS】

[2016.5.1]

「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」写真展開催!!



会期:2016月5月13日(金)-18日(金)

時間:11時‐19時 ※最終日15時close

会場:オリンパスギャラリー東京

/新宿区西新宿 1-24-1 エステック情報ビルB1F

【NEWS】

[2016.4.8]

「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2016」の開催が決定しました!!

①7月23,24日 ②7月30,31日 ③8月6,7日 *いずれも土日開催

受付開始は6月上旬の予定です

【NEWS】

[2016.4.6]

「アースデイ空山×小鳥の家族」

日時: 2016年4月23日(土)、24日(日) 11-15時

会場:空山ポニー牧場

終了しました!ご参加ありがとうございました!





【NEWS】

[2016.2.9]

「小鳥の家族 in 智頭の森」プレ撮影会



開催日:2月11日(木)

集合場所:智頭町『清流の里 新田「人形浄瑠璃の館」』

参加条件:以下の通り。

・参加料無料

・撮影写真は写真家厳選のポストカードを後日郵送します

・撮影データ、作品パネルご希望の方は有料となります

・作品発表(写真展、広報用)への使用を予めご了承ください

→受付終了。ご参加ありがとうございました!

【NEWS】

[2016.1.30]

「小鳥の家族 in 智頭の森」プレ撮影会

智頭町内(鳥取県)での雪景色を背景としたプレ撮影会です。

開催日:2月6日(土)、7日(日)

→受付終了。ご参加ありがとうございました!



【NEWS】

[2016.1.25]



「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2015」写真展

朝日新聞(鳥取版)に記事を掲載いただきました!

朝日新聞デジタル(2016年1月25日)

【NEWS】

[2015.12.24] 「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2015」写真展 会期:2015年12月25日(金)-27日(日) 時間:9時‐17時30分 会場:中電ふれあいホール(鳥取市)

【NEWS】

[2015.12.17]

鳥取砂丘で寝転び、夜を過ごし、朝日を眺めた ひと夏の家族の肖像です。 作品はすべて因州和紙。840mmの大判プリントです。 本日17日、天気予報は雪。 白い世界に身を置くとますます写真が撮りたくなります。 ◆「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2014」写真展 12月21日12時‐24日15時/とりぎん文化会館梨花ホール1Fロビー *入退館時間につきましてはとりぎん文化会館にご確認ください。 *巡回展となり、、受付担当者不在です。

【NEWS】

[2015.12.3]

「小鳥家族 in 鳥取砂丘2015」写真展のお知らせ



会期:2015年12月25日(金)-27日(日)

時間:9時30分-17時30分 *最終日15時claose

会場:中電ふれあいホール/鳥取市片原1丁目201

スライドトーク:12月26日(土)、27日(日)両日11時/14時(各回30分)

*いずれも入場無料

会場には因州和紙(840mm相当サイズ)を約50点、展示いたします。

鳥取砂丘で撮影した家族写真はモノクロで、

、風景の写真はカラーを予定しています。 和紙特有の温かみある写真を会場にてご覧ください。

【NEWS】

[2015.12.1]

とっとりNOW Vol.108(2015年12月発行)にコラム掲載いただきました!

※記事内掲載の東京での写真展は日程が変更となりました。

「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」写真展

会場:オリンパスギャラリー東京(東京都新宿区)

会期:2016年5月13日(金)~18日(水)

【NEWS】

[2015.8.31]

「小鳥の家族」撮影会のご案内

日時:2015年9月21日(月祝)-23日(水祝)

会場:鳥の劇場『鳥の演劇祭8』プログラム内

* 参加費無料、1日7組限定

申込条件:作品発表(写真展、新聞、雑誌、チラシ等掲載)可能なご家族

*撮影写真は写真家厳選の1枚をポストカードにして後日郵送

お申込みは鳥の劇場まで

◆小鳥の家族 in 鳥取砂丘第3回(8/15,16)にご参加、

ご協力いただいたオリンパスズイコーデジタルアカデミー講師の



ご協力いただいたオリンパスズイコーデジタルアカデミー講師の

https://photravelercookie.wordpress.com/

https://photravelercookie.wordpress.com/

◆NHK鳥取夕方のニュース「いちおしNEWSとっとり」(8月25日)

小鳥の家族 in 鳥取砂丘第3回(8/15,16)の様子が放映予定です。

【NEWS】

[2015.8.10]

◆講演会『旅と写真と鳥取と』

日時:2015年8月18日(火) 会場:たくみ割烹店

◆日本海新聞(8月2日)に記事掲載いただきました!



【NEWS】

[2015.7.17]

◆「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2015」受付状況

全回、定員となりました。

キャンセル待ちも受付終了となりました。

[参加定員]

各回家族10組

[問合・申込]

本HP受付フォームにてお申込みください

[参加資格]

「小鳥の家族」写真プロジェクトに賛同いただけるご家族

申込期限:2015年7月17日(金)(※先着順 、定員になり次第〆切)

【メディア掲載のお知らせ】

■モノ・マガジン8月2日特集号(7月16日発売)

「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2015」記事掲載

■ガルヴィ8月号(7月10日発売)

「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2015」イベント案内

インフォメーション記事掲載

「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2015」イベント案内

インフォメーション記事掲載



◆「小鳥の家族 in鳥取砂丘2015開催のお知らせ」

[実施日時]

【2015年】①8月1,2日(土,日) ②8月8,9日(土,日) ③8月15,16日(土,日)

[時間]集合1日目14時、解散2日目7時

[時間]集合1日目14時、解散2日目7時

[会場] 鳥取砂丘、こどもの国キャンプ場、柳茶屋キャンプ場

[参加定員]各回家族10組

[問合・申込]本HP受付フォームにてお申込みください

[参加資格]

「小鳥の家族」写真プロジェクトに賛同いただけるご家族

申込期限:2015年7月17日(金)(※先着順、定員になり次第〆切)



◆写真展開催のお知らせ(2015-2016年・予定)

[予定]

2015年7月

「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2014」写真展/あおや和紙工房(鳥取市)

2015年8月

「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2014」写真展/鳥取大学サテライトキャンパスSAKAE401(鳥取市)

2015年12月

「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2015」写真展/中電ふれあいホール(鳥取市)

2016年5月

「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」写真展/オリンパスギャラリー東京(東京都新宿区)

2016年7月 「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」写真展/あおや和紙工房(鳥取市)



【ニュース履歴】

◇「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2014」写真展 終了しました!

[会期] 2015年2月6日(金)-2月11日(水・祝)9時30分~17時30分

*月曜休館、最終日15時close

[会場] 中電ふれあいホール/鳥取市片原一丁目201

[内容] 大判因州和紙プリント展示、鳥取砂丘イベント映像上映

【スライド&トーク】 2015年2月7日(土) 11時,14時,16時(各回30分)

*写真家在廊予定日:2月6日(金),7日(土),11日(水、祝) ◇「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」雪の砂丘編 終了しました!

[期日] 2014年12月13日(土)

[場所] 鳥取砂丘



◇「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」特別編 終了しました!

[期日] 2014年10月11日(土)、10月12日(日)

[場所] 鳥取砂丘



◇鳥の演劇祭7 「小鳥の家族」 終了しました!

[期日] 2014年9月15日(月)

[時間] 10:00-17:00(合計7組)

[場所] 鳥の劇場(鳥取市鹿野町)

◇第3回(8/16,17)「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」

大雨の影響を受け、中止となりました

◇第2回(8/10,11)

「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」 台風11号の影響を受け、中止となりました

◇第1回(8/2,3)「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」 終了しました!

◇「小鳥の家族」参加者、スタッフの募集は終了しました!

たくさんのご応募、ありがとうございました

◇雑誌『ソトコト』「人乃発声・世界を知るトビラ」で紹介されました!

発行元:株式会社木楽社 発行日:8月5日(2014年9月号)

◇BSSラジオ「自由ほんぽーおしゃべり本舗」

水本俊也(写真家)が出演しました♪

ラジオ放送日:2014年7月21日

◇「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2014」 終了しました!

[実施日]

①2014年8月2,3日(土、日)

②2014年8月10,11日(日、月)

③2014年8月16,17日(土、日)

[時間] 夕暮前集合(15時)→日の出後解散(7時)

[会場] 鳥取砂丘、こどもの国キャンプ場、柳茶屋キャンプ場

[参加定員] 各回ご家族10組

[参加費用] 大人1人3,000円 (こどもの国入園料、キャンプ場使用料、保険代、夕食代込) こども(18歳以下)無料

[参加資格] 鳥取県内在住のご家族、

トステム ウッディーライン(WL)引戸上吊方式 引違い戸4枚建て WMHF-CA6 アクリル系パネル扉 室内ドア 引き戸 室内引き戸 室内 建具 引戸 ドア 扉 リクシル lixil tostem 室内建具 diy リフォーム 新築 住宅 室内扉 住宅扉 室内引戸 (KAG-D21D-02-RH) ダイライト保冷容器 イスカル

[参加資格] 鳥取県内在住のご家族、「小鳥の家族」写真プロジェクトにご賛同いただけるご家族

【申込み期限】 2014年7月25日(先着順)