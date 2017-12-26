トステム ウッディーライン（ＷＬ）引戸上吊方式 引違い戸4枚建て WMHF-CA6 アクリル系パネル扉 室内ドア 引き戸 室内引き戸 室内 建具 引戸 ドア 扉 リクシル lixil tostem 室内建具 diy リフォーム 新築 住宅 室内扉 住宅扉 室内引戸 (KAG-D21D-02-RH) ダイライト保冷容器 イスカル

　　　　　　　　　　　　　　　　【「小鳥の家族」共催企画のご案内】
「小鳥の家族×Tottori Mama’s」（7/29（土）,30（日））
本内容は8月実施の「小鳥の家族」と基本的に同じプログラム構成です。
異なる点は下記2点となります。
撮影地が【鳥取砂丘こどもの国内キャンプ場】となります。
晴れていれば、日没時に鳥取砂丘へ星空ナイトハイク（1時間程度）へ 出かける予定です。
キャンプ場もしくは鳥取砂丘で音楽会を予定しています。
（8月の実施回には音楽会の設定はありません）
小鳥の家族×Tottori Mama’s
https://kotorinokazoku-mamas.amebaownd.com/
（お申込み）
http://kotorinokazoku.tottori.jp/contact/
お早目にお申込みください。


【 星取県推進企画 】
（星取県ライトダウンキャンペーン関連イベント）
「小鳥の家族×鳥取砂丘」
【詳細】小鳥×鳥取砂丘特設サイトより
【申込・問合】「小鳥の家族」HP受付フォームより
参加申込定数に達しました！
→ただいまキャンセル待ち受付中です

【NEWS】
［2017.7.9］
●7/15（土）小鳥の家族×湖山池ベース（どなたでもご参加いただけます）
●7/16,17（日,月）小鳥の家族×山王谷キャンプ場・さじアストロパーク
（過去参加者対象、フレンチディナーバイキングのみの参加コースあり）
●7/29,30（土,日）小鳥の家族×Tottori Mama’s in 鳥取砂丘こどもの国
●8/5,6（土,日）小鳥の家族×鳥取砂丘①
●8/11-13（金-日）小鳥の家族×鳥取砂丘②③
※8/5,6、11-13実施分の参加受付は終了しました！→キャンセル待ちは受付中

［2017.7.2］
●6/30（金）小鳥の家族×”夜の”砂の美術館（マイトリー音楽会♪）
→ご参加ありがとうございました！鳥取砂丘では星と月の鑑賞会も開催しました！
●7/1（土） 【送料無料】 カクダイ 5386-25 キャンドルノズル 商品コード：2222388 ★全品ポイント10倍 ～最大36倍★税抜5000円以上で送料無料★激安祭 ◆ GTH-CP2450AW3H-TB BL ◆ ノーリツ　ドレンアップ対応　温水暖房付ふろ給湯器 24号 PS扉内後方排気延長形 【送料無料・全国施工対応】お気軽にお問合せ下さい 【最安値挑戦中！最大17倍】給湯暖房用熱源機パーパス　GH-H1600AUH3-1　エコジョーズ オート PS扉内設置形上方排気延長 ※受注生産 [♪◎§] 十川産業MEGAサンブレーホース(専用継手付) SB1530TH1512B小鳥の家族×湖山池ベース
→満員御礼！満天の星空の下、星取県スター大使・篠原ともえさんとのラジオ対談（収録）も行いました！

［2017.4.24］
●4/22,23（土,日）10年目の空山アースデー
→ご参加ありがとうございました！
●4/28（金）小鳥の家族×”夜の”砂の美術館
→満員御礼！ご参加ありがとうございました！
●4/29（土）小鳥の家族×湖山池ベース
→ご参加ありがとうございました！

［2017.3.15］
写真展「小鳥の家族 in 智頭の森」
期日：2017年3月18日(土)、19日(日)　両日11時~15時
展示作品：智頭の森で撮影した家族写真（因州手漉き和紙使用）
会場：智頭宿「ますや」（旧林家住宅／鳥取県八頭郡智頭町）
「小鳥の家族」は”雪”景色を求め、2016年より鳥取県智頭町の森を舞台に撮影を行っています。今回、撮影地の智頭町内にて写真展を行うことになりました。会場となるのは智頭宿にある築100年以上の町屋「お休み処ますや」。周辺には近代和風建築の集大成と呼ばれる国指定重要文化財の「石谷家住宅」が隣接。春の陽気の中、ぜひ智頭宿まで足をお運びください。
写真家は両日とも在屋予定です
両日（11時／13時）各回2組限定の撮影教室を実施（要申込）
珈琲、ホットサンド、スイーツのお店にもご出店いただきます♪
●コーヒーロースターハマサキ　●うたたねや

［2016.11.1］
鳥取砂丘新発見伝「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2016」写真展
会場：中電ふれあいホール／鳥取市片原一丁目201
会期：2016年11月18日（金）~11月23日（水）　※月曜休館
時間：9時30分~17時30分　※最終日15時close
＊11/18(土),19(日),23(水)11:00/14:00
写真家によるスライドトークを各回30分行います。
【入場無料・入退場自由】

［2016.8.7］
今夏開催全３回、晴天に恵まれ、無事終了となりました。
参加いただいたご家族のみなさま、鳥取県内外からお越しいただき、
ご協力いただいたスタッフ ＮＴＮ NTN B 中形ボールベアリング 6824、ボランティアのみなさま、
本当にありがとうございました！！
また音楽会でコラボさせていただきました
音楽家のhacto さん、Rails-Tereo さん、マイトリー さん、
鳥取砂丘での素敵な歌声をありがとうございました♪

［2016.6.28］
小鳥サポーター（スタッフ）の登録、開始しました！
スタッフ＆ボランティア登録
＊1日のみのご参加、テント設営、撤収のみのご協力も可です♪
お気軽にお申込みください。

［2016.6.27］
今夏開催全３回での「鳥取砂丘×音楽会」とのコラボ開催が実現（決定）しました！
【出演音楽家】
7月23日（土） 　hacto さん　hactoの裏声ファるセット
7 月30日（土）　Rails-Tereo さん　http://rails-tereo.com
8月 6日（土）　マイトリー さん　　もりさやさんHP
会場：鳥取砂丘一里松休憩舎
※こどもの国臨時駐車場（18-21時）をご利用いただけます。
※21時までに駐車場からお車を出してください。
開場18：00　開演19：00頃　終了19：30頃＊日の入り時間によって多少変わります♪
観覧無料／荒天中止

［2016.6.14］
今夏開催全３回分、定員となりました！
以降のお申込みはキャンセル待ちにて受付いたします。
キャンセルが出ましたら、順番にそって速やかにご連絡差し上げます。
＊キャンセル待ちの方には他の小鳥シリーズの撮影会のご案内も
随時ご連絡させていただきます。
「小鳥の家族 in あおや和紙工房」
日時：2016年7月16日（土）、17日（日）
各回：5組／日
参加申込：あおや和紙工房（0857-86-6060）へお電話にてお申込みください。
企画展「小鳥の家族×因州和紙」

［2016.6.12］
第3回（8/6，7）定員となりました！
12日（日）受付時点での申込状況は以下の通りとなります。
第1回（7/23,24）あと1組orキャンセル待ち
第2回（7/30,31）キャンセル待ち
第3回（8/6,7）キャンセル待ち

［2016.6.11］
第2回（7/30，31）定員となりました！
11日（土）8時時点での申込状況は以下の通りとなります。
第1回（7/23,24）あと4組
第2回（7/30,31）キャンセル待ち
第3回（8/6,7）あと3組

［2016.6.10］
本日10日（金）より参加家族受付開始しました！
11時時点で各回半数のお申込み受付状況となります。

［2016.5.23］
鳥取砂丘新発見伝「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2016」
①7月23,24日（土,日）　②7月30,31日（土,日）　　③8月6,7日（土,日）　　
受付開始：2016年6月10日（金）より　※先着順となります
お問い合わせは受付フォームよりお願いします

【NEWS】
［2016.5.1］
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」写真展開催！！

会期：2016月5月13日（金）－18日（金）
時間：11時‐19時　※最終日15時close
会場：オリンパスギャラリー東京
／新宿区西新宿 1-24-1 エステック情報ビルB1F

【NEWS】
［2016.4.8］
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2016」の開催が決定しました！！
①7月23,24日　②7月30,31日　③8月6,7日　＊いずれも土日開催
受付開始は6月上旬の予定です

【NEWS】
［2016.4.6］
「アースデイ空山×小鳥の家族」
日時： 2016年4月23日（土）、24日（日）　11-15時
会場：空山ポニー牧場
終了しました！ご参加ありがとうございました！

【NEWS】
［2016.2.9］
「小鳥の家族 in 智頭の森」プレ撮影会

開催日：2月11日（木）
集合場所：智頭町『清流の里 新田「人形浄瑠璃の館」』
参加条件：以下の通り。
・参加料無料
・撮影写真は写真家厳選のポストカードを後日郵送します
・撮影データ、作品パネルご希望の方は有料となります
・作品発表（写真展、広報用）への使用を予めご了承ください
→受付終了。ご参加ありがとうございました！

【NEWS】
［2016.1.30］
「小鳥の家族 in 智頭の森」プレ撮影会
智頭町内（鳥取県）での雪景色を背景としたプレ撮影会です。
開催日：2月6日(土)、7日(日)
→受付終了。ご参加ありがとうございました！

【NEWS】
［2016.1.25］

「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2015」写真展
朝日新聞（鳥取版）に記事を掲載いただきました！
INAX　LIXIL・リクシル　トイレ手洗　キャパシア　【YN-AKLEABKXHEX-N】【YNAKLEABKXHEXN】　サイドベースキャビネットプラン　左仕様　床壁共通給水　床排水【メーカー直送のみ・代引き不可・NP後払い不可】【せしゅるは全品送料無料】【セルフリノベーション】朝日新聞デジタル（2016年1月25日）

【NEWS】
［2015.12.24］
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2015」写真展
会期：2015年12月25日（金）－27日（日）
時間：9時‐17時30分
会場：中電ふれあいホール（鳥取市）

【NEWS】
［2015.12.17］
鳥取砂丘で寝転び、夜を過ごし、朝日を眺めた ひと夏の家族の肖像です。
作品はすべて因州和紙。840mmの大判プリントです。
本日17日、天気予報は雪。
白い世界に身を置くとますます写真が撮りたくなります。
◆「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2014」写真展
12月21日12時‐24日15時／とりぎん文化会館梨花ホール1Fロビー
＊入退館時間につきましてはとりぎん文化会館にご確認ください。
＊巡回展となり、、受付担当者不在です。


【NEWS】
［2015.12.3］
「小鳥家族 in 鳥取砂丘2015」写真展のお知らせ

会期：2015年12月25日（金）－27日（日）
時間：9時30分-17時30分　＊最終日15時claose
会場：中電ふれあいホール／鳥取市片原１丁目201
スライドトーク：12月26日（土）、27日（日）両日11時／14時（各回30分）
＊いずれも入場無料

会場には因州和紙（840mm相当サイズ）を約50点、展示いたします。
鳥取砂丘で撮影した家族写真はモノクロで、

、風景の写真はカラーを
予定しています。 和紙特有の温かみある写真を会場にてご覧ください。

【NEWS】
［2015.12.1］

とっとりNOW Vol.108（2015年12月発行）にコラム掲載いただきました！
※記事内掲載の東京での写真展は日程が変更となりました。
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」写真展
会場：オリンパスギャラリー東京（東京都新宿区）
会期：2016年5月13日（金）~18日（水）

【NEWS】
［2015.8.31］
「小鳥の家族」撮影会のご案内
日時：2015年9月21日（月祝）－23日（水祝）
会場：鳥の劇場『鳥の演劇祭8』プログラム内
＊ 参加費無料、1日7組限定
申込条件：作品発表（写真展、新聞、雑誌、チラシ等掲載）可能なご家族
＊撮影写真は写真家厳選の1枚をポストカードにして後日郵送
お申込みは鳥の劇場まで

◆小鳥の家族 in 鳥取砂丘第3回(8/15,16)にご参加、
ご協力いただいたオリンパスズイコーデジタルアカデミー講師の

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クキモトノリコさんのブログにて実施詳細を掲載いただきました！

https://photravelercookie.wordpress.com/

◆NHK鳥取夕方のニュース「いちおしNEWSとっとり」（8月25日）
小鳥の家族 in 鳥取砂丘第3回（8/15,16）の様子が放映予定です。

【NEWS】
［2015.8.10］
◆講演会『旅と写真と鳥取と』
日時：2015年8月18日（火）　会場：たくみ割烹店

◆日本海新聞（8月2日）に記事掲載いただきました！

【NEWS】
［2015.7.17］
◆「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2015」受付状況
全回、定員となりました。
キャンセル待ちも受付終了となりました。
［参加定員］
各回家族10組
［問合・申込］
本HP受付フォームにてお申込みください
［参加資格］
「小鳥の家族」写真プロジェクトに賛同いただけるご家族
申込期限：2015年7月17日(金)（※先着順 、定員になり次第〆切）

【メディア掲載のお知らせ】
モノ・マガジン8月2日特集号（7月16日発売）
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2015」記事掲載
ガルヴィ8月号 INAX　LIXIL・リクシル　トイレ手洗　キャパシア【YN-ABCBEAXXHEX-N】正面置きキャビネットプラン　丸形手洗器　【YNABCBEAXXHEXN】【メーカー直送のみ・代引き不可・NP後払い不可】　【せしゅるは全品送料無料】【セルフリノベーション】（7月10日発売）
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2015」イベント案内
インフォメーション記事掲載

◆「小鳥の家族 in鳥取砂丘2015開催のお知らせ」
［実施日時］
【2015年】①8月1,2日(土,日)　②8月8,9日(土,日)　③8月15,16日(土,日)
［時間］集合1日目14時、解散2日目7時
［会場］ 鳥取砂丘、こどもの国キャンプ場 INAX・LIXIL　【YBC-S20ST+DV-S625T】　サティスSタイプ　便器【YBC-S20ST】　機能部【DV-S625T】　ECO4　床排水　[新品]【RCP】、柳茶屋キャンプ場
［参加定員］各回家族10組
［問合・申込］本HP受付フォームにてお申込みください
［参加資格］
「小鳥の家族」写真プロジェクトに賛同いただけるご家族
申込期限：2015年7月17日(金)（※先着順、定員になり次第〆切）


◆写真展開催のお知らせ（2015-2016年・予定）
［予定］
2015年7月
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2014」写真展／あおや和紙工房（鳥取市）
2015年8月
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2014」写真展／鳥取大学サテライトキャンパスSAKAE401（鳥取市）
2015年12月
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2015」写真展／中電ふれあいホール（鳥取市）
2016年5月
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」写真展／オリンパスギャラリー東京（東京都新宿区）
2016年7月 　「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」写真展／あおや和紙工房（鳥取市）


【ニュース履歴】
◇「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2014」写真展　終了しました！
［会期］ 2015年2月6日(金)－2月11日(水・祝)9時30分～17時30分
＊月曜休館、最終日15時close
［会場］ 中電ふれあいホール/鳥取市片原一丁目201
［内容］ 大判因州和紙プリント展示、鳥取砂丘イベント映像上映
【スライド＆トーク】 2015年2月7日(土) 11時,14時,16時（各回30分）
＊写真家在廊予定日：2月6日(金),7日(土),11日(水、祝)

◇「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」雪の砂丘編　終了しました！
［期日］ 2014年12月13日(土)
［場所］ 鳥取砂丘

◇「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」特別編　終了しました！
［期日］ 2014年10月11日(土)、10月12日(日)
［場所］ 鳥取砂丘

◇鳥の演劇祭７　「小鳥の家族」　終了しました！
［期日］ 2014年9月15日（月）
［時間］ 10：00－17：00（合計7組）
［場所］ 鳥の劇場（鳥取市鹿野町）

◇第3回(8/16,17)「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」
大雨の影響を受け EA780T-16 エスコ ESCO レーザー墨出し器(受光器セット)、中止となりました

◇第2回(8/10,11)
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」 台風11号の影響を受け、中止となりました

◇第1回(8/2,3)「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」　終了しました！

◇「小鳥の家族」参加者、スタッフの募集は終了しました！
たくさんのご応募、ありがとうございました

◇雑誌『ソトコト』「人乃発声・世界を知るトビラ」で紹介されました！
発行元：株式会社木楽社　発行日：8月5日（2014年9月号）

◇BSSラジオ「自由ほんぽーおしゃべり本舗」
水本俊也（写真家）が出演しました♪
ラジオ放送日：2014年7月21日

◇「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2014」　終了しました！
［実施日］
①2014年8月2，3日（土 送風機 昭和 高効率電動送風機 高圧シリーズ(2.2KW) 50Hz KSBH22 環境改善機器、日）
②2014年8月10，11日（日 【P】【代引不可】日東工業　PNP40-12J 　アイセーバ標準動力分電盤、月）
③2014年8月16，17日（土、日）
［時間］ 夕暮前集合（15時）→日の出後解散（7時）
［会場］ 鳥取砂丘、こどもの国キャンプ場、柳茶屋キャンプ場
［参加定員］ 各回ご家族10組
［参加費用］ 大人1人3,000円 （こどもの国入園料、キャンプ場使用料、保険代、夕食代込） こども（18歳以下）無料
［参加資格］ 鳥取県内在住のご家族、

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By 2017-12-26

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