トステム ウッディーライン（ＷＬ）引戸上吊方式 引違い戸4枚建て WMHF-CA6 アクリル系パネル扉 室内ドア 引き戸 室内引き戸 室内 建具 引戸 ドア 扉 リクシル lixil tostem 室内建具 diy リフォーム 新築 住宅 室内扉 住宅扉 室内引戸 (KAG-D21D-02-RH) ダイライト保冷容器 イスカル

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【「小鳥の家族」共催企画のご案内】
「小鳥の家族×Tottori Mama’s」（7/29（土）,30（日））
本内容は8月実施の「小鳥の家族」と基本的に同じプログラム構成です。
異なる点は下記2点となります。
●撮影地が【鳥取砂丘こどもの国内キャンプ場】となります。
晴れていれば、日没時に鳥取砂丘へ星空ナイトハイク（1時間程度）へ 出かける予定です。
●キャンプ場もしくは鳥取砂丘で音楽会を予定しています。
（8月の実施回には音楽会の設定はありません）
小鳥の家族×Tottori Mama’s
https://kotorinokazoku-mamas.amebaownd.com/
（お申込み）
http://kotorinokazoku.tottori.jp/contact/
お早目にお申込みください。
【 星取県推進企画 】
（星取県ライトダウンキャンペーン関連イベント）
「小鳥の家族×鳥取砂丘」
【詳細】小鳥×鳥取砂丘特設サイトより
【申込・問合】「小鳥の家族」HP受付フォームより
参加申込定数に達しました！
→ただいまキャンセル待ち受付中です
【NEWS】
［2017.7.9］
●7/15（土）小鳥の家族×湖山池ベース（どなたでもご参加いただけます）
●7/16,17（日,月）小鳥の家族×山王谷キャンプ場・さじアストロパーク
（過去参加者対象、フレンチディナーバイキングのみの参加コースあり）
●7/29,30（土,日）小鳥の家族×Tottori Mama’s in 鳥取砂丘こどもの国
●8/5,6（土,日）小鳥の家族×鳥取砂丘①
●8/11-13（金-日）小鳥の家族×鳥取砂丘②③
※8/5,6、11-13実施分の参加受付は終了しました！→キャンセル待ちは受付中
［2017.7.2］
●6/30（金）小鳥の家族×”夜の”砂の美術館（マイトリー音楽会♪）
→ご参加ありがとうございました！鳥取砂丘では星と月の鑑賞会も開催しました！
●7/1（土） 【送料無料】 カクダイ 5386-25 キャンドルノズル 商品コード：2222388 ★全品ポイント10倍 ～最大36倍★税抜5000円以上で送料無料★激安祭 ◆ GTH-CP2450AW3H-TB BL ◆ ノーリツ ドレンアップ対応 温水暖房付ふろ給湯器 24号 PS扉内後方排気延長形 【送料無料・全国施工対応】お気軽にお問合せ下さい 【最安値挑戦中！最大17倍】給湯暖房用熱源機パーパス GH-H1600AUH3-1 エコジョーズ オート PS扉内設置形上方排気延長 ※受注生産 [♪◎§] 十川産業MEGAサンブレーホース(専用継手付) SB1530TH1512B小鳥の家族×湖山池ベース
→満員御礼！満天の星空の下、星取県スター大使・篠原ともえさんとのラジオ対談（収録）も行いました！
［2017.4.24］
●4/22,23（土,日）10年目の空山アースデー
→ご参加ありがとうございました！
●4/28（金）小鳥の家族×”夜の”砂の美術館
→満員御礼！ご参加ありがとうございました！
●4/29（土）小鳥の家族×湖山池ベース
→ご参加ありがとうございました！
［2017.3.15］
写真展「小鳥の家族 in 智頭の森」
期日：2017年3月18日(土)、19日(日) 両日11時~15時
展示作品：智頭の森で撮影した家族写真（因州手漉き和紙使用）
会場：智頭宿「ますや」（旧林家住宅／鳥取県八頭郡智頭町）
「小鳥の家族」は”雪”景色を求め、2016年より鳥取県智頭町の森を舞台に撮影を行っています。今回、撮影地の智頭町内にて写真展を行うことになりました。会場となるのは智頭宿にある築100年以上の町屋「お休み処ますや」。周辺には近代和風建築の集大成と呼ばれる国指定重要文化財の「石谷家住宅」が隣接。春の陽気の中、ぜひ智頭宿まで足をお運びください。
写真家は両日とも在屋予定です
両日（11時／13時）各回2組限定の撮影教室を実施（要申込）
珈琲、ホットサンド、スイーツのお店にもご出店いただきます♪
●コーヒーロースターハマサキ ●うたたねや
［2016.11.1］
鳥取砂丘新発見伝「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2016」写真展
会場：中電ふれあいホール／鳥取市片原一丁目201
会期：2016年11月18日（金）~11月23日（水） ※月曜休館
時間：9時30分~17時30分 ※最終日15時close
＊11/18(土),19(日),23(水)11:00/14:00
写真家によるスライドトークを各回30分行います。
【入場無料・入退場自由】
［2016.8.7］
今夏開催全３回、晴天に恵まれ、無事終了となりました。
参加いただいたご家族のみなさま、鳥取県内外からお越しいただき、
ご協力いただいたスタッフ ＮＴＮ NTN B 中形ボールベアリング 6824、ボランティアのみなさま、
本当にありがとうございました！！
また音楽会でコラボさせていただきました
音楽家のhacto さん、Rails-Tereo さん、マイトリー さん、
鳥取砂丘での素敵な歌声をありがとうございました♪
［2016.6.28］
小鳥サポーター（スタッフ）の登録、開始しました！
→スタッフ＆ボランティア登録
＊1日のみのご参加、テント設営、撤収のみのご協力も可です♪
お気軽にお申込みください。
［2016.6.27］
今夏開催全３回での「鳥取砂丘×音楽会」とのコラボ開催が実現（決定）しました！
【出演音楽家】
7月23日（土） hacto さん hactoの裏声ファるセット
7 月30日（土） Rails-Tereo さん http://rails-tereo.com
8月 6日（土） マイトリー さん もりさやさんHP
会場：鳥取砂丘一里松休憩舎
※こどもの国臨時駐車場（18-21時）をご利用いただけます。
※21時までに駐車場からお車を出してください。
開場18：00 開演19：00頃 終了19：30頃＊日の入り時間によって多少変わります♪
観覧無料／荒天中止
［2016.6.14］
今夏開催全３回分、定員となりました！
以降のお申込みはキャンセル待ちにて受付いたします。
キャンセルが出ましたら、順番にそって速やかにご連絡差し上げます。
＊キャンセル待ちの方には他の小鳥シリーズの撮影会のご案内も
随時ご連絡させていただきます。
「小鳥の家族 in あおや和紙工房」
日時：2016年7月16日（土）、17日（日）
各回：5組／日
参加申込：あおや和紙工房（0857-86-6060）へお電話にてお申込みください。
企画展「小鳥の家族×因州和紙」
［2016.6.12］
第3回（8/6，7）定員となりました！
12日（日）受付時点での申込状況は以下の通りとなります。
第1回（7/23,24）あと1組orキャンセル待ち
第2回（7/30,31）キャンセル待ち
第3回（8/6,7）キャンセル待ち
［2016.6.11］
第2回（7/30，31）定員となりました！
11日（土）8時時点での申込状況は以下の通りとなります。
第1回（7/23,24）あと4組
第2回（7/30,31）キャンセル待ち
第3回（8/6,7）あと3組
［2016.6.10］
本日10日（金）より参加家族受付開始しました！
11時時点で各回半数のお申込み受付状況となります。
［2016.5.23］
鳥取砂丘新発見伝「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2016」
①7月23,24日（土,日） ②7月30,31日（土,日） ③8月6,7日（土,日）
受付開始：2016年6月10日（金）より ※先着順となります
お問い合わせは受付フォームよりお願いします
【NEWS】
［2016.5.1］
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」写真展開催！！
会期：2016月5月13日（金）－18日（金）
時間：11時‐19時 ※最終日15時close
会場：オリンパスギャラリー東京
／新宿区西新宿 1-24-1 エステック情報ビルB1F
【NEWS】
［2016.4.8］
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2016」の開催が決定しました！！
①7月23,24日 ②7月30,31日 ③8月6,7日 ＊いずれも土日開催
受付開始は6月上旬の予定です
【NEWS】
［2016.4.6］
「アースデイ空山×小鳥の家族」
日時： 2016年4月23日（土）、24日（日） 11-15時
会場：空山ポニー牧場
終了しました！ご参加ありがとうございました！
【NEWS】
［2016.2.9］
「小鳥の家族 in 智頭の森」プレ撮影会
開催日：2月11日（木）
集合場所：智頭町『清流の里 新田「人形浄瑠璃の館」』
参加条件：以下の通り。
・参加料無料
・撮影写真は写真家厳選のポストカードを後日郵送します
・撮影データ、作品パネルご希望の方は有料となります
・作品発表（写真展、広報用）への使用を予めご了承ください
→受付終了。ご参加ありがとうございました！
【NEWS】
［2016.1.30］
「小鳥の家族 in 智頭の森」プレ撮影会
智頭町内（鳥取県）での雪景色を背景としたプレ撮影会です。
開催日：2月6日(土)、7日(日)
→受付終了。ご参加ありがとうございました！
【NEWS】
［2016.1.25］
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2015」写真展
朝日新聞（鳥取版）に記事を掲載いただきました！
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［2015.12.24］
【NEWS】
［2015.12.17］
【NEWS】
［2015.12.3］
「小鳥家族 in 鳥取砂丘2015」写真展のお知らせ
会期：2015年12月25日（金）－27日（日）
時間：9時30分-17時30分 ＊最終日15時claose
会場：中電ふれあいホール／鳥取市片原１丁目201
スライドトーク：12月26日（土）、27日（日）両日11時／14時（各回30分）
＊いずれも入場無料
会場には因州和紙（840mm相当サイズ）を約50点、展示いたします。
鳥取砂丘で撮影した家族写真はモノクロで、
予定しています。 和紙特有の温かみある写真を会場にてご覧ください。
【NEWS】
［2015.12.1］
とっとりNOW Vol.108（2015年12月発行）にコラム掲載いただきました！
※記事内掲載の東京での写真展は日程が変更となりました。
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」写真展
会場：オリンパスギャラリー東京（東京都新宿区）
会期：2016年5月13日（金）~18日（水）
【NEWS】
［2015.8.31］
「小鳥の家族」撮影会のご案内
日時：2015年9月21日（月祝）－23日（水祝）
会場：鳥の劇場『鳥の演劇祭8』プログラム内
＊ 参加費無料、1日7組限定
申込条件：作品発表（写真展、新聞、雑誌、チラシ等掲載）可能なご家族
＊撮影写真は写真家厳選の1枚をポストカードにして後日郵送
お申込みは鳥の劇場まで
◆小鳥の家族 in 鳥取砂丘第3回(8/15,16)にご参加、
ご協力いただいたオリンパスズイコーデジタルアカデミー講師の
トステム ウッディーライン（ＷＬ）引戸上吊方式 引違い戸4枚建て WMHF-CA6 アクリル系パネル扉 室内ドア 引き戸 室内引き戸 室内 建具 引戸 ドア 扉 リクシル lixil tostem 室内建具 diy リフォーム 新築 住宅 室内扉 住宅扉 室内引戸 (KAG-D21D-02-RH) ダイライト保冷容器 イスカルクキモトノリコさんのブログにて実施詳細を掲載いただきました！
https://photravelercookie.wordpress.com/
◆NHK鳥取夕方のニュース「いちおしNEWSとっとり」（8月25日）
小鳥の家族 in 鳥取砂丘第3回（8/15,16）の様子が放映予定です。
【NEWS】
［2015.8.10］
◆講演会『旅と写真と鳥取と』
日時：2015年8月18日（火） 会場：たくみ割烹店
◆日本海新聞（8月2日）に記事掲載いただきました！
【NEWS】
［2015.7.17］
◆「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2015」受付状況
全回、定員となりました。
キャンセル待ちも受付終了となりました。
［参加定員］
各回家族10組
［問合・申込］
本HP受付フォームにてお申込みください
［参加資格］
「小鳥の家族」写真プロジェクトに賛同いただけるご家族
申込期限：2015年7月17日(金)（※先着順 、定員になり次第〆切）
【メディア掲載のお知らせ】
■モノ・マガジン8月2日特集号（7月16日発売）
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2015」記事掲載
■ガルヴィ8月号 INAX LIXIL・リクシル トイレ手洗 キャパシア【YN-ABCBEAXXHEX-N】正面置きキャビネットプラン 丸形手洗器 【YNABCBEAXXHEXN】【メーカー直送のみ・代引き不可・NP後払い不可】 【せしゅるは全品送料無料】【セルフリノベーション】（7月10日発売）
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2015」イベント案内
インフォメーション記事掲載
◆「小鳥の家族 in鳥取砂丘2015開催のお知らせ」
［実施日時］
【2015年】①8月1,2日(土,日) ②8月8,9日(土,日) ③8月15,16日(土,日)
［時間］集合1日目14時、解散2日目7時
［会場］ 鳥取砂丘、こどもの国キャンプ場 INAX・LIXIL 【YBC-S20ST+DV-S625T】 サティスSタイプ 便器【YBC-S20ST】 機能部【DV-S625T】 ECO4 床排水 [新品]【RCP】、柳茶屋キャンプ場
［参加定員］各回家族10組
［問合・申込］本HP受付フォームにてお申込みください
［参加資格］
「小鳥の家族」写真プロジェクトに賛同いただけるご家族
申込期限：2015年7月17日(金)（※先着順、定員になり次第〆切）
◆写真展開催のお知らせ（2015-2016年・予定）
［予定］
2015年7月
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2014」写真展／あおや和紙工房（鳥取市）
2015年8月
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2014」写真展／鳥取大学サテライトキャンパスSAKAE401（鳥取市）
2015年12月
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2015」写真展／中電ふれあいホール（鳥取市）
2016年5月
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」写真展／オリンパスギャラリー東京（東京都新宿区）
2016年7月 「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」写真展／あおや和紙工房（鳥取市）
【ニュース履歴】
◇「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2014」写真展 終了しました！
［会期］ 2015年2月6日(金)－2月11日(水・祝)9時30分～17時30分
＊月曜休館、最終日15時close
［会場］ 中電ふれあいホール/鳥取市片原一丁目201
［内容］ 大判因州和紙プリント展示、鳥取砂丘イベント映像上映
【スライド＆トーク】 2015年2月7日(土) 11時,14時,16時（各回30分）
＊写真家在廊予定日：2月6日(金),7日(土),11日(水、祝)
◇「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」雪の砂丘編 終了しました！
［期日］ 2014年12月13日(土)
［場所］ 鳥取砂丘
◇「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」特別編 終了しました！
［期日］ 2014年10月11日(土)、10月12日(日)
［場所］ 鳥取砂丘
◇鳥の演劇祭７ 「小鳥の家族」 終了しました！
［期日］ 2014年9月15日（月）
［時間］ 10：00－17：00（合計7組）
［場所］ 鳥の劇場（鳥取市鹿野町）
◇第3回(8/16,17)「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」
大雨の影響を受け EA780T-16 エスコ ESCO レーザー墨出し器(受光器セット)、中止となりました
◇第2回(8/10,11)
「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」 台風11号の影響を受け、中止となりました
◇第1回(8/2,3)「小鳥の家族 in 鳥取砂丘」 終了しました！
◇「小鳥の家族」参加者、スタッフの募集は終了しました！
たくさんのご応募、ありがとうございました
◇雑誌『ソトコト』「人乃発声・世界を知るトビラ」で紹介されました！
発行元：株式会社木楽社 発行日：8月5日（2014年9月号）
◇BSSラジオ「自由ほんぽーおしゃべり本舗」
水本俊也（写真家）が出演しました♪
ラジオ放送日：2014年7月21日
◇「小鳥の家族 in 鳥取砂丘2014」 終了しました！
［実施日］
①2014年8月2，3日（土 送風機 昭和 高効率電動送風機 高圧シリーズ(2.2KW) 50Hz KSBH22 環境改善機器、日）
②2014年8月10，11日（日 【P】【代引不可】日東工業 PNP40-12J アイセーバ標準動力分電盤、月）
③2014年8月16，17日（土、日）
［時間］ 夕暮前集合（15時）→日の出後解散（7時）
［会場］ 鳥取砂丘、こどもの国キャンプ場、柳茶屋キャンプ場
［参加定員］ 各回ご家族10組
［参加費用］ 大人1人3,000円 （こどもの国入園料、キャンプ場使用料、保険代、夕食代込） こども（18歳以下）無料
［参加資格］ 鳥取県内在住のご家族、
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