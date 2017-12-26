『カード対応OK！』###クリナップ 洗面化粧台【BAMH12LNMCWW R】Tiaris(ティアリス) ランドリータイプ(Rタイプ) スタンダードレール H85cm 間口120cm [幅501～600mm×高1001～1100mm] 900×600×800 [幅1820mm×高1170mm]

Tel：024-529-5668（10:00～17:00 ※月曜日定休） Mail：josen-plaza@env.go.jp
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福島の除染・廃棄物などの状況を週一回更新しています。
※昨年以前の記事はページ下部のバックナンバーよりご覧いただけます。
|月日
|内容
|4/3
|平成29年度飯舘村事後モニタリング業務を公告
事後モニタリング及びフォローアップ除染の実施等
別添
1-1「実施中の工事状況 」、
1-2「国直轄除染の完了報告 」（3月31日時点） ＫＮＩＰＥＸ プラグ用圧着ペンチ ２００ｍｍ 975112 1丁 【オレンジブック掲載商品】、
1-3「除染特別地域（直轄除染）における仮置場等の箇所数、保管物数及び搬出済保管物数について 」（3月31日時点）のとおり
|月日
|訪問先
|4/4
|いわき市 【送料無料】ＣＫＤ 空気用パイロットキック式２ポート電磁弁 【1103768】 PKS1027AC200V 【電磁弁】、広野町、川内村
|4/5
|いわき市 バンドー 両面シンクロベルト 245DH300G、相馬市 バンドー 両面STSベルト 600DS8M1056、南相馬市、新地町
（実績：4月計7回 YKKAP室内ドア ラフォレスタ[スタイリッシュ][木目横] 片開きドア Y10 ノンケーシング枠：[幅778mm×高2033mm]、累計3331回（平成24年4月以降））
|月日
|内容
|備考
|なし
|月日
|内容
|備考
|今年度事業の入札公告中
|区分
|福島県
|岩手県・宮城県
|協議中
|5
|0
|回答済
|652
|172
各市町村への巡回訪問を継続
各市町村等との調整を実施
別添2「対策地域内廃棄物処理の進捗状況 」のとおり
|搬入先
|搬出市町村
|搬入量（袋）※
|大熊工区
|浜通り
|いわき市
|3,506
|大熊町
|14,068
|富岡町
|8,286
|楢葉町
|7,002
|広野町
|2,998
|川内村
|3,751
|中通り
|郡山市
|6,948
|白河市
|3,500
|須賀川市
|5,510
|田村市
|13,299
|石川町
|1,091
|鏡石町
|2,147
|棚倉町
|2,658
|塙町
|737
|三春町
|2,500
|矢吹町
|2,127
|矢祭町
|140
|泉崎村
|2,617
|天栄村
|2,160
|中島村
|984
|西郷村
|4,919
|会津
|会津若松市※
|1,183
|猪苗代町
|222
|会津坂下町
|795
|会津美里町
|1,929
|湯川村
|3,363
|計
|98,440
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|搬入先
|搬出市町村
|搬入量（袋）※
|双葉工区
|浜通り
|相馬市
|6,822
|南相馬市
|4,503
|新地町
|4,373
|浪江町
|8,050
|双葉町
|5,480
|飯舘村
|5,071
|葛尾村
|4,173
|中通り
|伊達市
|4,739
|二本松市
|7,507
|福島市
|8,272
|本宮市
|9,358
|川俣町
|4,316
|国見町
|4,003
|桑折町
|6,168
|大玉村
|2,459
|計
|85,294
|搬入先
|搬出市町村
|搬入量（袋）※
|大熊工区
|浜通り
|大熊町
|153
|富岡町
|333
|中通り
|郡山市
|250
|田村市
|71
|西郷村
|44
|計
|851
|搬入先
|搬入量（袋）※
|双葉工区
|浜通り
|双葉町
|110
|中通り
|二本松市
|24
|本宮市
|317
|桑折町
|92
|計
|543
※フレキシブルコンテナ等1袋の体積は1m3と換算して表示する場合があります。
ただし、1袋1m3より小さいフレキシブルコンテナ等もありますのでご留意ください。
別添3「輸送の実施状況」のとおり
中間貯蔵施設予定地内の用地の状況は レビュー投稿で次回使える2000円クーポン全員にプレゼント パナソニック AiSEG通信型 住宅分電盤 地震かみなりあんしんばん あんしん機能付 リミッタースペースなし 露出・半埋込両用形 回路数28+回路スペース2《スマートコスモコンパクト21》 BHN86282ZR 【生活家電\タップ 【送料無料】LIXIL INAX 小便器 床排水 流せるもんU【U-321RM・OK-100SET・UF-300WP】【MSIウェブショップ】、別添4「中間貯蔵施設用地の状況について 」（3月31日時点）（参考「地権者の状況について 」（3月31日時点））のとおり
※別添4についてのお問い合わせは YKKAP玄関 断熱玄関ドア ヴェナート[スマートコントロールキー][C] 親子 D2仕様[ランマ付ドア高20タイプ]：Ｓ２１型[幅1235mm×高2330mm]【ykk】【YKK玄関ドア】【断熱ドア】【電気錠】【カードキー】【リモコンキー】【携帯キー】【ピタットキー】【ポケットキー】【ベ、環境省中間貯蔵施設担当参事官室 西村、
電話03-5521-8349まで
|月日
|名称
|場所
|4/3
|放射線健康相談員研修
|原町保健センター（南相馬市）
|4/4～4/5
|放射線健康相談員研修
|市役所東庁舎（南相馬市）
|月日
|名称
|場所
|4/11～12
|放射線健康相談員研修
|市役所東庁舎（南相馬市）
|4/13
|放射線健康相談員研修
|市役所本庁舎（南相馬市）
「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（平成28年度版）
（冊子スタイル、スライド、Q&A）」はこちらからご確認ください。
上巻 「放射線の基礎知識と健康影響」（第1章～第5章）
① 「放射線の測定及び単位」に関する情報の追加
② 「甲状腺の基礎的情報」に関する情報の追加
③ 「環境中における放射性セシウムの動態」に関する情報の追加
④ 「UNSCEAR 2016年白書」に関する情報の追加
⑤ 専門的内容をより分かりやすく改訂
⑥ 分かりにくい又は誤解を招く可能性のある内容、表現等を修正
下巻 「東京電力福島第一原発事故とその後の推移」（第6章～第10章）
① 担当府省庁等関係機関によるデータ及びノートの更新情報の反映
② 「福島県県民健康調査」に関する更新情報の反映
③ 「井戸水」
2017-12-26
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① 「簡潔な回答」に主眼を置いた、新規フォーマットによる改訂
② 冊子との相互利用を念頭に置き、、、冊子の1章～10章に対応した内容の分類・整理
③ 担当府省庁等関係機関による更新情報の反映
① 住民対応時等でよく使われる用語の索引への新規追加
環境省福島環境再生事務所
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