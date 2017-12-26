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『カード対応OK！』###クリナップ 洗面化粧台【BAMH12LNMCWW R】Tiaris(ティアリス) ランドリータイプ(Rタイプ) スタンダードレール H85cm 間口120cm [幅501～600mm×高1001～1100mm] 900×600×800 [幅1820mm×高1170mm]

福島の除染・廃棄物などの状況を週一回更新しています。

※昨年以前の記事はページ下部のバックナンバーよりご覧いただけます。

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（1）今週の動き

月日 内容 4/3 平成29年度飯舘村事後モニタリング業務を公告

（2）来週の動き

事後モニタリング及びフォローアップ除染の実施等

（3）実施中の工事及び進捗状況等

別添

1-1「実施中の工事状況 」、

1-2「国直轄除染の完了報告 」（3月31日時点） ＫＮＩＰＥＸ プラグ用圧着ペンチ ２００ｍｍ 975112 1丁 【オレンジブック掲載商品】、

1-3「除染特別地域（直轄除染）における仮置場等の箇所数、保管物数及び搬出済保管物数について 」（3月31日時点）のとおり

2．市町村除染地域の除染について

（1）今週の動き

ア）巡回訪問

月日 訪問先 4/4 いわき市 【送料無料】ＣＫＤ 空気用パイロットキック式２ポート電磁弁 【1103768】 PKS1027AC200V 【電磁弁】、広野町、川内村 4/5 いわき市 バンドー 両面シンクロベルト 245DH300G、相馬市 バンドー 両面STSベルト 600DS8M1056、南相馬市、新地町

（実績：4月計7回 YKKAP室内ドア ラフォレスタ[スタイリッシュ][木目横] 片開きドア Y10 ノンケーシング枠：[幅778mm×高2033mm]、累計3331回（平成24年4月以降））

イ）除染に係る技術的・財政的相談への対応

月日 内容 備考 なし

ウ）ガンマカメラを活用した除染に関するリスクコミュニケーション支援事業

月日 内容 備考 今年度事業の入札公告中

エ）福島県除染対策事業交付金等の財政措置に関する市町村協議（29.4.1現在）

区分 福島県 岩手県・宮城県 協議中 5 0 回答済 652 172

（2）来週の動き

各市町村への巡回訪問を継続

3．廃棄物処理について

（1）今週・来週の動き

各市町村等との調整を実施

（2）進捗状況

別添2「対策地域内廃棄物処理の進捗状況 」のとおり

4．中間貯蔵施設について

（1）今週・来週の動き

輸送作業

受入・分別施設及び土壌貯蔵施設の整備

（2）進捗状況等

平成28年度の輸送（確定値）

搬入先 搬出市町村 搬入量（袋）※ 大熊工区 浜通り いわき市 3,506 大熊町 14,068 富岡町 8,286 楢葉町 7,002 広野町 2,998 川内村 3,751 中通り 郡山市 6,948 白河市 3,500 須賀川市 5,510 田村市 13,299 石川町 1,091 鏡石町 2,147 棚倉町 2,658 塙町 737 三春町 2,500 矢吹町 2,127 矢祭町 140 泉崎村 2,617 天栄村 2,160 中島村 984 西郷村 4,919 会津 会津若松市※ 1,183 猪苗代町 222 会津坂下町 795 会津美里町 1,929 湯川村 3,363 計 98,440

※ 会津若松市は、会津若松市のほか レビュー投稿で次回使える2000円クーポン全員にプレゼント パナソニック AiSEG通信型 住宅分電盤 地震かみなりあんしんばん あんしん機能付 リミッタースペースなし 露出・半埋込両用形 回路数36+回路スペース2《スマートコスモコンパクト21》 BHN87362ZR 【生活家電\タップ、下郷町、南会津町、柳津町、、三島町、昭和村から集約して輸送を実施。

搬入先 搬出市町村 搬入量（袋）※ 双葉工区 浜通り 相馬市 6,822 南相馬市 4,503 新地町 4,373 浪江町 8,050 双葉町 5,480 飯舘村 5,071 葛尾村 4,173 中通り 伊達市 4,739 二本松市 7,507 福島市 8,272 本宮市 9,358 川俣町 4,316 国見町 4,003 桑折町 6,168 大玉村 2,459 計 85,294

平成29年度の輸送（4月4日までの搬入実績）

搬入先 搬出市町村 搬入量（袋）※ 大熊工区 浜通り 大熊町 153 富岡町 333 中通り 郡山市 250 田村市 71 西郷村 44 計 851

搬入先 搬出市町村 搬入量（袋）※ 双葉工区 浜通り 双葉町 110 中通り 二本松市 24 本宮市 317 桑折町 92 計 543

※フレキシブルコンテナ等1袋の体積は1m3と換算して表示する場合があります。

ただし、1袋1m3より小さいフレキシブルコンテナ等もありますのでご留意ください。

（3）輸送の実施状況

別添3「輸送の実施状況」のとおり

（4）その他

中間貯蔵施設予定地内の用地の状況は レビュー投稿で次回使える2000円クーポン全員にプレゼント パナソニック AiSEG通信型 住宅分電盤 地震かみなりあんしんばん あんしん機能付 リミッタースペースなし 露出・半埋込両用形 回路数28+回路スペース2《スマートコスモコンパクト21》 BHN86282ZR 【生活家電\タップ 【送料無料】LIXIL INAX 小便器 床排水 流せるもんU【U-321RM・OK-100SET・UF-300WP】【MSIウェブショップ】、別添4「中間貯蔵施設用地の状況について 」（3月31日時点）（参考「地権者の状況について 」（3月31日時点））のとおり

※別添4についてのお問い合わせは YKKAP玄関 断熱玄関ドア ヴェナート[スマートコントロールキー][C] 親子 D2仕様[ランマ付ドア高20タイプ]：Ｓ２１型[幅1235mm×高2330mm]【ykk】【YKK玄関ドア】【断熱ドア】【電気錠】【カードキー】【リモコンキー】【携帯キー】【ピタットキー】【ポケットキー】【ベ、環境省中間貯蔵施設担当参事官室 西村、

、山本 ロブテックス エビ ブラインドリベット(500本入) アルミニウム/ステンレス 8-2 NTA8-2 NTA8-2、近藤

電話03-5521-8349まで

5．放射線健康影響等リスクコミュニケーションについて

（1）今週の動き

月日 名称 場所 4/3 放射線健康相談員研修 原町保健センター（南相馬市） 4/4～4/5 放射線健康相談員研修 市役所東庁舎（南相馬市）

（2）来週の動き

月日 名称 場所 4/11～12 放射線健康相談員研修 市役所東庁舎（南相馬市） 4/13 放射線健康相談員研修 市役所本庁舎（南相馬市）

（3）統一的な基礎資料改訂版公開について

「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料（平成28年度版）

（冊子スタイル、スライド、Q&A）」はこちらからご確認ください。

平成27年度版から平成28年度版への主な改訂点

上巻 「放射線の基礎知識と健康影響」（第1章～第5章）

① 「放射線の測定及び単位」に関する情報の追加

② 「甲状腺の基礎的情報」に関する情報の追加

③ 「環境中における放射性セシウムの動態」に関する情報の追加

④ 「UNSCEAR 2016年白書」に関する情報の追加

⑤ 専門的内容をより分かりやすく改訂

⑥ 分かりにくい又は誤解を招く可能性のある内容、表現等を修正

下巻 「東京電力福島第一原発事故とその後の推移」（第6章～第10章）

① 担当府省庁等関係機関によるデータ及びノートの更新情報の反映

② 「福島県県民健康調査」に関する更新情報の反映

③ 「井戸水」

2017-12-26



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