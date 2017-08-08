 >  >  > 樹脂アルミ複合サッシ 引違い窓 17809 W1820×H970 LIXIL サーモスＸ 半外型 トリプルガラス/ダブルLow-Eガラス(クリプトンガス入・アルゴンガス入)

商品を出荷後、メールにてご連絡します。
複層ガラスは工場完成品でのお届けとなります。トリプルガラスは当店にて組込みしてお届けいたします。
（但し離島、遠隔地（北海道、沖縄含む）はプラス料金が発生します）。
受付時間 月～金9:00～18:00 日祝・年末年始・夏季休暇を除く
|外観色
内観色
中桟無し網戸
室内窓枠取付用アングル
トリプル硝子(ダブルLow-Eガラス) ※Cl = クリア / Gr = グリーン / Kr = クリプトンガス入 / Ar = アルゴンガス入
|10～15日程度で発送予定(土日祝除く)
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※注文個数によりお届け日が変わることがあります。
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