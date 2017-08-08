 >  >  > 樹脂アルミ複合サッシ 引違い窓 17809 W1820×H970 LIXIL サーモスＸ 半外型 トリプルガラス/ダブルLow-Eガラス(クリプトンガス入・アルゴンガス入)
二重窓 内窓 プラマードU YKKAP 4枚建（単板ガラス） 透明3mmガラス W4601～4700 H901～1000mm[サッシ][DIY][防音][断熱][結露軽減][リフォーム]

樹脂アルミ複合サッシ 引違い窓 17809 W1820×H970 LIXIL サーモスＸ 半外型 トリプルガラス/ダブルLow-Eガラス(クリプトンガス入・アルゴンガス入) 長方形タイプ サイズ：厚み100ｍｍ×巾300mm×長さ2000mm/木材 フレミングJ限定入荷中

メタボ柿原が食べた物やお店の紹介。　（讃岐うどんがメインです。）
2017年08月02日
Posted by {＾L＾} at 2017年08月02日08:00 Comment(0)

2016新入荷樹脂アルミ複合サッシ 引違い窓 17809 W1820×H970 LIXIL サーモスＸ 半外型 トリプルガラス/ダブルLow-Eガラス(クリプトンガス入・アルゴンガス入) 長方形タイプ サイズ：厚み100ｍｍ×巾300mm×長さ2000mm/木材 フレミングJ




先日７月中旬に香西東町の 「 むらや 」 の跡地に移転予定とご案内した新北町の 「 いちみ 」 ですが、
予定が延びて、８月下旬になる見込みだそうです。

とりあえず現在の予定では１９日に工事が完了するので、２１日から３日程度プレを開催して２６日頃に
グランドオープンを予定しているそうです。、


ちなみに、今月の７日に現在の店舗から一部機材を移設するため 【P】【代引不可】日東工業　ESA10-16-TMHLJ 　プチセーバ標準電灯分電盤、新北町の店舗は８月６日限りで閉店
となるそうです。　今夏の巡礼予定に入れていた方はご注意ください。


プレが近づいたら、｛^L^｝も大将に確認して、また日時をブログで紹介したいと思いますが エムケー ＭＫ精工 ドラム缶用ポンプシリーズ ハイチェックポンプ　強力タイプ(100V) EP-76Z(60Hz) 5ｍホース付 電動ポンプ(本体)にホースをセットした商品です。《北海道、沖縄、離島は別途、送料がかかります。》《代引き不可》、いちみの
大将の携帯電話　080-3922-5293　は公開されているので、遠来の方は直接確認もできます。





おそらく 【パナソニック Panasonic】ライトバー40形6900lmタイプ 昼白色 調光 NNL4600ENKLR9、旧店に来るのは今日が最後になると思わるので、この風景も見納めです。







店頭の張り紙は８月中旬のオープン予定になっているので、全体に遅れ気味なのだと思いますが、１９日
の工事完了予定というのが出ているので VLミニチュアバルブL型（計装用）　VL-8-0　適用チューブ外径φ8、もうそんなには遅れないと思われます。






さて夏メニューの中でも一段と目を引いた 「 氷ぶっかけうどん 」 を食べましょう｡･ﾟ･｡･ﾟ･｡･♪


盛夏になってきゅうりが巨大化してるので、ビジュアルがメニューの写真のように可愛くはないですが マキシンコー　一段ウォーム減速機　A型　出力軸中実ブレーキモータ付　A60R10B　0.4KW　[代引不可商品]、
迫力は十分です。






食べる前は、これスダチの廉価版？と思っていたんですが、実際に食べてみると胡瓜の清涼感が良いですね。
スダチだと食べるとすっぱすぎるところが カクダイ:ブラケットPTB樹脂、アイボリー 250-004、胡瓜なんでバリバリ食べると口の中に胡瓜の青い香りが広がり
出汁の香りとのマッチングがすごく良いんです。


流石はアイデアマンのいちみの大将です。　またまたヒットですねっ！　　このメニューの美味しさを支えて
いるのが 【最安値挑戦中！最大27倍】業務用エアコン 日立 RPI-GP45RSH2　45型 1.8馬力 三相200V [♪]、木下製粉の粉なのは間違いありません。　通常この手のキンキンにうどんを冷やしたメニューは
どうしても、小麦の香りが 「 小麦臭く 」 なってしまいがちです。　いわゆる半煮えのノーサンキューな
小麦臭のことです。




｛^L^｝がいちみを押しているところは、セレクトできる茹で加減をバリ固で頼んでも、半煮え臭がちゃんと
いやな匂いじゃなくて、小麦の香りがするところです。　これは香川県内でも剛麺で有名な 「 須崎食料品店 」
と共通するところです。


噛むと甘味がするところも同じです。





氷が出汁を凍らしているのか、ただの氷なのは分かりませんが YKKAPウォールエクステリア バルコニー アネーロ[TypeS] 持ち出し式[柱芯納まり][ノンレール] アクリル[樹脂製デッキ材]：単体タイプ 奥行：570mm[幅2905mm]【持ち出し式バルコニー】【先付けバルコニー】、解けても出汁が薄くなりません。グビグビ
飲んでしまってかなりお腹が冷えてしまったぐらいです。汗




うどんを扁平にして、

、太さもバラつかせている 「 いちみマジック 」 にまんまと乗せられてしまったのか
はたまた カクダイ［KAKUDAI］角型手洗器493-010-CB(孔雀)、キュウリが良い仕事をしているのか、この手のうどんの中でも 「 また次にも食べたい 」と思った
メニューとなりました。


ほんと、こういうヒットメニューを惜しげもなく繰り出してくるのが大将の凄いところです。　大きなお店に
移転して手が足りなくなってしまわないことを祈りたいですね っ！



こちらは

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、いちみセットのひやかけ。








いちみに向かう途中に香大の前を通ったときに気がついたんですが、セルフカレーのTanTanが閉店してますね。
駐車場代がいるので気軽にはいけなかったんですが、カレーが美味しかっただけに残念です。







　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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8月下旬に移転延期＠いちみ
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