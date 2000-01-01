[Windows 10] 「コントロールパネル」の表示方法

FAQID：286880   更新年月日：2017年07月21日 08:51
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【概要】
Windows 10のCreators Updateを適用したOS（ビルド 1703）ではスタートボタンを右クリックした際に表示されるメニューに「コントロール パネル」が無くなりました。 。
これは「Windowsの設定」に機能が集約され、今後の更新で最終的にコントロール パネルが廃止されるためと言われています。



従来から利用している「コントロールパネル」に慣れ親しんだ方は「Windowsの設定」になれるまでは不便に感じるかもしれません。


Windows10（ビルド 1703）では仕様によりスタートボタンの右クリックメニューに「コントロール パネル」を再表示させることはできません「コントロール パネル」の機能は残っています。
以下に「コントロール パネル」を表示する方法をご案内します。

【操作方法】

①スタートメニューの一覧から選択する
1.「スタート」をクリックし「W」項目にある「Windowsシステムツール」を選択します



2.「Windowsシステムツール」内の「コントロール パネル」をクリックします



②パソコン内検索を実施して選択する
1.タスクバーの並びにある「検索欄（何でも聞いて下さい）」をクリックします



2.「con」もしくは「こんと」と入力し、検索結果に表示された「コントロール パネル」をクリックします



③デスクトップにショートカットを作成して選択する
1.「スタート」をクリックし「設定」を選択します



2.「Windowsの設定」内の「個人用設定」を選択します



3.左側のメニュー一覧から「テーマ」を選択します



4.右側のテーマ設定画面内の下部にある「関連設定」項目内の「デスクトップ アイコンの設定」をクリックします



5.表示された「デスクトップ アイコンの設定」内にある「コントロールパネル」にチェックを入れ「OK」をクリックします



6.デスクトップに表示された「コントロールパネル」のアイコンをクリックします

以上で操作は終了です

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