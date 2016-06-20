お取り寄せ NBA ウェスト 2017 オールスターゲーム 4分の3 スリーブ シューティング シャツ アディダス/Adidas グレー Nickel （02） COLLEGE

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「ステーションコンサート ｉｎ 渋谷」を開催します 2017年8月29日（火） ～東急東京メトロ渋谷駅 駅構内13出口方面（入場無料）～
東京メトロの社会貢献活動 ～文化芸術活動を支援～ 「メトロポリス・クラシックス」コンサートに協賛します 2017年11月12日（日）2,000名様をご招待
東京メトロの安全・安心への取組みをクイズで学ぼう！ 東京メトロドラえもんキャンペーン「すすメトロ！検定」が8月10日（木）からスタート クイズに正解してご応募いただくと素敵な商品をプレゼント！ 「テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り」会場でもイベントを開催
ナゾトキ街歩きゲーム「地下謎への招待状2017」開催 10月1日(日)から期間限定開催、外国人の方用の英語版も用意しています！
サマーミュージアムスタンプラリーを開催します！ 8月10日（木）～8月31日（木）の期間中 竹橋駅と東京国立近代美術館のスタンプを集めると素敵な賞品をプレゼント！
渋谷駅街区開発計画の施設名称が「渋谷スクランブルスクエア」に決定 オフィス・商業施設のリーシングを開始 -２０１９年度、渋谷エリア最高となる高さ約２３０メートル、地上４７階建の第Ⅰ期（東棟）開業-
地下鉄博物館所蔵の「日本初の地下鉄車両1001号車」が機械遺産に認定されます 東京メトログループ所有物では初認定となります
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