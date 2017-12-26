Kenzo メンズ Coats & Jackets 送料無料 Yellow & Orange Button-up Parka Twisted トップス メンズ

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陥没乳頭は、出ているはずの乳首が引っ込んだ状態のことを言います。
これは、日本人の女性に多く見られる症状です。刺激すると出てくる場合は特に問題はありませんが、
重度の場合は、そのままにしておくと授乳時の妨げになったり、乳頭や乳腺の炎症の原因になったりすることがあります。
しかも、衛生面における問題はさらに深刻と言えます。
- こんな人におすすめ
-
- 乳頭が引っ込んでいる。しかも、刺激しても出てこない。
- 乳頭に痛みやかゆみがある
- 授乳の際に障害になってしまう。または、授乳への影響が心配な方
- 他院で治療を受けたが、、元に戻ってしまった方
料金
|両乳首
|約44,000円（自己負担分）
|片乳首
|約22,000円（自己負担分）
陥没乳頭治療の流れ
- STEP 1：カウンセリング
- 医師とのカウンセリングを行い、現在の陥没状況を確認した上で、ご希望を伺いします。
その際に、患者様にとって最適な治療を決めます。
- STEP 2：施術開始
- 局所麻酔で行います。
陥没の原因となっている乳首の根本の索状物を切り離し、乳首を引っ張る要因を解消します。
※乳管を再建する場合もございます。
- STEP 3：施術終了（ダウンタイム 、術後の経過）
- 1週間後に抜糸が必要です｡患部の入浴は抜糸後から可能です｡シャワーは、、治療の翌日から可能です。
抜糸までは、程度により 、当院オリジナルの装具を2～4週間のあいだ、、、付けていただきます。
- もう少しお申し込みを検討したいという方は・・・
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