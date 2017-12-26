【30個入】 イーグル2 横葺 雪止金具 D398 先付 S60 高耐食鋼板 ブラック 0161901 羽根タイプ 屋根 降雪 金具 スワロー D PEEK 155mm 【】

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フランチャイズキングホーム > 加盟トラブルQ＆A > 加盟店の過失相殺

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Q　本部の説明義務違反により債務不履行責任が認められる場合に、加盟店側にどのような事情があれば過失相殺されるのか？
A　仮に本部の賠償責任が認められた場合でも、加盟店が被ったの全額が支払われるわけではく、加盟店も独立時業者として事業のリスクを負うべき立場なのです 『カード対応OK！』##INAX LIXIL【YBC-A10S+DT-356JW】寒冷地・流動方式　　アステオ（ASTEO）。さらに、加盟店側に落ち度があれば、賠償額大幅に減少（過失相殺）されていまいます LIXIL カーポート 縦2連棟24-54型 W2400×L10726 フーゴＲレギュラー ポリカーボネート屋根材。
過去の裁判事例を基に過失相殺が認められているケースを下記にまとめてみました。
①ほかの事業を営んだ経験があり、経営や事業についての知識・経験をあった。
②自己の経営コンサルタントを立ちあわせて、契約締結した。
③当該店舗候補物件について金融機関から融資を断られていた。
④加盟店が自ら本部に対して説明を求めず、調査をしなかった 。
⑤加盟店自体が急いでフランチャイズ契約の締結をした。
⑥本部からの店舗経営改善の指導や援助を拒否した ＯＳＧ　タップ　PNGT16X40XP2.5INT　1本 【オレンジブック掲載商品】。
⑦加盟店が独自の経営方法に固執した。

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    Published on 2017-12-26

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