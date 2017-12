【代引不可】日東工業　PNP25-10JC 　アイセーバ標準動力分電盤 スリムセーバ標準電灯分電盤 【代引不可】 カクダイ専門店

作業を隠す

何らかのプロジェクトの一員として作業している場合にありがちなのですが、ある作業が中途半端な状態になっているときに、ブランチを切り替えてちょっとだけ別の作業をしたくなることがあります。中途半端な状態をコミットしてしまうのはいやなので、できればコミットせずにしておいて後でその状態から作業を再開したいものです。そんなときに使うのが git stash コマンドです。

これは、作業ディレクトリのダーティな状態 (追跡しているファイルのうち変更されたもの、そしてステージされた変更) を受け取って未完了の作業をスタックに格納し、あとで好きなときに再度それを適用できるようにするものです。

例を見てみましょう。自分のプロジェクトでいくつかのファイルを編集し、その中のひとつをステージしたとします。ここで git status を実行すると、ダーティな状態を確認することができます。

$ git status # On branch master # Changes to be committed: # (use "git reset HEAD <file>..." to unstage) # # modified: index.html # # Changes not staged for commit: # (use "git add <file>..." to update what will be committed) # # modified: lib/simplegit.rb #

ここで別のブランチに切り替えることになりましたが、現在の作業内容はまだコミットしたくありません。そこで、 、変更をいったん隠すことにします。新たにスタックに隠すには git stash を実行します。

$ git stash Saved working directory and index state \ "WIP on master: 049d078 added the index file" HEAD is now at 049d078 added the index file (To restore them type "git stash apply")

これで、作業ディレクトリはきれいな状態になりました。

$ git status # On branch master nothing to commit, working directory clean

これで、簡単にブランチを切り替えて別の作業をできるようになりました。これまでの変更内容はスタックに格納されています。今までに格納した内容を見るには git stash list を使います。

$ git stash list stash@{0}: WIP on master: 049d078 added the index file stash@{1}: WIP on master: c264051 Revert "added file_size" stash@{2}: WIP on master: 21d80a5 added number to log

この例では、

git stash apply

git stash apply stash@{2}

$ git stash apply # On branch master # Changes not staged for commit: # (use "git add <file>..." to update what will be committed) # # modified: index.html # modified: lib/simplegit.rb #

、以前にも二回ほど作業を隠していたようです。そこで、三種類の異なる作業にアクセスできるようになっています。先ほど隠した変更を再度適用するには、stash コマンドの出力に書かれていたようにコマンドを実行します。それよりもっと前に隠したものを適用したい場合はのようにして名前を指定することもできます。名前を指定しなければ、Git は直近に隠された変更を再適用します。

Git がファイルを変更して、未コミットのファイルが先ほどスタックに隠したときと同じ状態に戻ったことがわかるでしょう。今回は、作業ディレクトリがきれいな状態で変更を書き戻しました。また、変更を隠したときと同じブランチに書き戻しています。しかし、隠した内容を再適用するためにこれらが必須条件であるというわけではありません。あるブランチの変更を隠し、別のブランチに移動して移動先のブランチにそれを書き戻すこともできます。また、隠した変更を書き戻す際に 、現在のブランチに未コミットの変更があってもかまいません。もしうまく書き戻せなかった場合は、マージ時のコンフリクトと同じようになります。

さて、ファイルへの変更はもとどおりになりましたが、以前にステージしていたファイルはステージされていません。これを行うには、 git stash apply コマンドに --index オプションをつけて実行し、変更のステージ処理も再適用するよう指示しなければなりません。先ほどのコマンドのかわりにこれを実行すると、元の状態に戻ります。

$ git stash apply --index # On branch master # Changes to be committed: # (use "git reset HEAD <file>..." to unstage) # # modified: index.html # # Changes not staged for commit: # (use "git add <file>..." to update what will be committed) # # modified: lib/simplegit.rb #

apply オプションは、スタックに隠した作業を再度適用するだけで、スタックにはまだその作業が残ったままになります。スタックから削除するには、 git stash drop に削除したい作業の名前を指定して実行します。

$ git stash list stash@{0}: WIP on master: 049d078 added the index file stash@{1}: WIP on master: c264051 Revert "added file_size" stash@{2}: WIP on master: 21d80a5 added number to log $ git stash drop stash@{0} Dropped stash@{0} (364e91f3f268f0900bc3ee613f9f733e82aaed43)

あるいは git stash pop を実行すれば、隠した内容を再適用してその後スタックからも削除してくれます。

隠した変更を適用して何らかの作業をした後に、先ほどの適用を取り消してしまいたくなることもあるでしょう。そんなときに使えそうな stash unapply コマンドは git にはありませんが、同じような操作をすることはできます。適用した変更を表すパッチを取得して、それを逆に適用すればいいのです。

$ git stash show -p stash@{0} | git apply -R

名前を指定しなければ、Git は直近に隠した変更を使うものとみなします。

$ git stash show -p | git apply -R

次の例のようにエイリアスを作れば、Git に stash-unapply コマンドを追加したのと事実上同じことになります。

$ git config --global alias.stash-unapply '!git stash show -p | git apply -R' $ git stash apply $ #... 何か作業をして ... $ git stash-unapply

作業をいったん隠し、しばらくそのブランチで作業を続けていると、隠した内容を再適用するときに問題が発生する可能性があります。隠した後に何らかの変更をしたファイルに変更を再適用しようとすると、マージ時にコンフリクトが発生してそれを解決しなければならなくなるでしょう。もう少しお手軽な方法で以前の作業を確認したい場合は git stash branch を実行します。このコマンドは、まず新しいブランチを作成し、作業をスタックに隠したときのコミットをチェックアウトし、スタックにある作業を再適用し、それに成功すればスタックからその作業を削除します。

$ git stash branch testchanges Switched to a new branch "testchanges" # On branch testchanges # Changes to be committed: # (use "git reset HEAD <file>..." to unstage) # # modified: index.html # # Changes not staged for commit: # (use "git add <file>..." to update what will be committed) # # modified: lib/simplegit.rb # Dropped refs/stash@{0} (f0dfc4d5dc332d1cee34a634182e168c4efc3359)

これを使うと、、、保存していた作業をお手軽に復元して新しいブランチで作業をすることができます。