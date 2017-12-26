YKKAP窓サッシ 引き違い窓 フレミングJ[Low-E複層防犯ガラス] 2枚建[面格子付] 横格子[半外付]透明4mm+合わせ透明7mm：[幅1800mm×高970mm] フロアヒンジ ビノイエ 住宅用クッションフロア

雪工学会 事務局の移転について(2017年4月)

3月 28th, 2017

2017年4月1日より、委託先の変更に伴い学会事務局が移転します サンゲツ 店舗用クッションフロア サンドストーン 品番CM-1242 サイズ 200cm巾×3m 送料込！。

住所・電話・連絡先メールアドレス等全てが変更になりますので、ご注意願います。

新しい事務局は以下のとおりです。

≪新事務局≫

〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋 １－１－１パレスサイドビル

株式会社毎日学術フォーラム内 日本雪工学会事務局

TEL :03-6267-4550

FAX :03-6267-4555

Email:maf-snow＠mynavi.jp

（＠は大文字ですので、小文字に変えてご利用下さい。)