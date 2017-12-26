YKKAP窓サッシ 引き違い窓 フレミングJ[Low-E複層防犯ガラス] 2枚建[面格子付] 横格子[半外付]透明4mm+合わせ透明7mm：[幅1800mm×高970mm] フロアヒンジ ビノイエ 住宅用クッションフロア

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日本雪工学会

 

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会則・細則等の改定・制定について

6月 5th, 2017

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2017-12-26

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By 2017-12-26

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雪工学会 事務局の移転について(2017年4月)

3月 28th, 2017

2017年4月1日より、委託先の変更に伴い学会事務局が移転します サンゲツ　店舗用クッションフロア　サンドストーン　品番CM-1242　サイズ　200cm巾×3m 送料込！。

住所・電話・連絡先メールアドレス等全てが変更になりますので、ご注意願います。

新しい事務局は以下のとおりです。

≪新事務局≫

〒100-0003　東京都千代田区一ツ橋 １－１－１パレスサイドビル
株式会社毎日学術フォーラム内 日本雪工学会事務局
TEL :03-6267-4550
FAX :03-6267-4555
Email:maf-snow＠mynavi.jp
（＠は大文字ですので、小文字に変えてご利用下さい。)

 

Posted in News | 雪工学会 事務局の移転について(2017年4月) はコメントを受け付けていません TM1　アペックスルーフ　物置　ガーデナップ　メタルシェッド　MetalSheds　トライメタル　TRIMETALS ホンダ(HONDA) 耕うん機 FG201 スーパー整地レーキ55 宮丸 11513。。

雪氷研究大会（2017・十日町）スペシャルセッションの募集案内

3月 22nd, 2017

日本雪工学会会員の皆さま

雪氷研究大会（2017・十日町）のスペシャルセッションの募集案内が公開されております．

詳細は，雪氷研究大会（2017・十日町）ホームページから「スペシャルセッション」のページをご覧ください．
https://sites.google.com/site/x2017jcsir/

「2017スペシャルセッション申込書」に必要事項を記入いただき，添付ファイルで雪氷研究大会（2017・十日町）プログラム委員会に申し込んでください．
なお「2017スペシャルセッション申込書」は「スペシャルセッション」のページよりダウンロードしてください．

応募できる方：日本雪氷学会および日本雪工学会の会員
募集期間：2017年3月21日（火）から5月12日（金）（締め切り厳守）
送付先：雪氷研究大会（2017・十日町）プログラム委員会
Eメールアドレス：jcsir2017_prog@googlegroups.com
Eメールのタイトル：2017スペシャルセッション申込
提案申請書のファイル名：申請者名とする

雪氷研究大会（2017・十日町）プログラム委員会

Posted in etc | 雪氷研究大会（2017・十日町）スペシャルセッションの募集案内 はコメントを受け付けていません YKKAP窓サッシ 装飾窓 フレミングJ[複層防音ガラス] 台形FIX窓 5寸勾配[透明5mm+透明4mm]：[幅780mm×高770mm] 。。

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