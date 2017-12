Cole Haan メンズ Oxford 送料無料 Dark Brown Martino Apron Ox II レディース レディース Bold新作激安通販

出口工業は 2014年3月26日に ISO9001を認証取得しました。 認定範囲は下記の通り。

【本社・左底工場】

1.金属部品(配管・製缶・板金品等)

の設計・開発及び製造

2.精密機械部品の設計・開発及び加工

【日並工場】

金属部品(配管・製缶・板金品等)の製造

◆2016年1月

福岡営業所を開設しました。

◆2015年11月

CNCタレットパンチプレス AMADA EM2510M2 を導入しました。

ハイブリット ドライブ ベンダー AMADA HD1303NT を導入しました。

◆2015年10月

CNC/普通旋盤 TAKISAWA TAC-650 L15 32i-B を導入しました。

CNC横中ぐりフライス盤 KURAKI KBM-11X を導入しました。

ものづくりフェア2015に出展しました。

◆2015年1月

立型マシニングセンタ Mazak MTV-515/40をを導入しました。

◆2014年10月

ものづくりフェア2014に出展します(10月15〜17日)

皆様のお越しをお待ちしています。詳しくは、 http://www.nikkanseibu-eve.com/mono/ をご覧ください。

◆2014年6月

レーザー加工機 三菱電機 ML-3015HDIIを導入しました。

◆2014年5月

CNC/普通旋盤 TAKISAWA TAC-510 L10を導入しました。

◆2014年03月26日

ISO9001の認証を取得いたしました。

◆2014年03月07日

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得いたしました。

◆2013年09月06日

立形マシニングセンタを導入しました。

更に複雑で精度の高い製品の提供と短納期を実現します。

◆2013年09月06日

アルミ 半自動溶接機を導入しました。

◆2013年09月06日

ISO9001 認証取得に向け、全社員一丸となって取り組んでいます。

◆2013年07月24日

日本海事協会溶接士資格 CS TN-2P(3名) SU TN-2P(2名)取得しました。

◆2012年11月28日

監理技術者資格を取得しました。。

◆平成24年度

西そのぎ商工会技能競技大会に弊社より、鉄工2名、旋盤2名参加いたします。

◆2012年11月26日

新型ブロアー乾燥機

TD-1000CBを佐賀大学様に納入致しました。

◆4/1に会社の創立10周年を迎えました。

◆左底工場と日並工場間にインターネット経由でモニタリングが出来る「ネットワークカメラ」を設置しました

◆資格取得

2月3日更新

第一種衛生管理者

取得しました。

◆資格取得

2011年1月5日

高圧ガス製造保安責任者

第三種冷凍機械の資格を2名取得しました。

◆資格取得

12月アルミ溶接(TN−1F)の資格を3名取得しました。

◆安全衛生関係について

10月の下旬から11月の上旬にかけて粉じん職場該当者11名のじん肺健康診断を実施し、社員の健康管理を充実させています。 (医師の所見がなければ1回/3年受診)

◆案内について

11/1〜11/29まで、独立行政法人雇用・能力開発機構長崎センター(ポリテクセンター長崎)のテクニカルメタルワーク科より2名の実習生を受け入れています 。若年者の就職支援について、当社は積極的に取り組んでいます。

◆その他

「エコアクション・21」(EA21)の取り組みについては、講議を受講しこれから種々の活動を前向きに推進します。

2016年5月13日

工場設備ページを更新しました。

2013年12月04日

ホームページをリニューアルしました。

2012年12月14日

トップページと免許有資格者ページを更新しました。

2012年12月1日

TOPページ更新しました。

2012年11月30日

TOPページ、業務内容ページ更新しました。

製品情報

製品情報

2012年11月14日

2012年6月3日

業務内容ページ更新しました。

オリジナル商品

製品情報

作業風景

2012年5月25日

オリジナル製品

『ブロア乾燥機』

動画アップ致しました。

2011年6月29日

TOPページ更新致しました。

2011年2月3日

TOPページ変更

免許有資格者

更新しました。

2011年1月15日

TOPページ変更

免許有資格者

更新しました。

2010年12月21日

ホームページリニューアル更新致しました。

Cole Haan メンズ Oxford 送料無料 Dark Brown Martino Apron Ox II レディース レディース Bold激安専門店 長崎県西彼杵郡時津町にある「出口工業株式会社」は各種配管・製缶・精密機械加工を主に行っております。

「品質」「価格」「納期」の顧客満足度にお応えする為、設計部門を設立し、設計から製作、施工までトータルで対応いたします。電気工事も対応可能!制御につきましても設計から制御盤の製作・組付けまでいたします! また、弊社では、環境への取り組みの為、平成24年に取得したエコアクション21のガイドラインに沿った省エネルギー、省資源、廃棄物削減等の継続的な改善の実行、また、品質管理の徹底・サービスの向上・お客様の信頼にお応えする為、平成26年3月に品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001の認証を取得[1、金属部品(配管・製缶・板金品等)の設計・開発及び製造 2、精密機械部品の設計・開発及び加工]し、全社員一丸となり、品質の向上に取り組んでいます。

技術と技能を兼ね備えた人材の育成と、お客様に信頼されるよきパートナーとして皆様のご要望に応えるべく、全力で前進しています!

「夢・誠実・創造」を社訓とし、夢をかたちに・真心をかたちにします!

まずは、お気軽にお問い合わせください。。。