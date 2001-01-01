Cole Haan メンズ Oxford 送料無料 Dark Brown Martino Apron Ox II レディース レディース Bold新作激安通販

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長崎県西彼杵郡時津町にある「出口工業株式会社」は各種配管・製缶・精密機械加工を主に行っております。
また、弊社では、環境への取り組みの為、平成24年に取得したエコアクション２１のガイドラインに沿った省エネルギー、省資源、廃棄物削減等の継続的な改善の実行、また、品質管理の徹底･サービスの向上･お客様の信頼にお応えする為、平成26年3月に品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001の認証を取得[１、金属部品(配管・製缶・板金品等）の設計・開発及び製造 ２、精密機械部品の設計・開発及び加工]し、全社員一丸となり、品質の向上に取り組んでいます。
技術と技能を兼ね備えた人材の育成と、お客様に信頼されるよきパートナーとして皆様のご要望に応えるべく、全力で前進しています！
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出口工業株式会社
〒851-2106 長崎県西彼杵郡時津町左底郷1-7
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