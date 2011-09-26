［ナンガ/NANGA］シュラフ 寝袋 オーロラライト450DX AURLT450 ブルー R IS-05 DESCENTE ７

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ある人に他と外の使い分けについて質問されました（ここでは、両方ともほかと読みます）
以下、簡単に調べてみました。
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結論から言えば、どっちを使ってもいいみたいです。
常用漢字表によると他は【タ Outdoor Research Blackridge Pullover Hoodie - Men's Charcoal アウトドア メンズ 男性用 パーカー スウェット Hoodies & Sweatshirts、ほか】とあります。だからその他は グリップスワニー GRIP SWANY ファイアーパーカーIV GSJ-28 [焚き火 ウェア]、、「そのた」「そのほか」と読めます。 また外は【ガイ スパンエステル アンカーロープ 10mx100m、ゲ、そと、ほか、はず-す ■キャリーバッグ（フローター用） ゼファーボート Zephyr Boat 釣り フィッシング マリンレジャー ボート 移動 持ち運び、はず-れる】 とありますからその外を「そのほか」と読んでも全然問題ありません。 ただし他の字は ２０１０年１１月３０日の内閣告示まで、、【た】としか読めませんでした。意外に 限定25%OFF フェニックス【phenix】 2017-2018 メンズ スキーウエア ツーピース (ps7722p30-bk)【】
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広辞苑でほかの項を見ると、漢字では『他』『外』の両方とも出ています。だから、普通に使う場合にはどっちでもいいようです。
どうしても気になるようだったら、この際『ほか』とひらがなで書くのが一番無難かもしれません。
（ほととんぼは国語に精通しているわけではありません。この記事は参考程度に読んでください）
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