三栄水栓(SAN-EI)　Y50750H-2T-UJP-13　立水栓｜洗面所用 引き違い窓 2-4038-02 ウェルナット格安販売

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青少年の雇用の促進などを図り、 、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少年に対して、適切な職業選択の支援に関する措置や、職業能力の開発・向上に関する措置などを総合的に行えるよう、勤労青少年福祉法、職業安定法、職業能力開発促進法などの一部が改正され、「青少年の雇用の促進等に関する法律」（若者雇用促進法）などが平成27年10月1日から順次施行されました。

【若者雇用促進法に基づく主な施策】

(1) 事業主による職場情報の提供の義務化（平成28年3月1日施行）

(2) 労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理（平成28年3月1日施行）

(3) 優良な中小企業の認定制度の創設（平成27年10月1日施行）

○主なリーフレット

青少年の雇用の促進等に関する法律等リーフレット [792KB]

若者雇用促進法のあらまし（若者向け） [2904KB]

就労実態等に関する職場情報を企業に求めることができるようになります！（学生等向け） [270KB]

ハローワークでは労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません！ [226KB]

○リンク

厚生労働省ホームページ「青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法など）が平成27年10月から順次施行されます！」

平成28年度（平成29年3月）大卒等求人は、公開されました！

平成29年3月卒業・修了予定者向けのハローワーク新卒求人の公開が始まりました。全国の数多くの新卒者向け求人を取りそろえてご覧いただけますので、学生の皆様は、最寄りの県内ハローワーク又は新潟新卒応援ハローワークを、是非ご利用下さい。

また、厚生労働省では、「大卒等就職情報WEB提供サービス（http://job.gakusei.go.jp/)」で、以下のサービスを行っています。

(1) 全国のハローワーク等で受理した求人票の検索

(2) 面接会・セミナーなどイベント情報の検索

(3) 全国の企業情報の検索

(4)「クラブ会員」登録をしていただくとイベント情報などをメールでお知らせ

★新潟新卒応援ハローワーク又は県内ハローワークでは、面接の受け方セミナーなど様々なセミナー、履歴書の添削など

大学等卒業予定者の就職をサポートしておりますので、是非一度足をお運び下さい。

「卒業・修了予定者の大卒等の就職・採用活動時期」について

新規大学卒業予定者等の就職・採用活動の開始時期については、学生が学業に専念し、多様な経験ができる環境づくり等をさらに

進めるため、企業側、大学側、関係省庁において議論を行い、平成29年度（平成30年3月卒）の大学等卒業予定者についても、28年度同様、学生の学業への配慮を十分に行いながら、広報活動開始時期については、採用選考活動開始時期についてはとすることになりました。

求人情報検索

全国のハローワークが受け付けた求人票の検索。

全国の面接会・セミナーなどイベント情報の検索。

全国の企業情報の検索。

「クラブ会員」登録をしていただくとイベント情報などをメールでお知らせ。

・おぢや・かわぐち・うおぬま企業ガイド

上越地区

・上越企業ガイド ・柏崎職安管内雇用促進協議会 ・企業ガイド糸魚川 ・企業ガイドみょうこう

・求人票プラス企業情報（ハローワーク妙高）

県内全域

・ジョブカフェカンパニー

U・Iターンをお考えの学生の方へ

○ 首都圏在学の学生の方は、「にいがたUターン情報センター」を是非、ご利用ください。

専門のスタッフが情報提供を行いながら、Uターン就職をはじめ各種ご相談に応じます。

「にいがたUターン情報センター」

東京都渋谷区神宮前4-11-7 「表参道・新潟館ネスパス」 2階

○ 首都圏以外の学生の方は、全国の都道府県に設置している新卒応援ハローワークもご利用ください。（所在地等はこちら）pdf

○ ”新潟生活”のためのポータルサイト「niiGET（ニイゲット）」

新潟での生活の魅力やU・Iターンの体験談など価値ある情報を提供しています。（運営：新潟NPO協会）

お役立ち情報

○ 就職活動のポイント

・ 就職とは何か ～就職活動を始める前に～

・ 就職活動の開始 ～内定を得るために～

○ 知って役立つ労働法 ～働くときに必要な基礎知識～ 11年10月改定(PDF 730KB)

○これってあり？まんが 知って役立つ労働法Q＆A

○ 相談窓口を設置しています。

『働いている企業の労働条件等に疑問やお悩み（長時間労働やサービス残業など）のある方は、

お気軽に新卒応援ハローワークまたは最寄りのハローワークへご相談ください。』

○ 職場での悩み等仕事に関することであれば、

『仕事に関する悩みや不安等を抱えた時は、新卒応援ハローワークまたは最寄りのハローワークへご相談ください。』

○ メルマガ 「ハローワーク新卒応援通信」

大学等で学生の就職支援に携わっている方、就職活動中の学生の皆様に対し、ハローワークで行っているサービスや

イベント情報を定期定期に提供する厚生労働省運営のメールマガジンです。

購読希望の方は、厚生労働省若年者雇用対策室（jyakunen@mhlw.go.jp）まで、

件名を「ハローワーク新卒応援通信の配信登録」として空メールを送信してください。

新潟新卒応援ハローワーク 就活応援メニュー

専門のジョブサポーターが求人情報の集め方、求人条件の見方、就職活動の進め方や悩み事など、就職活動全般についての

ご相談に応じます。また、面接指導や応募書類の添削、求人開拓なども行っています。

地元企業はもちろん、全国のハローワークで受け付けた求人を専用のパソコンで検索・閲覧できます。

一般求人（すぐに働ける方の求人）情報も検索・閲覧できます。

合同企業説明会を随時開催しています。面接会は多くの企業と出会える絶好の機会ですので、是非、積極的にご参加ください。

また、毎月就職活動に役立つセミナーも開催しています。

企業から収集した、企業の新卒者育成方針・求める人材、社長からのメッセージなどの詳細な情報を写真付きで公開する

「求人票プラス企業情報」を閲覧できます。

また、インターネットもご利用いただけるので 、企業研究にご活用ください。

就職活動のノウハウや面接の受け方、職業についての解説などを自由にご覧いただけます。

専門のカウンセラーがあなたの悩みをじっくりうかがいます。「就職活動のストレスで落ち込んでいる…。」、「就職のことで家族と

トラブル…。」など心理的なサポートを行っています。（毎週月曜日・要予約）→

自分自身に何の仕事が向いているのか、何をしたいのかわからないという方へ、職業適性をセルフチェックできるシステムを

設置しています。 希望の方は、、、診断後の結果をもとにカウンセリングも実施します。

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