フレンド商会 レパード　ロードレーサーFriend Leopard 杉並 オーダー自転車ビンテージ シマノ600 TANGE クロモリ 旧車 SSD REVOLUTION 8.0

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江田島市消防本部には軽自動車の救急車が配備されています。乗車定員は、規格上4名（救急隊3名+患者1名）、付き添いの人は乗れませんが、普通の救急車では入れなかった島の狭い道を走行できます。

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頼むぞ、チビキュウ♪出動だ！
江田島市消防本部の軽自動車の救急車。

江田島市消防本部・能美出張所の「鹿川救急２」

平成25年12月26日から運用を開始した、中国地方では最初の軽自動車の救急車です PROX 3Dインナー ネオプレンウェダー フェルト PX5505 ウェーダー 胴長 ウェダー。
乗車定員は、規格上4名（救急隊3名+患者1名）、付き添いの人は乗れませんが、普通の救急車では入れなかった島の狭い道を走行できます。
小さな車内ですが、通常の救急車と同じく、心肺蘇生の処置などができる十分な装備を積載しています。

小さい頃に読んだ絵本のミニパト「ぱとくん」を思い出し、なんだか「頑張れ」と言いたい気分です♪

消防署員さんの話では、搬送時間などが約5分は短縮できているとのことです。
導入にあたっては、島の各所での地道な侵入可能路の現場確認・データ作り、救急車としての架装、市民に理解を得るための告知・説明など、苦労もたくさんあったようです。

昨年度の出動回数は50件、本年度も現在までで12件の出動（※注）をしています 【500円offクーポン 12/13 9:59まで】 【ブッシュネル】 双眼鏡 ウォータープルーフ8 日本正規品 [望遠倍率：8倍] #BL158026 【スポーツ・アウトドア:スポーツ・アウトドア雑貨】【BUSHNELL】。
ドクターヘリ（昨年度50件・本年度現在13件の出動※注）とともに、島の救急治療に役立っています ダカイン DAKINE メンズ サイクリング ウェア【Charger Jerseys】Color By Numbers。
近年、江田島市内に整備の進んだ簡易ヘリポートのおかげで、市内各所から約7分でヘリポートに搬送できるようになっています
2017-12-26

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また、ドクターヘリに患者を託すことにより、少ない島の救急隊員・車両を、いち早く次の患者の対応にまわせるようになりました。

狭い道に入れる軽救急車、高度な医療が行える病院へ素早く搬送できるドクターヘリは、今まで助からなかった命が救えるありがたい存在です。
日本のいろんな場所でもっと活躍をする日が来ることを期待しています。

※注：出動件数（取材日：2015年3月20日時点）

2015年3月　ＧＯ江田島委員会

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(追記)
平成28年4月1日より、江田島市で２台目の軽救急車の運用が始まりました。今回江田島消防署に配備された新規の1台と、既存の1台との合計２台の軽救急車により江田島市全域をカバーする形になりました Analog Rover Jacket - Men's Surplus Camo Dark Khaki メンズ 男性用 アウトドア スノーボード スノボ ジャケット コート アウター Snowboard Jackets。（写真は 【ショップ限定スマホエントリーでP10倍 12/9 10:00～】SEATTLE SPORTS/シアトルスポーツ シアトルスポーツ ソフトクーラー 25QTサイズ ホワイト クーラーボックス 軽量 クーラーバッグ 保冷バッグ ソフトクーラー 12570013 【ZAKK】江田島市消防本部HPより

2016年4月　GO江田島委員会

所狭しと並ぶ機材。ベットの長さは180ｃｍ ★炭や匠★14時までのご注文で即日発送★【】跳ねにくい！ ラオス 備長炭 15kg×2箱(30kg) Mサイズ 切上丸 直径3.5cm～4.5cm 長さ11cm～19cm 防災用 飲食店 炭火焼♪業務用 飲食店 焼鳥 炉端 BBQ キャンプ お花見 居酒屋 鰻 燃料 暖房 調湿 消臭 浄水にも最適♪。
自動心マッサージ器も装備、心肺蘇生などの処置も行える。

小さくても機能は充実。装備は通常の救急車とほぼ同等。
軽自動車の規格を超えないために赤色灯の設置にも工夫がされている。

「安心ですね！！」

江田島市消防本部／チビキュー～江田島情報～

江田島を守る 。江田島市消防本部 【500円offクーポン 12/13 9:59まで】 【モルテン】 記念ボール バスケットボール 7号球 [カラー：ゴールド] #BGSL7 【スポーツ・アウトドア:スポーツ・アウトドア雑貨】【MOLTEN】。
ホームページは江田島市役所のホームページ内にあります。
消防・救急に関する様々な情報やペーパークラフトなどもあります。
12月2日19時から12月7日1時59分までポイント2倍【カスタムモデル】JBEAM GLORIOUS FAIRWAYWOOD ATTAS FW IP BLUEジェイビーム グローリアス フェアウェイウッド アッタス FW IPブルー江田島市消防本部のホームページ

平成23年３月11日（金）に発生した東日本大震災の際には、緊急消防援助隊を派遣。（写真2点は江田島市役所ホームページより

Sun Mountain Golf- Ladies Three5 Stand Bag Baja-Black-White G620026 ゴルフ　カートバッグ　【送料無料】【代引不可】【不可】

自分のまちは、
自分で守る。


消防団員募集！
地域防災にあなたも参加しませんか

江田島市消防本部

(消防団員募集ちらし

江田島市消防出初式　

（1月初旬）
大勢の市民が見守るなか、勇壮な分列行進や公開訓練、一斉放水を行い、日ごろの訓練の成果を披露。

※写真は江田島市役所・江田島市消防本部のページより引用）

江田島への移住・お引越しのススメ

海と共に暮らす。。充実した毎日を島で暮らそう！


江田島観光の人気スポット

江田島の様々なスポット・お店・モノの紹介ページです [セール品]特注カスタムクラブ ヤマハ 2017年モデル インプレス UD+2 アイアン N.S. PRO MODUS3 TOUR 105 シャフト 4本セット[＃7-P]。。
(えたじまんのページへ)

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江田島市消防本部／軽自動車の救急車

江田島オススメ情報

ＰＩＣＫ　ＵＰ　えたじまん

ETTA JAZZ CAFE

美しい瀬戸内海の景色を楽しみながらのイタリアンやドイツ料理など多国籍料理がが楽しめます スバイク 子供用 P-16 SbykeBMX スケートボード キックボード 【送料無料】。

江田島オリーブファクトリー

江田島産の良質なオリーブオイルの発信基地として地元食材を使ったイタリアン・レストラン。

島の駅　豆が島

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江田島で牡蠣を食べる

（冬季限定）牡蠣の名産地、江田島で新鮮で美味しい牡蠣が食べれる人気店をピックアップ。。

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