フレンド商会 レパード　ロードレーサーFriend Leopard 杉並 オーダー自転車ビンテージ シマノ600 TANGE クロモリ 旧車 SSD REVOLUTION 8.0

頼むぞ、チビキュウ♪出動だ！

江田島市消防本部の軽自動車の救急車。

江田島市消防本部・能美出張所の「鹿川救急２」



平成25年12月26日から運用を開始した、中国地方では最初の軽自動車の救急車です PROX 3Dインナー ネオプレンウェダー フェルト PX5505 ウェーダー 胴長 ウェダー。

乗車定員は、規格上4名（救急隊3名+患者1名）、付き添いの人は乗れませんが、普通の救急車では入れなかった島の狭い道を走行できます。

小さな車内ですが、通常の救急車と同じく、心肺蘇生の処置などができる十分な装備を積載しています。



小さい頃に読んだ絵本のミニパト「ぱとくん」を思い出し、なんだか「頑張れ」と言いたい気分です♪



消防署員さんの話では、搬送時間などが約5分は短縮できているとのことです。

導入にあたっては、島の各所での地道な侵入可能路の現場確認・データ作り、救急車としての架装、市民に理解を得るための告知・説明など、苦労もたくさんあったようです。



昨年度の出動回数は50件、本年度も現在までで12件の出動（※注）をしています 【500円offクーポン 12/13 9:59まで】 【ブッシュネル】 双眼鏡 ウォータープルーフ8 日本正規品 [望遠倍率：8倍] #BL158026 【スポーツ・アウトドア:スポーツ・アウトドア雑貨】【BUSHNELL】。

ドクターヘリ（昨年度50件・本年度現在13件の出動※注）とともに、島の救急治療に役立っています ダカイン DAKINE メンズ サイクリング ウェア【Charger Jerseys】Color By Numbers。

近年、江田島市内に整備の進んだ簡易ヘリポートのおかげで、市内各所から約7分でヘリポートに搬送できるようになっています

2017-12-26



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