●先行抽選予約の場合 抽選後、当選されたお客様のみ、期間内であれば予約抽選受付サイト内の「予約履歴」よりキャンセルが可能です。

期間外の場合はアニメイトカフェサポートセンター（0800-8004844）にてご予約のキャンセルを承ります。 ※キャンセル期間につきましては予約抽選受付サイト内の「予約履歴」または当選メールをご確認ください。

※万が一、ご来店当日のキャンセルをご希望される場合はご予約されたアニメイトカフェ店舗までお電話にてご連絡をお願いいたします。 。 ●空席予約の場合 期間内であれば予約完了メールに記載されているURL、またはこちらよりキャンセルが可能です。 ※キャンセル期間につきましては予約完了メールをご確認ください 。

※期間外のキャンセルにつきましては、ご予約されたアニメイトカフェ店舗までお電話にてご連絡をお願いいたします。

キャンセルをご希望のお客様につきましては、必ず上記をご確認の上、キャンセル手続きをお願いいたします。 。

万が一、事前のご連絡無くご来店されなかったお客様につきましては今後アニメイトカフェの抽選予約が当選しづらくなる可能性がございます。

あらかじめご了承ください。。。