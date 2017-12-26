 >  >  > スキーウェア パンツ/PHENIX フェニックス デモゲームプロ PF772OB10(2018)

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2017-12-26


2010年7月よりイスラエルで棲息中。友人たちへイスラエルでの暮らしをお伝えするテキストと写真


by lehitraot

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Beit Guvrin
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今、何時ですか

今、ウルパンでは時間の尋ね方と答え方を目下練習中。



ところで、時間と言えば。
わたしが日本で買ったヘブライ語テキストには次のような例文がのっている。

すみません、何時ですか？(a)
時計を持っていないわ。 (b)
だいたい何時ですかねぇ。 (c)
10時か10時15分でしょう。 (d)
どうも。 (e)

(文章後の記号は私が付加しました)

これでは、時計を持っていないもの同士が、

、時間についての世間話をしただけで
結局、何時か？は解決してないんじゃないか！！と思っていましたが
今では、すごく正しい。とてもイスラエルっぽいー！！と思います。

(a)すみません、何時ですか？
　たとえ知らない人であっても、その辺にいる適当な人をつかまえて何かを尋ねる。
　コレ、日常茶飯事。
(c)だいたい何時ですかねぇ。
　１回じゃ引き下がらない。ダメもとで食いついてみる。
　ハングリー精神は旺盛な方。
(d)10時か10時15分でしょう。
　サービス精神からか、不確定事項でも自信満々に伝えてくることが多い。
　本人は親切心なのだが、これには要注意。全然違うことも多いですよー。
　…そして、ここら辺でだいたい第三者が割って入ってきて正しい時間が分かったり
　さらに世間話が拡大していったりします。

という訳で、この短い例文の中にイスラエル人を理解するうえで、
いくつかの重要な示唆が含まれているように感じました。


ちなみに、ウルパンで使っているテキストではなぜか「ウライ」(多分、英語だとmaybe)が多用されていて、「だいたい何時くらいか分かりますか？」みたいな日本語によくなじむ曖昧表現が、例文として載っています。英語圏の人は気持ち悪そうだ。

かと思えば、、朝とか午前とか昼とか夕方とか夜の区分はすごくうるさくて、
「朝の11時」とか言うと、11時は朝じゃないでしょー。と
「午前11時」への訂正をものすごく求められます。
イスラエル人だって 、その人ごとの感覚で使い分けてるレベルなのにー。
午前と午後さえ分かればいいんじゃないか？と必死に抵抗する日本人とアメリカ人、、、往生際悪し。
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by lehitraot | 2010-10-11 21:35 | ウルパン

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