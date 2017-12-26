演劇
人形劇団むすび座「ぶんぶく茶がま/おばあさんとマリーちゃん」

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ぶんぶく茶がま

むかしむかし、いたずらの大好きな元気な子だぬきがいました。

　ある日、和尚さんをおどろかそうと『茶がま』に化けます。

ところが 、、いたずらがすぎて和尚さんが大切にしていた掛け軸を破ってしまいました。

さあ、大変！そこで子だぬきは、見せ物小屋で綱渡りをすることに・・・

 

脚本・演出：永草友士

美術：工房太郎

音楽：八幡美佳

 

おばあさんとマリーちゃん

一人暮らしのおばあさん、ある日公園でかわいい子犬と遊びました。

それがあんまり楽しくて「そうだ、いぬを飼おう！名前はマリーよ。ご飯も散歩もいつも一緒、はやくおいで、マリーちゃん」。

　おばあさんは”どなたかいぬをください。たいせつにします”とはり紙をして楽しみに待っていました。

ところが、そこへやって来たのは・・・

 

作：織茂恭子（福音館書店刊）より

脚色・演出：和田周子

美術：小辻賢典

音楽：塩沢くみ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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