WOOLRICH レディース SWEATERS AND SWEATSH 送料無料 Light green Cardigan シューズ 【送料無料】 Trina

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入院手続｜　お部屋　｜　入院の時の持ち物　｜　看護・給食
面会時間と外出・外泊など　｜　入院費用・会計　｜　緊急時
退院手続・医療相談　｜　その他
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  1. 医事課入退院受付へおいでください。
  2. をお持ちください。
    • これらの提出が遅れますと自費扱いになります 。
    • 入院中に保険証が変わった場合は入退院受付又は病棟事務員にご提示ください。
    • 入院時にを記入いただいております。


  3. 退院後に、各種診断書・証明書が必要な場合は、医事課入退院受付までお申し出ください。
  4. 入院期間中、毎月1回保険証を確認させていただきます。
  5. 退院時にも保険証を確認させていただきます。
  6. 入院の際に医療安全の為をしていただきます。[リストバンドとは？]
  7. についてはコチラをご覧下さい。
 
 
 
 
 

お部屋
 

  • 特別室、個室は保険の適用がありませんので、室料差額は自己負担となります。
  • 治療上の必要により、お部屋を変更することもありますので、ご了承ください。
 
 
 
 
 
 

入院時の持ち物
 
  • 携帯品はなるべく少なくし、次のような身の回りの品をお持ちください。
 
  • パジャマ類
  • 下着類
  • バスタオル
  • 洗面用具
  • 湯のみ
  • はし
  • スプーン
  • 上履き
  • 服用中の薬（内服薬、軟膏など）
  • 印鑑、健康保険証など。

    ※日用品類は病院の売店でお求めになることもでき
    　 ます。
    ※日用品のレンタルもございます。
  

 
  • 現金・貴重品等は原則として、ご自分で管理していただきますので、十分にご注意ください。
  • テレビ等家電製品のお持込みは、ご遠慮ください。
  • 総合医療センター1階に東邦銀行と郵便局があります。
 
 
 
 

看護・給食
 
 
 
 
 
 
 

面会時間と外出・外泊など
 
  • 面会の時間は原則として自由ですが、診療の都合上、午前中の面会は極力ご遠慮ください。
    • 病状等により面会をお断りする場合がございます。
    • 一部の病棟のご面会については異なりますので総合案内でご確認ください。
  • やむを得ない事情により外出・外泊をされる場合は担当医又は看護師にご相談ください。(外出・外泊届の提出が必要となります。)
  • 消灯は午後9時となります。
 
 
 
 
 
 
 
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入院費用・会計
 
  • 健康保険扱いの入院治療費は、厚生労働省の診療報酬点数表(診断群分類に基づく包括制度＝ＤＰＣ)により計算いたします。詳しくは病棟事務員までお問合せください。>>>入院医療の包括評価について
  • 入院会計はに請求させていただきます。(退院時はその都度請求)
  • 会計はにてお支払いください。
  • 会計窓口の取扱時間は病院休診日含む午前8時30分～午後4時30分となります。
  • 上記時間以外は、救急室受付でお支払いできます。

  • キャッシュカード、クレジットカードでもお支払いが可能です。
  • 不明な点がございましたら、病棟事務員にお問い合わせください。
  • 入院会計領収書は所得税の医療費控除申告の際など必要となりますので、大切に保管してください。
  • 入院会計領収書の再発行はいたしておりません。
 
 
 
 
 
 
 
 

緊急時
 
  • 地震・火災など緊急時の非難は、病院職員の指示にしたがって行動してください。
  • 非常階段などについては入院時に看護師より説明いたしますので、あらかじめご確認ください。
  • 尚、全病室にスプリンクラー(自動消火装置)が設置されております。
 
 
 
 
 
 

退院手続き・医療相談など
 

    医療社会福祉課
  1. 『退院のご案内』をお渡しします。

  2. 入院治療費を入退院受付(総合医療センター1階)にてお支払いいただいた後、退院となり
    ます。

  3. 会計終了後、病棟にて診察券、お薬などをお渡します。

  4. 入退院に際しての心配事や困りごとなどございましたらへお気軽にご相談ください。
    • 医療費のお支払
    • 家庭・職場のこと
    • 退院後の心配事　など。
 
 
 
 
 
 

その他
 
  • 病院職員への金品、謝礼などは固くお断りいたします。
  • 病院敷地内は禁煙となっておりますのでご協力をお願い致します。(平成16年10月1日より実施)
  • 入院患者さん御本人の病院駐車場の利用はご遠慮ください。
  • パソコン・携帯電話などのご利用については制限がありますので、職員にご確認ください。
  • 竹田綜合病院へのご希望、ご意見などございましたら職員、又は、リリーボックス（提案箱）にご提言ください。

  • 患者さん、ご家族のご相談、苦情などにつきましては総合医療センター1階の相談窓口にて承っております。お気軽にご相談下さい。。。 患者さん相談窓口


 
 
 
 
 
 
 
 
 
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