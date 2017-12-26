アズワン（AS ONE）　ニューダストアウトドライ　８５８×５３７×１５９５ｍｍ（3-5032-11） (カクダイ) 工具 （電線）

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、建築学、機械理工学、マイクロエンジニアリング、航空宇宙工学、電気工学、電子工学）【NEW/8月15日掲載】

入学手続

・平成29年10月入学者にかかる入学手続きについて 【NEW/8月9日掲載】

各専攻の連絡先・過去の入試問題の取り扱い（平成29年5月現在）

大学院入試に関しては、各専攻からの情報を必ずご覧下さい（下記に各々の大学院入試情報ページへのリンクを掲載しています）。過去の入学試験問題の取扱いについては、各専攻により異なりますので、詳細は志望専攻に問い合わせてください。

社会基盤工学専攻

連絡先

〒615-8540 京都市西京区京都大学桂

京都大学大学院工学研究科 Cクラスター事務区教務第一掛

TEL: 075-383-2967

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開 公開年数 貸出コピー 郵送 資料 ○ 修士のみ 3年 ○ 学外のみ○

前年度分のみ なし

身分証と引き換えに１時間貸出。私費でコピー。9:00～12:00, 13:00～16:00

郵送（返信用封筒：205円切手貼付・送り先記入）

過去一年分はWeb（専攻HP参照）で公開（ただし 数学・物理（力学）：問題の全文，専門：問題の概要）。

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

都市社会工学専攻

連絡先

〒615-8540 京都市西京区京都大学桂

京都大学大学院工学研究科 Cクラスター事務区教務第一掛

TEL: 075-383-2967

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開 公開年数 貸出コピー 郵送 資料 ○ 修士のみ 3年 ○ 学外のみ○

前年度分のみ なし

身分証と引き換えに１時間貸出。私費でコピー。9:00～12:00, 13:00～16:00

郵送（返信用封筒：205円切手貼付・送り先記入）

過去一年分はWeb（専攻HP参照）で公開（ただし 数学・物理（力学）：問題の全文，専門：問題の概要）。

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

都市環境工学専攻

連絡先

〒615-8540 京都市西京区京都大学桂

京都大学大学院工学研究科 Cクラスター事務区教務第一掛

TEL: 075-383-2967

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開 公開年数 貸出コピー 郵送 資料 ○ 修士のみ 3年 ○ 学外のみ○ なし

身分証と引き換えに１時間貸出。私費でコピー。9:00～12:00, 13:00～16:00

郵送（修士 返信用封筒：400円切手貼付・送り先記入）

過去一年分はWeb（専攻HP参照）で公開（メール認証要）。それ以前の二年分は数学（全文）、

、専門（概要）をWeb（専攻HP参照）で公開。

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

建築学専攻

連絡先

〒615-8540 京都市西京区京都大学桂

京都大学大学院工学研究科 Cクラスター事務区教務第一掛

TEL: 075-383-2967

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開 公開年数 貸出コピー 郵送 資料 ○ 修士のみ 3年 ○ 学外のみ○

前年度分のみ なし

専攻窓口において身分証と引き換えに貸出。私費でコピー。9:00～12:00, 13:00～16:00

郵送（修士 返信用封筒：140円切手貼付・送り先記入）

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

機械理工学専攻、マイクロエンジニアリング専攻、航空宇宙工学専攻

連絡先

〒615-8540 京都市西京区京都大学桂

京都大学大学院工学研究科 Cクラスター事務区教務第二掛

TEL: 075-383-3521

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開 公開年数 貸出コピー 郵送 資料 ○ 修士のみ 3年 ○ ○

前年度分のみ なし

専攻窓口において身分証と引き換えに貸出。希望者は私費でコピー可。9:00～12:00, 13:00～16:00

郵送（返信用封筒：250円切手貼付・送り先記入）

Web（http://www.me.t.kyoto-u.ac.jp/ja/admission/exam/）で過去3年分を公開

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

原子核工学専攻

連絡先

〒615-8540 京都市西京区京都大学桂

京都大学大学院工学研究科 Cクラスター事務区教務第二掛

TEL: 075-383-3521

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開 公開年数 貸出コピー 郵送 資料 ○ 修士のみ 3年 ○ ○

3年分 なし

Web（http://www.ne.t.kyoto-u.ac.jp/ja/admission/exam）の問い合わせフォームから所属・氏名を明記してPDFファイルのダウンロードを申し込み。

専攻窓口において身分証と引き換えに貸出。希望者は私費でコピー可。9:00～12:00, 13:00～16:00

郵送（返信用封筒：250円切手貼付・送り先記入）

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

材料工学専攻

連絡先

〒615-8540 京都市西京区京都大学桂

京都大学大学院工学研究科 Cクラスター事務区教務第二掛

TEL: 075-383-3521

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開 公開年数 貸出コピー 郵送 資料 ○ 修士のみ 3年 ○ ○

前年度分のみ なし

専攻窓口において時間を限って貸出。希望者は私費で昨年度１年分に限りコピー可。9:00～12:00, 13:00～16:00

郵送（返信用封筒：250円切手貼付・送り先記入）

Web（専攻HP参照）に入試問題、雑誌「金属」（アグネ技術センター出版）に入試問題および解答例を公開

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

電気工学専攻、電子工学専攻

連絡先

〒615-8510 京都市西京区京都大学桂

京都大学大学院工学研究科 Aクラスター事務区教務掛（電気系）

TEL: 075-383-2077

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開 公開年数 貸出コピー 郵送 資料 ○ 修士のみ 3年 ○ ○ なし

郵送（返信用封筒（角形2号）：400円分切手貼付・送り先記入）または窓口で配布（10:00～12:00, 13:00～16:30）

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

創成化学専攻群（材料化学専攻、高分子化学専攻）

連絡先

〒615-8510 京都市西京区京都大学桂

京都大学大学院工学研究科 Aクラスター事務区教務掛（創成化学専攻群）

TEL: 075-383-2077

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開 公開年数 貸出コピー 郵送 資料 ○ 修士のみ 3年 ○ ○ なし

Web（http://www.s-ic.t.kyoto-u.ac.jp/fro/ja/admission/top）で公開（英語を除く）

英語のみ窓口で配布（10:00～12:00, 13:00～16:30）

郵送希望の場合は、依頼の封筒に「院入試過去問希望」（または 「院入試過去問（英語のみ）希望」）と朱書き明記し（返信用封筒（角形2号）： 切手貼付（英語のみ：205円・全科目：600円）・送り先記入）を送付のこと。

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

先端化学専攻群（物質エネルギー化学専攻、分子工学専攻、合成・生物化学専攻）

連絡先

〒615-8510 京都市西京区京都大学桂

京都大学大学院工学研究科 Aクラスター事務区教務掛（先端化学専攻群）

TEL: 075-383-2077

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開 公開年数 貸出コピー 郵送 資料 ○ 修士のみ 3年 ○ ○ なし

Web（http://www.s-ic.t.kyoto-u.ac.jp/fun/ja/admission/top）で公開（英語を除く）

英語のみ窓口で配布（10:00～12:00, 13:00～16:30）

郵送希望の場合は、依頼の封筒に「院入試過去問希望」（または「院入試過去問（英語のみ）希望」）と朱書き明記し（返信用封筒（角形2号）：切手貼付（英語のみ：205円・全科目：600円）・送り先記入）を送付のこと。

物質エネルギー化学の博士後期課程分については、指導予定教員に申し出ること。

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

化学工学専攻

連絡先

〒615-8510 京都市西京区京都大学桂

京都大学大学院工学研究科 Aクラスター事務区教務掛（化学工学専攻）

TEL: 075-383-2077

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開 公開年数 貸出コピー 郵送 資料 ○ 修士のみ 3年 ○ ○ なし

Web（http://www.ch.t.kyoto-u.ac.jp/ja）で公開

ダウンロードできない場合のみ郵送（返信用封筒（角形2号）：400円切手貼付・送り先記入）または窓口で配付（10:00～12:00, 13:00～16:30）

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、、、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

共通事項に関する連絡先

京都大学工学研究科教務課大学院掛

〒615-8530 京都市西京区京都大学桂

TEL: 075-383-2040 / 2041

E-Mail: 090kdaigakuin-nyushimail2.adm.kyoto-u.ac.jp

参考

平成29年2月実施分

平成28年夏実施分