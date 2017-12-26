アズワン（AS ONE）　ニューダストアウトドライ　８５８×５３７×１５９５ｍｍ（3-5032-11） (カクダイ) 工具 （電線）

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入学試験

 

【 重要 】工学研究科では、平成29年度に実施する入試よりインターネット出願システムを導入します。これに伴い、冊子体での募集要項を廃止します。各募集要項は下記「募集要項」よりダウンロードしてください。

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中国大陸、香港、台湾の大学を卒業し、京都大学工学研究科の大学院生として入学を希望する志願者は、希望する教員とコンタクトをとる前に必ずアドミッション支援オフィス（Admissions Assistance Office/AAO）で手続きを行ってください。詳しくは、以下のホームページに掲載していますので、確認してください。
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/international/students1/ku-aao.html

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インターネット出願

別サイト(https://www.univ-jp.com/kyoto-u-daigakuin/)に遷移します。

合格発表・入学手続

合格発表

平成30年度京都大学大学院工学研究科修士課程合格者受験番号一覧（社会基盤・都市社会系、都市環境工学、建築学、機械工学群 、電気系）【NEW/8月15日掲載】

※受験者本人から開示請求があれば、修士課程入学試験にかかる成績を開示します。申請方法や期間等の詳細は9月1日に工学研究科ホームページに掲載します。

平成29年度10月期京都大学大学院工学研究科博士後期課程合格者受験番号一覧（社会基盤工学、都市社会工学、都市環境工学、建築学、機械理工学、マイクロエンジニアリング、航空宇宙工学、電気工学、電子工学）【NEW/8月15日掲載】

平成30年度4月期京都大学大学院工学研究科博士後期課程合格者受験番号一覧（社会基盤工学、都市社会工学、都市環境工学、

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Posted on 2017-12-26 by admin

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、建築学、機械理工学、マイクロエンジニアリング、航空宇宙工学、電気工学、電子工学）【NEW/8月15日掲載】

 

入学手続

平成29年10月入学者にかかる入学手続きについて　【NEW/8月9日掲載】

各専攻の連絡先・過去の入試問題の取り扱い（平成29年5月現在）

大学院入試に関しては、各専攻からの情報を必ずご覧下さい（下記に各々の大学院入試情報ページへのリンクを掲載しています）。過去の入学試験問題の取扱いについては、各専攻により異なりますので、詳細は志望専攻に問い合わせてください。

社会基盤工学専攻

連絡先

〒615-8540 京都市西京区京都大学桂
京都大学大学院工学研究科 Cクラスター事務区教務第一掛
TEL: 075-383-2967

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開公開年数貸出コピー郵送資料

○ 修士のみ

3年

学外のみ○
前年度分のみ

なし

身分証と引き換えに１時間貸出。私費でコピー。9:00～12:00, 13:00～16:00
郵送（返信用封筒：205円切手貼付・送り先記入）
過去一年分はWeb（専攻HP参照）で公開（ただし 数学・物理（力学）：問題の全文，専門：問題の概要）。

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

都市社会工学専攻

連絡先

〒615-8540 京都市西京区京都大学桂
京都大学大学院工学研究科 Cクラスター事務区教務第一掛
TEL: 075-383-2967

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開公開年数貸出コピー郵送資料

○ 修士のみ

3年

学外のみ○
前年度分のみ

なし

身分証と引き換えに１時間貸出。私費でコピー。9:00～12:00, 13:00～16:00
郵送（返信用封筒：205円切手貼付・送り先記入）
過去一年分はWeb（専攻HP参照）で公開（ただし 数学・物理（力学）：問題の全文，専門：問題の概要）。

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

都市環境工学専攻

連絡先

〒615-8540 京都市西京区京都大学桂
京都大学大学院工学研究科 Cクラスター事務区教務第一掛
TEL: 075-383-2967

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開公開年数貸出コピー郵送資料

○ 修士のみ

3年

学外のみ○

なし

身分証と引き換えに１時間貸出。私費でコピー。9:00～12:00, 13:00～16:00
郵送（修士 返信用封筒：400円切手貼付・送り先記入）
過去一年分はWeb（専攻HP参照）で公開（メール認証要）。それ以前の二年分は数学（全文）、

、専門（概要）をWeb（専攻HP参照）で公開。

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

建築学専攻

連絡先

〒615-8540 京都市西京区京都大学桂
京都大学大学院工学研究科 Cクラスター事務区教務第一掛
TEL: 075-383-2967

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開公開年数貸出コピー郵送資料

○ 修士のみ

3年

学外のみ○
前年度分のみ

なし

専攻窓口において身分証と引き換えに貸出。私費でコピー。9:00～12:00, 13:00～16:00
郵送（修士 返信用封筒：140円切手貼付・送り先記入）

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

機械理工学専攻、マイクロエンジニアリング専攻、航空宇宙工学専攻

連絡先

〒615-8540 京都市西京区京都大学桂
京都大学大学院工学研究科 Cクラスター事務区教務第二掛
TEL: 075-383-3521

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開公開年数貸出コピー郵送資料

○ 修士のみ

3年


前年度分のみ

なし

専攻窓口において身分証と引き換えに貸出。希望者は私費でコピー可。9:00～12:00, 13:00～16:00
郵送（返信用封筒：250円切手貼付・送り先記入）
Web（http://www.me.t.kyoto-u.ac.jp/ja/admission/exam/）で過去3年分を公開

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

原子核工学専攻

連絡先

〒615-8540 京都市西京区京都大学桂
京都大学大学院工学研究科 Cクラスター事務区教務第二掛
TEL: 075-383-3521

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開公開年数貸出コピー郵送資料

○ 修士のみ

3年


3年分

なし

Web（http://www.ne.t.kyoto-u.ac.jp/ja/admission/exam）の問い合わせフォームから所属・氏名を明記してPDFファイルのダウンロードを申し込み。
専攻窓口において身分証と引き換えに貸出。希望者は私費でコピー可。9:00～12:00, 13:00～16:00
郵送（返信用封筒：250円切手貼付・送り先記入）

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

材料工学専攻

連絡先

〒615-8540 京都市西京区京都大学桂
京都大学大学院工学研究科 Cクラスター事務区教務第二掛
TEL: 075-383-3521

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開公開年数貸出コピー郵送資料

○ 修士のみ

3年


前年度分のみ

なし

専攻窓口において時間を限って貸出。希望者は私費で昨年度１年分に限りコピー可。9:00～12:00, 13:00～16:00
郵送（返信用封筒：250円切手貼付・送り先記入）
Web（専攻HP参照）に入試問題、雑誌「金属」（アグネ技術センター出版）に入試問題および解答例を公開

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

電気工学専攻、電子工学専攻

連絡先

〒615-8510 京都市西京区京都大学桂
京都大学大学院工学研究科 Aクラスター事務区教務掛（電気系）
TEL: 075-383-2077

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開公開年数貸出コピー郵送資料

○ 修士のみ

3年

なし

郵送（返信用封筒（角形2号）：400円分切手貼付・送り先記入）または窓口で配布（10:00～12:00, 13:00～16:30）

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

創成化学専攻群（材料化学専攻、高分子化学専攻）

連絡先

〒615-8510 京都市西京区京都大学桂
京都大学大学院工学研究科 Aクラスター事務区教務掛（創成化学専攻群）
TEL: 075-383-2077

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開公開年数貸出コピー郵送資料

○ 修士のみ

3年

なし

Web（http://www.s-ic.t.kyoto-u.ac.jp/fro/ja/admission/top）で公開（英語を除く）
英語のみ窓口で配布（10:00～12:00, 13:00～16:30）
郵送希望の場合は、依頼の封筒に「院入試過去問希望」（または 「院入試過去問（英語のみ）希望」）と朱書き明記し（返信用封筒（角形2号）： 切手貼付（英語のみ：205円・全科目：600円）・送り先記入）を送付のこと。

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

先端化学専攻群（物質エネルギー化学専攻、分子工学専攻、合成・生物化学専攻）

連絡先

〒615-8510 京都市西京区京都大学桂
京都大学大学院工学研究科 Aクラスター事務区教務掛（先端化学専攻群）
TEL: 075-383-2077

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開公開年数貸出コピー郵送資料

○ 修士のみ

3年

なし

Web（http://www.s-ic.t.kyoto-u.ac.jp/fun/ja/admission/top）で公開（英語を除く）
英語のみ窓口で配布（10:00～12:00, 13:00～16:30）
郵送希望の場合は、依頼の封筒に「院入試過去問希望」（または「院入試過去問（英語のみ）希望」）と朱書き明記し（返信用封筒（角形2号）：切手貼付（英語のみ：205円・全科目：600円）・送り先記入）を送付のこと。
物質エネルギー化学の博士後期課程分については、指導予定教員に申し出ること。

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

化学工学専攻

連絡先

〒615-8510 京都市西京区京都大学桂
京都大学大学院工学研究科 Aクラスター事務区教務掛（化学工学専攻）
TEL: 075-383-2077

ウェブサイト

過去の入試問題の取り扱い

公開公開年数貸出コピー郵送資料

○ 修士のみ

3年

なし

Web（http://www.ch.t.kyoto-u.ac.jp/ja）で公開
ダウンロードできない場合のみ郵送（返信用封筒（角形2号）：400円切手貼付・送り先記入）または窓口で配付（10:00～12:00, 13:00～16:30）

※郵送で申込む場合は上記で指定された返信用封筒の他、「要件、希望専攻名、、、連絡先電話番号」を明記した物も添えてください。

共通事項に関する連絡先

京都大学工学研究科教務課大学院掛
〒615-8530 京都市西京区京都大学桂
TEL: 075-383-2040 / 2041
E-Mail: 090kdaigakuin-nyushimail2.adm.kyoto-u.ac.jp

参考

平成29年2月実施分

平成28年夏実施分

ナビゲーション
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