5000円以上送料無料 （業務用セット） ELPA 製氷機浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-108850H 【×20セット】 生活用品・インテリア・雑貨 キッチン・食器 浄水器 レビュー投稿で次回使える2000円クーポン全員にプレゼント コーノ式コーヒーサイフォン ハンドバッグ風 4.2kg全自動洗濯機専門販売

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    Published on 2017-12-26

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    薬膳や中医学を勉強している方、
    知りたい方に送る薬膳や中医学情報

    中薬

    参考：
    「中薬学」上海科学技術出版社、
    「中医臨床のための中薬学」神戸中医学研究会編著
    性味、帰経は「中薬学」(中国高等医薬院校教材)から引用。

    人参(にんじん)

    人参

    オタネニンジン

    分類
    補気薬
    出典
    神農本草経
    処方用名
    人参、野山人参、野山参、園参、養参、吉林参、遼参、朝鮮人参、朝鮮参、高麗参、別直参、生晒参、紅参、大力参、石桂参、白参、糖参、白糖参、移山参、人参髭、参髭尖、参髭、髭参、ニンジン
    基原
    ウコギ科 Araliaceae のオタネニンジン Panax ginseng C.A. MEYER の根。
    加工調整法の違いにより種々の異なった生薬名を有する。
    性味
    甘、微苦/微温
    帰経
    脾、肺
    効能
    大補元気、補脾益肺、生津止渇、安神益智
    1.気虚による危急状態に用いる。
    出血が止まらない、嘔吐と下痢、およびすべての疾病によって生じた元気の極端な虚弱、脈が微かでいよいよ絶えようとする証に用いる。
    元気は人体の最も根本の気であり 、本品は大補元気で、ゆえに救虚脱の効能がある。
    本品を大量に濃く煎服し、すなわち独参湯であるが、これは補気固脱の有効良方である。
    もし四肢が冷たい、出汗など亡陽の症状も兼ねれば、人参に附子を配合し、回陽の効能を強める。例：人参附子湯。
    2.脾気不足に用いる。
    脾胃は後天の本で、生化の源である。
    もし脾胃の機能が不十分であれば、倦怠無力、食欲不振、上腹痞満、嘔吐、下痢などの症状が現れる。
    人参には、元気を補い、脾気を補う効能があって、脾気不足の証には最も適する。
    脾胃気虚に対して、白朮、、茯苓炙甘草など健脾の薬物を配合する。例：四君子湯
    3.肺気虚に用いる。
    人参には元気を補い、肺気を補う作用があり、胡桃蛤蚧などを配合して、肺気虚証の治療に効果がある。例：人参胡桃湯、人参蛤蚧湯。
    4.津液の消耗による口渇、消渇に用いる。
    人参の益気、生津、止渇の作用は、熱病、気津両虚の証に適する。
    身熱口渇、汗が多い、脈が大で無力などの症状があるときには、石膏知母甘草、米などを配合して用いる。
    熱傷気陰による口渇、汗が多い、息切れ、脈が弱などの症状があるときには、麦門冬五味子などを配合する。例：生脈散
    消渇証を治療するときには、乾地黄玄参、麦門冬など養陰生津の薬物を配合して用いる。
    5.心神不安、不眠多夢、驚悸健忘などに用いる。
    人参には安神増智の効能があるので、気血両虚を引き起こす前述の証には、当帰龍眼肉酸棗仁など養血安神の薬物を配伍する。例：帰脾湯
    また、血虚とインポテンツにも用いる。
    熟地黄、当帰などを配合して、益気生血の効果を強めて、血虚の治療に用い、鹿茸

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    胎盤などを配合して、益気壮陽の効果を強めて、

    、インポテンツの治療に用いる。
    注意
    実証、熱証かつ正気が虚していない人には禁忌。
    藜芦五霊脂皂莢との配合も禁忌。
    人参を服用する時期に、お茶を飲んだり、大根を食べたりすると人参の効果が下がる。
    コメント
    中国で人参といったら、いわゆる朝鮮人参(オタネニンジン)のことで、野菜の人参は、「胡夢卜」といいます。
    朝鮮人参は精がつくからと、虚証でもない人が食べるとかえって逆効果になるのだとは、薬膳を勉強しなければわかりませんでした。
    私は、鶏肉を入れた鍋料理などに、他の中薬とともに人参をだしパックに入れて食しています。
    スープに味の深みが出ておいしいように思います。
    もちろん、食べた後は体も温まり、、、元気元気。
    参考

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