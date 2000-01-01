F(ファミリー)推薦入学選考 <専願>は、本学の卒業生、在学生などの親族がいる方で本学への進学を特に強く希望する志願者(女子)を対象としています。当該卒業生、在学生などの推薦(本学所定様式による推薦書)に基づいて、看護リハビリテーション学部は、国語・英語の基礎能力テスト、志望理由書及び書類審査により、文学部・人間科学部は、筆記試験(基礎能力テストまたは小論文)、志望理由書、書類審査及び面接で、総合的に審査して合否判定する入試制度です。