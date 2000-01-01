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受入方針
F(ファミリー)推薦入学選考 <専願>は、本学の卒業生、在学生などの親族がいる方で本学への進学を特に強く希望する志願者(女子)を対象としています。当該卒業生、在学生などの推薦(本学所定様式による推薦書)に基づいて、看護リハビリテーション学部は、国語・英語の基礎能力テスト、志望理由書及び書類審査により、文学部・人間科学部は、筆記試験(基礎能力テストまたは小論文)、志望理由書、書類審査及び面接で、総合的に審査して合否判定する入試制度です。
F(ファミリー)推薦入学選考受験者は、
推薦入学選考［公募制］のⅡ日程、Ⅲ日程の出願も可能です。
※F(ファミリー)推薦入学選考で合格し、入学手続きを完了した者は、他の選考に出願できません。ただし、入学試験AⅠ・AⅡ、大学入試センター試験利用入試前期でスカラシップの権利を獲得するため受験する場合、入学手続き学科に限り出願可能です。その場合、入学検定料が不要です。
※推薦入試選考[総合得点型]には出願できません。
出願資格
次の1〜3のすべてに該当する女子。
- 3親等以内の親族が本学園を卒業(修了)した者、または本学園に在学(在校)している者。
- 次の条件のいずれかに該当する者。
(ア) 高等学校(もしくは中等教育学校)を卒業した者、及び2018年3月卒業見込みの者。
(イ) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者、及び2018年3月修了見込みの者。
(ウ) 学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、及び2018年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
- 本学を専願し、合格した場合は本学に必ず入学することを確約できる者。
※1の「3親等以内の親族」には、祖母、母、娘、姉妹、おば、めいなどが含まれます。
※2の(ウ)の本学において、「個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で、、2018年3月31日までに18歳に達する者」(学校教育法施行規則第150条第7号)により出願する場合、出願資格の認定に関する事前の個別入学資格審査を行い、入学資格を認められた方に限り出願を認めます。詳しくは学生募集要項をご覧ください。
出願書類
|（1）入学願書
|本学Webサイトよりご出願ください。
|（2）写真データ
|本学Webサイトよりアップロードしてください。
出願以前3カ月以内に撮影した正面無帽、上半身のもの。
|（3）調査書
|
評定平均値を必ず記入し、出身学校長が証明、厳封したもの
※調査書の提出は1回で結構です。
※卒業見込みの者については、高等学校及び中等教育学校において願書受付期間開始日前3ヶ月以内に作成されたもの[原則第3学年第1学期まで(前期・後期の課程制の場合は第3学年の前期まで)の成績が記載された調査書を提出してください。]
|（4）志望理由書
|学生募集要項の本学所定の用紙に、800〜1,200字程度にまとめてください。
|（5）推薦書
|本学webサイトより用紙を印刷し、当該推薦者が作成したもの。
ただし、推薦者が甲南女子中・高校在学生の場合は、その保護者氏名を記入し、生徒氏名を併記してください。
［注意1］一旦、提出された出願書類は、理由のいかんを問わず返還しません。
［注意2］願書提出後における受験する学科の変更は一切認めません。
出願方法
◎インターネット出願
出願書類(1)・(2)は本学のWebサイトよりご出願ください（出願ぺージは2017年9月1日（金）公開予定です）。
出願書類(3)〜(5)は書留速達で郵送してください。
願書受付期間最終日の23:59まで、調査書などの出願書類の送付は、受付期間最終日の翌日消印有効とします。
インターネット環境がない方は、入試課までお問い合わせください。
お問い合わせはコチラ
◎入学検定料
※詳細は、入試のポイント入学検定料をご覧ください。
合否について
- 合格者には、合格通知書及び納付書を発表日の午後 、、速達便により発送します。郵便事情により異なりますが、合格通知書の到着は、翌日以降となります。なお、不合格者に対する郵送での通知は行いません。
- 本学のWebサイトから合否結果の照会が可能です。
- 電話などによる合否の問い合わせには一切応じません。
2018年度F(ファミリー)推薦入学選考/看護リハビリテーション学部
入試日程
|入学試験の種類
|願書受付期間
|選 考 日
|合格発表日
|入学手続
(納付期限日)
|F(ファミリー)推薦入学選考 〈専願〉
|2017年10月16日(月)～
10月25日(水)
|11月4日(土)
|11月17日(金)
|12月1日(金)
[入学金・授業料など]
選考方法
|実施学科
|選考方法
|科目
|試験時間
|配点
|総点
|看護学科
|筆記試験
(基礎能力テスト(国語・英語))
志望理由書、書類審査
|国語
(漢文・古文を除く)
|10:00～11:00
(60分)
|100点
|200点
|理学療法学科
|英語
|11:45～12:45
(60分)
|100点
※解答はすべてマークシート方式です。
※基礎能力テストの問題は推薦入学選考AⅠ・BⅠと共通です。
※筆記試験(基礎能力テスト(2教科2科目))と志望理由書及び書類審査で総合的に判定します。いずれか1科目だけでの受験は認めません。
募集人員一覧
|実施学科
|F(ファミリー)推薦入学選考〈専願〉
|看護学科
|2名
|理学療法学科
|2名
2018年度F(ファミリー)推薦入学選考/文学部
入試日程
|入学試験の種類
|願書受付期間
|選 考 日
|合格発表日
|入学手続
(納付期限日)
|F(ファミリー)推薦入学選考 〈専願〉
|2017年10月16日(月)～
10月25日(水)
|11月4日(土)
|11月17日(金)
|12月1日(金)
[入学金・授業料など]
選考方法
|実施学科
|選考方法
|科目
|試験時間・配点
|面接
|日本語日本文化学科
|筆記試験
(基礎能力テスト(国語または英語))
志望理由書、書類審査、面接
|基礎能力テスト
(国語)
|10:00～11:00
(100点)
|13:30～
|英語文化学科
|基礎能力テスト
(英語)
|11:45～12:45
(100点)
|多文化コミュニケーション学科
|基礎能力テスト
(国語または英語)
|[国語]
10:00～11:00(100点)
[英語]
11:45～12:45(100点)
|メディア表現学科
※筆記試験(基礎能力テスト(1科目))と志望理由書、書類審査及び面接で総合的に判定します。筆記試験、面接のいずれか一つだけの受験は認めません。
※基礎能力テストの解答はすべてマークシート方式です。
※基礎能力テストの問題は推薦入学選考AⅠ・BⅠと共通です。
※基礎能力テストにおいて、日本語日本文化学科は国語、英語文化学科は英語を指定科目とし、多文化コミュニケーション学科・メディア表現学科は国語・英語から選択できます。
募集人員一覧
|実施学科
|F(ファミリー)推薦入学選考〈専願〉
|日本語日本文化学科
|2名
|英語文化学科
|2名
|多文化コミュニケーション学科
|2名
|メディア表現学科
|2名
2018年度F(ファミリー)推薦入学選考/人間科学部
入試日程
|入学試験の種類
|願書受付期間
|選 考 日
|合格発表日
|入学手続
(納付期限日)
|F(ファミリー)推薦入学選考 〈専願〉
|2017年10月16日(月)～
10月25日(水)
|11月4日(土)
|11月17日(金)
|12月1日(金)
[入学金・授業料など]
選考方法
|実施学科
|選考方法
|科目
|試験時間・配点
|面接
|心理学科
|筆記試験
(基礎能力テスト(国語または英語)
または小論文)
志望理由書、書類審査 、面接
|基礎能力テスト
(国語または英語)
|[国語]
10:00～11:00(100点)
[英語]
11:45～12:45(100点)
[小論文]
10:00～11:00(100点)
|13:30～
|総合子ども学科
|文化社会学科
|小論文
|生活環境学科
※筆記試験(基礎能力テスト(1科目)または小論文)と志望理由書、書類審査及び面接で総合的に判定します。筆記試験、面接のいずれか一つだけの受験は認めません。
※基礎能力テストの解答はすべてマークシート方式です。
※基礎能力テストの問題は推薦入学選考AⅠ・BⅠと共通です。
※基礎能力テストにおいて、、、心理学科・総合子ども学科は国語・英語から選択できます。
※文化社会学科・生活環境学科は小論文です。
募集人員一覧
|実施学科
|F(ファミリー)推薦入学選考〈専願〉
|心理学科
|2名
|総合子ども学科
|2名
|文化社会学科
|2名
|生活環境学科
|2名