AWSA05657X 【東芝ならメーカー3年保証】 東芝 業務用エアコン 天井カセット形2方向吹出し スーパーパワーエコゴールド シングル 56形 (2.3馬力 三相200V ワイヤレス) 給水接続20Aタイプ こねる iPhone8【秋冬新作】

ご入金(決済)前はキャンセル料の対象外となりますので、キャンセルのご連絡を頂く必要はございません。(複数のご注文をされた際に一部のご注文をキャンセルされたい場合は、キャンセルされるご注文内容を必ずご連絡ください)
ご入金(決済)後はキャンセル料の対象となりますので、下記フォームより払戻のご依頼を書面で頂く必要がございます。(ご搭乗に必要な情報が弊社より送信されていない場合でも、お支払頂いた後はキャンセル料金の対象となります。)
キャンセル料は、ご利用の航空会社・運賃種別、出発前・出発後、キャンセルされる時期などによって異なります。詳しくは下記「キャンセル料について」をご確認下さい。
|日本航空(JAL)
|0570-025-071(07:00～20:00)
|全日本空輸(ANA)
|0570-029-222(06:30～22:00)
|スターフライヤー(SFJ)
|0570-07-3200(07:00～23:00)
|ソラシドエア(SNA)
|0570-037-283(06:30～22:00)
|エアドゥ(ADO)
|011-707-1122(06:30～22:00)
|スカイマーク(SKY)
|0570-039-283(08:00～20:30)
|フジドリームエアラインズ(FDA)
|0570-55-0489(07:00～20:00)
|北海道エアシステム(HAC)
|0570-025-071(07:00～20:00)
|バニラエア(VNL)
|0570-6666-03(09:00～18:00)
|IBEXエアラインズ(IBX)
|03-6741-6688(6:30～22:00)
|天草エアライン(AMX)
|0969-34-1515(9:00～18:00)
|JAL(日本航空)
|出発前
|運賃種別
|A路線
|B路線
|C路線
|D路線
|通常運賃
|1930円
|特割1･3･7･21
|2430円
|2930円
|3430円
|3930円
|特割28･45･55･75
|航空券代金の50％＋1930円
|株主優待割引運賃(変更可能)
|入金後10日以内：3000円
入金後11～90日以内：5000円
上記以降：払戻不可
|出発後7日以内
|運賃種別
|A路線
|B路線
|C路線
|D路線
|通常運賃/特割1･3･7･21
|3930円
|5930円
|7930円
|9930円
|特割28･45･55･75
|航空券代金の50％＋1930円
|株主優待割引運賃(変更可能)
|7000円
|9000円
|11000円
|13000円
|ANA(全日空)
|出発前
|運賃種別
|全路線
|通常運賃
|1930円
|特割1･3
|航空券代金の約5％＋1930円
|特割21･28･45･55･75
|航空券代金の約60％(*1)＋1930円
|株主優待割引運賃(変更可能)
|入金後10日以内：3000円
入金後11～90日以内：5000円
上記以降：払戻不可
|出発後7日以内
|運賃種別
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|全路線
|通常運賃
|航空券代金の約20％＋1930円
|特割1･3
|払戻不可
|特割21･28･45･55･75
|払戻不可
|株主優待割引運賃
|航空券代金の約20%＋5000円
|SKY(スカイマーク)
|払戻手数料 (手配手数料含む)
|2,500円(払戻時に必ず発生する手数料です)
|取消手数料 (払戻手数料とは別に発生します)
|いま得
|搭乗日61日前まで
|4,000円
|搭乗日60日前～
出発日前日まで
|5,500円
|出発日当日以降
|払戻不可
|通常運賃
|出発日前日まで
|なし
|出発日当日～
出発後7日以内まで
|路線A
|8,000円
|路線B
|6,000円
|路線C
|4,000円
|特割
1・3・7
|出発日前日まで
|路線A
|3,000円
|路線B
|2,500円
|路線C
|2,000円
|出発日当日～
出発後7日以内まで
|路線A
|8,000円
|路線B
|6,000円
|路線C
|4,000円
|特割45･21
|出発日前日まで
|払戻不可
|出発日当日以降
|払戻不可
|路線区分
|路線A
|羽田-那覇、茨城-那覇 、神戸-札幌
福岡-札幌
|路線B
|羽田-札幌、羽田-福岡、羽田-長崎
茨城-札幌、茨城-福岡、 、中部-札幌
中部-那覇、神戸-那覇、神戸-仙台
羽田-鹿児島
|路線C
|羽田-神戸、神戸-長崎、神戸-鹿児島
神戸-茨城、福岡-那覇
|SFJ(スターフライヤー)
|出発前
|運賃種別
|羽田-関西線,中部-福岡線,
北九州-那覇線
|羽田-北九州･福岡･山口宇部線
|通常運賃
|1930円
|特割1･3･7･14･21
|2930円
|3430円
|特割28･45･55･60･80
|航空券代金の50％＋1930円
|株主優待割引運賃(変更可能)
|航空券代金の50％
|出発後7日以内
|運賃種別
|羽田-関西線,中部-福岡線,
北九州-那覇線
|羽田-北九州･福岡･山口宇部線
|通常運賃
|5930円
|7930円
|特割1･3･7･14･21
|5930円
|7930円
|特割28･45･55･60･80
|航空券代金の50％＋1930円
|株主優待割引運賃(変更可能)
|払戻不可
|SNA(ソラシドエア)
|出発前
|運賃種別
|全路線
|通常運賃
|1930円
|特割1
|2930円
|特割3
|3430円
|特割7
|3930円
|特割14
|4930円
|特割28･35･60･75
|航空券代金の50％＋1930円
|株主優待割引運賃(変更可能)
|航空券代金の50％
|出発後7日以内
|運賃種別
|全路線
|通常運賃/特割1･3･7･14
|7930円
|特割28･35･60･75
|払戻不可
|株主優待割引運賃(変更可能)
|払戻不可
|AIRDO
|出発前
|運賃種別
|全路線
|通常運賃
|1930円
|特割1
|3430円
|特割3･7･21
|4930円
|特割28･45･55･60･75
|航空券代金の40％＋1930円
|株主優待割引運賃(変更可能)
|航空券代金の50％
|出発後7日以内
|運賃種別
|全路線
|通常運賃
|7930円
|特割1
|7930円
|特割3･7･21
|7930円
|特割28･45･55･60･75
|払戻不可
|株主優待割引運賃(変更可能)
|払戻不可
|FDA(フジドリームエアラインズ)
|出発前
|運賃種別
|全路線
|通常運賃
|2000円
|特割1
|6000円
|特割3
|6000円
|特割7
|6500円
|特割45
|7000円
|出発後7日以内
|運賃種別
|全路線
|通常運賃
|7000円
|特割1
|10000円
|特割3
|10000円
|特割7
|11000円
|特割45
|12000円
|HAC(北海道エアシステム)
|出発前
|運賃種別
|全路線
|通常運賃
|1500円
|特割1
|2500円
|特割7･28
|航空券代金の50％＋1930円
|出発後7日以内
|運賃種別
|全路線
|通常運賃
|5500円
|特割1
|5500円
|特割7･28
|航空券代金の50％＋1930円
|IBEXエアラインズ
|出発前
|運賃種別
|A路線
|B路線
|C路線
|D路線
|通常運賃
|2430円
|特割1･3
|2930円
|3430円
|3930円
|4430円
|特割7
|3430円
|4430円
|5430円
|6430円
|特割28･45
|航空券代金の50％＋2430円
|出発後7日以内
|運賃種別
|A路線
|B路線
|C路線
|D路線
|通常運賃/特割1･3･7
|4430円
|6430円
|8430円
|10430円
|特割28･45
|航空券代金の50％＋2430円
|AMX(天草エアライン)
|搭乗日7日後迄
|運賃種別
|天草-熊本線
|天草-福岡線
|熊本-伊丹線
|通常運賃/特割1･7
|6900円
|7900円
|8900円
|特割28
|-
|8900円
|ピーチ
|出発前
|運賃種別
|全路線
|全運賃
|払戻不可
|出発後
|運賃種別
|全路線
|全運賃
|払戻不可
|ジェットスター
|出発前
|運賃種別
|全路線
|全運賃
|払戻不可
|出発後
|運賃種別
|全路線
|全運賃
|払戻不可
|バニラエア
|出発前
|運賃種別
|全路線
|コミコミ
|8500円
|シンプル
|払戻不可
|出発後
|運賃種別
|全路線
|全運賃
|払戻不可
※決済システム利用料(1000円)は返金できませんので予めご了承下さい。
2017-12-26
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