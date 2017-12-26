AWSA05657X 【東芝ならメーカー3年保証】 東芝 業務用エアコン 天井カセット形2方向吹出し スーパーパワーエコゴールド シングル 56形 (2.3馬力 三相200V ワイヤレス) 給水接続20Aタイプ こねる iPhone8【秋冬新作】

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キャンセル・払戻し

ご入金(決済)前はキャンセル料の対象外となりますので、キャンセルのご連絡を頂く必要はございません。(複数のご注文をされた際に一部のご注文をキャンセルされたい場合は、キャンセルされるご注文内容を必ずご連絡ください)
ご入金(決済)後はキャンセル料の対象となりますので、下記フォームより払戻のご依頼を書面で頂く必要がございます。(ご搭乗に必要な情報が弊社より送信されていない場合でも、お支払頂いた後はキャンセル料金の対象となります。)

キャンセル料は、ご利用の航空会社・運賃種別、出発前・出発後、キャンセルされる時期などによって異なります。詳しくは下記「キャンセル料について」をご確認下さい。

※払戻しご希望の方は上記払戻しフォームから必要事項を入力後、送信して下さい。折り返し担当者より返金額等をメールでご連絡致します。
【払戻しの際のご注意】
ご搭乗３日以内の払戻しは、弊社でのキャンセル処理が間に合わない可能性がある為、必ずお客様自身で出発前に、各社予約センターにて予約のみキャンセルして頂き、その後、弊社の航空券払戻しフォームからご連絡下さい。(備考欄に航空会社で予約キャンセルされた旨をご記入ください) ※払戻しは弊社のみの取扱いとなります。万一、空港(航空会社等)で直接払戻し、または、日時変更等により差額調整処理をされてしまった場合、一部金額のみの返金扱いまたは弊社での取扱いが一切できなくなる場合がございますので十分ご注意下さい。
▼欠航・条件付き運航の場合
全ての航空券(変更不可運賃も含む)で空席がある便への振り替えが可能ですので、

、各航空会社の空港カウンターまたは予約センターにて航空会社の指示に従ってお手続き下さい。 Peach・VanillaAir・Jetstar以外で他の交通機関への振り替えをご希望の場合や航空券自体を利用されない場合はキャンセル料無料で払戻しが可能ですので、航空券払戻しフォーム内の欠航に必ずチェックを入れ、搭乗日を含め7日以内に払戻し内容を送信して下さい。(※欠航・条件付き運航が決定する前(欠航が決定している場合も含む)にキャンセル・変更等をされた場合は通常通りキャンセル料がかかりますのでご注意下さい。決済システム利用料(1000円)は欠航の場合でも返金できません。)
  • ※航空会社で直接払戻しをされると弊社からの返金が一切できなくなりますのでご注意下さい。
  • ※往路と復路が異なる航空会社の場合、往路が欠航になった際も復路は通常通りキャンセル料の対象となります。（※同一航空会社の場合も復路に関しては必ず航空会社にご確認下さい。出発前までに予約がキャンセルされていない場合は通常通りキャンセル料がかかります。）
  • ※Peach・VanillaAir・Jetstarで欠航の場合は基本的に自社便への振り替えのみの対応となります。詳細は当日空港カウンターにてご確認下さい。
▼出発後(乗り遅れ)の払戻し
予約便出発後(乗り遅れ等)の払戻しは、必ず出発後7日以内に航空券払戻しフォームからご連絡ください。7日後以降は払戻し自体ができなくなりますのでご注意下さい。
▼払戻し受付時間
平日09:45～17:30 (土日祝日/年末年始受付不可)
  • ※受付時間外の払戻し依頼は、翌平日営業日の受付となります。
  • ※変更可能航空券(通常運賃とANA・SFJ・SNA・ADOの株主優待割引運賃)の日時変更につきましては、購入後の予約変更に関してをご確認下さい。
▼各航空会社 予約センター
日本航空(JAL)0570-025-071(07:00～20:00)
全日本空輸(ANA)0570-029-222(06:30～22:00)
スターフライヤー(SFJ)0570-07-3200(07:00～23:00)
ソラシドエア(SNA)0570-037-283(06:30～22:00)
エアドゥ(ADO)011-707-1122(06:30～22:00)
スカイマーク(SKY)0570-039-283(08:00～20:30)
フジドリームエアラインズ(FDA)0570-55-0489(07:00～20:00)
北海道エアシステム(HAC)0570-025-071(07:00～20:00)
バニラエア(VNL)0570-6666-03(09:00～18:00)
IBEXエアラインズ(IBX)03-6741-6688(6:30～22:00)
天草エアライン(AMX)0969-34-1515(9:00～18:00)
▼キャンセル料について
株主優待割引運賃(変更可能)のキャンセル料は、 ★弊社規定のキャンセル料 ＋ 航空会社規定の払戻手数料・取消手数料 (＋決済システム利用料) のみとなります。
その他運賃(株主優待割引運賃以外)のキャンセル料は、 ★弊社規定の手配手数料 ＋ 航空会社規定の払戻手数料・取消手数料 (＋決済システム利用料) の合計金額となります。
▼航空会社別キャンセル料一覧
  • ・下記表は2017年1月1日時点のものです。航空会社がキャンセル料を変更した場合は変更後の料金が適用になります。
  • ・下記表のキャンセル料は全て1名様片道あたりの料金となり、手配手数料(航空券1枚あたりSKY/FDA/IBX/AMX/ﾊﾞﾆﾗｴｱ以外:1500円、IBX/SKY/FDA:2000円、AMX/ﾊﾞﾆﾗｴｱ:3500円)が含まれます。※株主優待割引運賃のみ手配手数料はかかりません。
  • ・お支払い方法によっては決済システム利用料(1000円)がかかっておりますが、決済システム利用料の返金はできませんのでご了承下さい。
JAL(日本航空)
出発前運賃種別A路線B路線C路線D路線
通常運賃1930円
特割1･3･7･212430円2930円3430円3930円
特割28･45･55･75航空券代金の50％＋1930円
株主優待割引運賃(変更可能)入金後10日以内：3000円
入金後11～90日以内：5000円
上記以降：払戻不可
出発後7日以内運賃種別A路線B路線C路線D路線
通常運賃/特割1･3･7･213930円5930円7930円9930円
特割28･45･55･75航空券代金の50％＋1930円
株主優待割引運賃(変更可能)7000円9000円11000円13000円
※JAL路線区分(A･B･C･D)はこちら
※便出発以降の払戻しをされる場合、お一人様につきクラスJ席は500円、ファーストクラスは4,000円の取消手数料が別途発生致します。
ANA(全日空)
出発前運賃種別全路線
通常運賃1930円
特割1･3航空券代金の約5％＋1930円
特割21･28･45･55･75航空券代金の約60％(*1)＋1930円
株主優待割引運賃(変更可能)入金後10日以内：3000円
入金後11～90日以内：5000円
上記以降：払戻不可
出発後7日以内運賃種別

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全路線
通常運賃航空券代金の約20％＋1930円
特割1･3払戻不可
特割21･28･45･55･75払戻不可
株主優待割引運賃航空券代金の約20%＋5000円
※ANA株主優待割引運賃のキャンセル料は、「弊社規定のキャンセル料＋ANA規定の取消手数料・払戻手数料(430円)」の合計になります。
※ANAその他運賃のキャンセル料は、「弊社規定の手配手数料＋ANA規定の取消手数料・払戻手数料(430円)」の合計になります。
*1…特割21･28･45･55･75運賃は解約日によりANA規定の取消手数料が変わります。
SKY(スカイマーク)
払戻手数料 (手配手数料含む)2,500円(払戻時に必ず発生する手数料です)
取消手数料 (払戻手数料とは別に発生します)
いま得搭乗日61日前まで4,000円
搭乗日60日前～
出発日前日まで		5,500円
出発日当日以降払戻不可
通常運賃出発日前日までなし
出発日当日～
出発後7日以内まで		路線A8,000円
路線B6,000円
路線C4,000円
特割
1・3・7		出発日前日まで路線A3,000円
路線B2,500円
路線C2,000円
出発日当日～
出発後7日以内まで		路線A8,000円
路線B6,000円
路線C4,000円
特割45･21出発日前日まで払戻不可
出発日当日以降払戻不可
路線区分路線A羽田-那覇、茨城-那覇 、神戸-札幌
福岡-札幌
路線B羽田-札幌、羽田-福岡、羽田-長崎
茨城-札幌、茨城-福岡、 、中部-札幌
中部-那覇、神戸-那覇、神戸-仙台
羽田-鹿児島
路線C羽田-神戸、神戸-長崎、神戸-鹿児島
神戸-茨城、福岡-那覇
※払戻期限を過ぎた航空券は払戻依頼を頂いてもご返金は出来ません。
※「乗継便」の変更・払戻しは2区間一括で行われます。一部区間のみの変更・払戻しはできません。また、一部区間搭乗後の変更・払戻しはできません。
※乗継運賃で購入頂いた便を乗り遅れになった場合、取消手数料が1,000円発生致します。
SFJ(スターフライヤー)
出発前運賃種別羽田-関西線,中部-福岡線,
北九州-那覇線		羽田-北九州･福岡･山口宇部線
通常運賃1930円
特割1･3･7･14･212930円3430円
特割28･45･55･60･80航空券代金の50％＋1930円
株主優待割引運賃(変更可能)航空券代金の50％
出発後7日以内運賃種別羽田-関西線,中部-福岡線,
北九州-那覇線		羽田-北九州･福岡･山口宇部線
通常運賃5930円7930円
特割1･3･7･14･215930円7930円
特割28･45･55･60･80航空券代金の50％＋1930円
株主優待割引運賃(変更可能)払戻不可
SNA(ソラシドエア)
出発前運賃種別全路線
通常運賃1930円
特割12930円
特割33430円
特割73930円
特割144930円
特割28･35･60･75航空券代金の50％＋1930円
株主優待割引運賃(変更可能)航空券代金の50％
出発後7日以内運賃種別全路線
通常運賃/特割1･3･7･147930円
特割28･35･60･75払戻不可
株主優待割引運賃(変更可能)払戻不可
AIRDO
出発前運賃種別全路線
通常運賃1930円
特割13430円
特割3･7･214930円
特割28･45･55･60･75航空券代金の40％＋1930円
株主優待割引運賃(変更可能)航空券代金の50％
出発後7日以内運賃種別全路線
通常運賃7930円
特割17930円
特割3･7･217930円
特割28･45･55･60･75払戻不可
株主優待割引運賃(変更可能)払戻不可
FDA(フジドリームエアラインズ)
出発前運賃種別全路線
通常運賃2000円
特割16000円
特割36000円
特割76500円
特割457000円
出発後7日以内運賃種別全路線
通常運賃7000円
特割110000円
特割310000円
特割711000円
特割4512000円
HAC(北海道エアシステム)
出発前運賃種別全路線
通常運賃1500円
特割12500円
特割7･28航空券代金の50％＋1930円
出発後7日以内運賃種別全路線
通常運賃5500円
特割15500円
特割7･28航空券代金の50％＋1930円
IBEXエアラインズ
出発前運賃種別A路線B路線C路線D路線
通常運賃2430円
特割1･32930円3430円3930円4430円
特割73430円4430円5430円6430円
特割28･45航空券代金の50％＋2430円
出発後7日以内運賃種別A路線B路線C路線D路線
通常運賃/特割1･3･74430円6430円8430円10430円
特割28･45航空券代金の50％＋2430円
※IBEX路線区分(A･B･C･D)はこちら
AMX(天草エアライン)
搭乗日7日後迄運賃種別天草-熊本線天草-福岡線熊本-伊丹線
通常運賃/特割1･76900円7900円8900円
特割28-8900円
ピーチ
出発前運賃種別全路線
全運賃払戻不可
出発後運賃種別全路線
全運賃払戻不可
ジェットスター
出発前運賃種別全路線
全運賃払戻不可
出発後運賃種別全路線
全運賃払戻不可
バニラエア
出発前運賃種別全路線
コミコミ8500円
シンプル払戻不可
出発後運賃種別全路線
全運賃払戻不可
▼返金手続きについて
銀行振込・コンビニ決済にて支払済みの場合、航空券代金から所定のキャンセル料を引いた金額を1週間～2週間程度（SFJ・SNA・AIRDOの株主優待割引運賃は1ヶ月前後）でお客様の口座へ返金致します。(振込手数料はお客様負担となります。) クレジット決済にて支払済みの場合、ご利用クレジットカード会社からの請求額の減額(相殺)または返金となります。(お客様の契約内容・決済のタイミング等によって異なりますので、詳細はご利用のカード会社にご確認下さい。)
※デビット機能やプリペイド機能付のクレジットカードでご決済された場合、お振込み返金となります。払戻フォームの返金口座詳細を必ずご記入ください。
※何らかの理由(カード使用不可等)で決済金額の変更・取消ができなかった場合、、、口座返金での対応となります。その際の振込手数料はお客様負担となりますのでご了承下さい。

※決済システム利用料(1000円)は返金できませんので予めご了承下さい。

出発空港:
到着空港: 行　
　 出発日: 日　

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出発





－ 旅行業法に基づく営業所の表示事項等 －
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