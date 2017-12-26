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【コイズミ照明 KOIZUMI】LEDガーデンライト AU43923L フリースペース付 【格安】 東芝

2017年8月31日

美少女と美少女と美少女が惹かれあうRPG

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1：Lucia

よるのないくに2 ～新月の花嫁～

対応機種
PlayStation®4 / PlayStation®Vita / Nintendo Switch™
発売日
2017年8月31日(木)
ジャンル
美少女従魔RPG
対象人数
1人
価格
【PlayStation®4】
通常版：希望小売価格 7,300円＋税／ダウンロード版：販売価格 7,300円＋税／プレミアムボックス：希望小売価格 10,300円＋税／スペシャルコレクションボックス：希望小売価格 16,300円＋税
※ダウンロード版は発売後2週間10％OFFとなります。
【PlayStation®Vita】
通常版：希望小売価格 6,300円＋税／ダウンロード版：販売価格 6,300円＋税／プレミアムボックス：希望小売価格 9,300円＋税／スペシャルコレクションボックス：希望小売価格 15,300円＋税
※ダウンロード版は発売後2週間10％OFFとなります。
【Nintendo Switch™】
通常版：希望小売価格 7,300円＋税／ダウンロード版：希望小売価格 7,300円＋税／プレミアムボックス：希望小売価格 10,300円＋税／スペシャルコレクションボックス：希望小売価格 16,300円＋税
※ダウンロード版は発売後2週間10％OFFとなります。
CERO
C（15歳以上対象）
ネットワーク対応
ダウンロードコンテンツ対応、、

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クロスセーブ対応予定(PlayStation®4 / PlayStation®Vita)
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