【コイズミ照明 KOIZUMI】LEDガーデンライト AU43923L フリースペース付 【格安】 東芝
2017年8月31日
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よるのないくに2 ～新月の花嫁～
- 対応機種
- PlayStation®4 / PlayStation®Vita / Nintendo Switch™
- 発売日
- 2017年8月31日(木)
- ジャンル
- 美少女従魔RPG
- 対象人数
- 1人
- 価格
- 【PlayStation®4】
通常版：希望小売価格 7,300円＋税／ダウンロード版：販売価格 7,300円＋税／プレミアムボックス：希望小売価格 10,300円＋税／スペシャルコレクションボックス：希望小売価格 16,300円＋税
※ダウンロード版は発売後2週間10％OFFとなります。
【PlayStation®Vita】
通常版：希望小売価格 6,300円＋税／ダウンロード版：販売価格 6,300円＋税／プレミアムボックス：希望小売価格 9,300円＋税／スペシャルコレクションボックス：希望小売価格 15,300円＋税
※ダウンロード版は発売後2週間10％OFFとなります。
【Nintendo Switch™】
通常版：希望小売価格 7,300円＋税／ダウンロード版：希望小売価格 7,300円＋税／プレミアムボックス：希望小売価格 10,300円＋税／スペシャルコレクションボックス：希望小売価格 16,300円＋税
※ダウンロード版は発売後2週間10％OFFとなります。
- CERO
- C（15歳以上対象）
- ネットワーク対応
- ダウンロードコンテンツ対応、、、、、
クロスセーブ対応予定(PlayStation®4 / PlayStation®Vita)